১৬ মাৰ্চত অসমৰ ৩ ৰাজ্যসভা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন
ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ’বলগীয়া ৩ খন আসনৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, অজিত ভূঞা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীৰ আসনকেইখন খালী হোৱাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : February 18, 2026 at 3:54 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ১৬ মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ তিনিখন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন ৷ অসমৰ লগতে দেশৰ ১০ খন ৰাজ্যৰ মুঠ ৩৭ খন ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন ঘোষণা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ।
অসমৰ তিনিখন আসনকে ধৰি দেশৰ ১০ খন ৰাজ্যৰ পৰা নিৰ্বাচিত ৰাজ্যসভাৰ ৩৭ গৰাকী সদস্যৰ কাৰ্যকাল অহা এপ্ৰিল মাহত শেষ হ’ব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে উক্ত আসনসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ঘোষণা কৰা অনুসৰি
- জাননী জাৰিৰ তাৰিখ : অহা ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬ (বৃহস্পতিবাৰ)
- মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ : ৫ মাৰ্চ, ২০২৬ (বৃহস্পতিবাৰ)
- মনোনয়ন-পত্ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ : ৬ মাৰ্চ, ২০২৬ (শুকুৰবাৰ)
- প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ : ৯ মাৰ্চ, ২০২৬ (সোমবাৰ)
- ভোট গ্ৰহণ বা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ : ১৬ মাৰ্চ, ২০২৬ (সোমবাৰ)
- ভোট গ্ৰহণৰ সময় : পুৱা ৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ
- ভোট গণনা : ১৬ মাৰ্চ, ২০২৬ (সোমবাৰ), সন্ধিয়া ৫ বজাত
- নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ’ব : ২০ মাৰ্চ, ২০২৬ (শুকুৰবাৰ)ৰ ভিতৰত
পৰম্পৰা অনুসৰি, অসম বিধানসভা চৌহদত অসমৰ তিনিখন আসনৰ বাবে ১৬ মাৰ্চৰ দিনা আন ৯ খন ৰাজ্যৰ সৈতে একেলগে অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ১৬ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ’বলগীয়া ৩ খন আসনৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, অজিত ভূঞা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীৰ আসনকেইখন খালী হোৱাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনকেইখনৰ বাবে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ মন কৰিবলীয়া হ’ব । অসমৰ বিধানসভাৰ সদস্য সংখ্যা আৰু ৰাজ্যসভাৰ ভোটৰ সমীকৰণ মতে, তিনিখন আসনৰ দুখনত পৰিসংখ্যাগতভাৱে বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত । তৃতীয়খন আসনত বিৰোধীৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিগত কাৰ্যকালত অজিত ভূঞাই বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰূপে ৰাজ্যসভালৈ তৃতীয়খন আসনত নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যৰ বিৰোধী শিবিৰত খহনীয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য সংখ্যা হ্ৰাস হোৱালৈ চাই এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে বিৰোধীৰ স্থিতি চাবলগীয়া হ’ব ৷
মন কৰিবলগীয়া যে তৃতীয়খন আসনত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ’বলৈ হ’লে কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফ, ৰাইজৰ দল, বামপন্থী আৰু বি পি এফ একত্ৰিত হ’ব লাগিব । কিন্তু এতিয়া বি পি এফ বিজেপিৰ শিবিৰত ।
ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলত যোগ দিয়া শ্বেৰমান আলী, ৰচিদ মণ্ডলৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আনুগত্যশীল শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বিধায়ক বসন্ত দাস, শশীকান্ত দাস, কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ আৰু ছিদ্দিক আহমেদৰ ভূমিকা হ’ব লক্ষণীয় ।
এ আই ইউ ডি এফৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাকে ধৰি একাধিক বিধায়কে দুই-এদিনতে অগপত যোগদান কৰিব । সেইকেইটা ভোটো বিজেপি শিবিৰলৈকে যে যাব সেয়া নিশ্চিত । গতিকে অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে হ’বলগীয়া সমীকৰণো আকৰ্ষণীয় হ’ব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি ।