ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন দাখিল : মিত্ৰজোঁটৰ ৩ প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কে কি ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ?

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ ৩ প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে যোগেন মহন, তেৰছ গোৱালা আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে ।

Rajya Sabha Elections 2026
ৰাজ্যসভাৰ ৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 6:59 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্য়সভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ তিনিখন আসনত বিজেপি আৰু মিত্ৰদলে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্য়ক্ত কৰিছে ৷

"নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা । যোগেন মহন, তেৰছ গোৱালা আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে । তেওঁলোক তিনিগৰাকী অসমৰ শক্তিশালী তিনিটা জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ হকে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন জনসেৱা কামত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে । মই তিনিগৰাকীকে অভিনন্দন জনাইছোঁ ।" এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ।

ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ ৩ খন আসনৰ বাবে বিজেপি আৰু মিত্রদলৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat)

বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ ৩ খন আসনৰ বাবে বিজেপি আৰু মিত্রদল ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে । বিজেপিৰ হৈ মন্ত্রী যোগেন মহন আৰু বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই আৰু ইউ পি পি এলৰ হৈ প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থীক সংগ দিয়ে ।

Rajya Sabha Elections 2026
ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ ৩ খন আসনৰ বাবে বিজেপি আৰু মিত্রদলৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat)

মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয়, "আমি যৌথভাৱে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । অসমৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ উন্নয়নৰ গতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্রত পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোঁটক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্রত অগ্ৰাধিকাৰ দিব । আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন জনাব ।"

ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটাইও সংগ দিয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "আজি আমাৰ এন ডি এৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । ৰাজ্যসভাৰ তিনিখন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে আমাৰ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল । আমাৰ মন্ত্রী যোগেন মহন, বিধায়ক তেৰছ গোৱালা আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে দলৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে । আমি সৰু-বৰ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাশীল । আজি তিনিটাকৈ জনগোষ্ঠীৰ নেতাই ৰাজ্যসভাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ।"

Rajya Sabha Elections 2026
ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ ৩ খন আসনৰ বাবে বিজেপি আৰু মিত্রদলৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat)

একেদৰে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থকা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "আজি তিনিজনে ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে । বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী নাই যেতিয়া তিনিজনেই জয়ী বুলি ক'ব পাৰি । ৰাজ্যসভাত আমাৰ সাংসদৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পালে । এতিয়া এন ডি এ অপ্ৰতিৰুদ্ধ ।"

