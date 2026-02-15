২৬ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজেশ বাজাজেই খেলিমেলি লগাব নেকি বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক !

২৬ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজেশ বাজাজেই খেলিমেলি লগাব নেকি বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক !
সৰুপথাৰলৈ আহি আছে ৰাজেশ বাজাজ । আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাজনীতি ।
Published : February 15, 2026 at 9:46 PM IST
সৰুপথাৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাজনীতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নাম ৰাজহুৱা কৰা দেখা গ'ল । তাৰ পিছতেই সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইপিনে ২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশী জীৱন চুতীয়াই ফুল এৰি জাহাজত উঠিল ।
২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা চুতীয়াৰ । যদিও সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিব নে নাই এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । তেনে সময়তেই সৰুপথাৰ সমষ্টিত এপেক্স বেংক কেলেংকাৰীত জড়িত থকা ৰাজেশ বাজাজে ফেচবুকযোগে অৱগত কৰিছে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ।
২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই সৰুপথাৰ সমষ্টিত এতিয়া আকৌ শাসক-বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চলি থকাৰ সময়তেই সমষ্টিটোলৈ বিধায়ক হোৱাৰ মন মেলিছে এপেক্স বেংক কেলেংকাৰীৰ লগত নাম জড়িত হোৱা ৰাজেশ বাজাজে । কিন্তু কিয় সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব ৰাজেশ বাজাজে ?
অসম কো-অপাৰেটিভ এপেক্স বেংকত শেহতীয়াকৈ ২০ কোটি ৩০ লাখ টকাৰ বৃহৎ ঋণ কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল । সমগ্ৰ অসমতেই এই বাতৰিয়ে তোলপাৰ লগাইছিল । বেংকটোত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰীত বেংকটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ফুকনো জড়িত থকা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল । তাৰ পিছতেই ৰাজেশ বাজাজক সজোৱা হ'ল মূল অভিযুক্ত ।
বাজাজৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ তদন্ত চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ৰাজেশ বাজাজৰ বিৰুদ্ধে ফেচবুকযোগে এটা পোষ্ট দিয়াৰ পিছতেই ৰাজেশ বাজাজে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা উল্লেখ কৰে । বিধায়ক হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে তেখেতে নাজানে, কিন্তু বিশ্বজিৎ ফুকনক বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান জনাব বুলি লিখিছে । লগতে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিছু তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । পিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব বাজাজে সেয়াহে হ'ব আকৰ্ষণীয় ।
বিশ্বজিৎ ফুকনে প্ৰথমে ফেচবুকত ৰাজেশ বাজাজৰ ওপৰত দিছিল পোষ্ট । বিধায়কগৰাকীয়ে লিখিছিল, "এপেক্স বেংক অসমৰ এক জাতীয় সম্পদ । ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ছেকেণ্ড চিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ এপেক্স বেংকে নতুন এক কৃৰ্তিত্ব লাভ কৰিলে । কিন্তু বেংকৰ ইতিহাসত কিছুমান ধুৰন্ধৰ আৰু প্ৰৱঞ্চকৰ বাবে কেতিয়াবা আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সমূখীন হ'ব লগা হয় । তেনে এজন প্ৰৱঞ্চকৰ ৰাজেশ বাজাজৰ ৮ টা সম্পত্তি এপেক্স বেংকে আইনগতভাৱে বাজেয়াপ্ত কৰিছে । বাজাজৰ গোচৰ ইডিয়ে তদন্ত কৰি আছে । কোনো প্ৰৱঞ্চকক ৰেহাই দিয়া নহ'ব ।"
ইয়াৰ পিছতেই ৰাজেশ বাজাজে ফেচবুকযোগে প্ৰত্যুত্তৰ দি লিখিছে, "মোক আপুনি সৰুপথাৰত নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে উৎসাহিত কৰি দিলে । চিন্তা নকৰিব । মই আহি আছো সৰুপথাৰত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ । মই জিকো বা হাৰো, কিন্তু আপুনি হৰাটো খাটাং । কাৰণ সকলো তথ্য মোৰ হাতত আছে । সকলো কথা ৰাজহুৱা কৰিম ।"
