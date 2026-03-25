হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক জ্ঞান সীমিত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কোনে আৰু কিয় ক'লে ?

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক জ্ঞান সীমিত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কোনে আৰু কিয় ক'লে ?
এশ কোটি টকাৰ ওপৰত খৰচ কৰিও গৌৰৱ গগৈক হেৰুৱাব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে- এই মন্তব্য বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইৰ ৷
Published : March 25, 2026 at 11:36 AM IST
বঢ়মপুৰ : নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিত হোৱা নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ ক্ষুণ্ণ বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইৰ ৷ সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উলিওৱা শোভাযাত্ৰাত একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে অজাপ কৰ্মীক বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগক লৈ দুই দলীয় কৰ্মীৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল হতাহতি ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ বিজেপি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ ৷
উক্ত ঘটনাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এজন কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল ৷ ফলত প্ৰায় ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইয়ে ৷ সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজেন গোহাঁইয়ে কয়, "ঘটনাত জড়িত নথকা বহু লোকৰ নামত এজাহাৰ দাখিল কৰি এক আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ৷ বিজেপিৰ যদি ইমান জনপ্ৰিয়তা আছে তেন্তে এনেদৰে ভয় ভাবুকিৰ পৰিৱেশ কিয় সৃষ্টি কৰিছে ? তাৰ উত্তৰ সময়ত ৰাইজে দিব ৷"
কংগ্ৰেছ নেতা ৰঞ্জিত বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গোহাঁইয়ে কয়, "প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গুচি গ'ল বুলিয়ে কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি ? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আচলতে ৰাজনৈতিক জ্ঞান সীমিত বুলি মই ভাবো ৷ তেওঁ এটাই ভালকৈ জানে সেয়া হৈছে টকা ৷ টকাৰে সকলো কিনিব পাৰে বুলি ভাবিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ কিন্তু সেইটো আচলতে নহয় ৷ এই জ্ঞান তেওঁৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া তেওঁ এজন ভদ্ৰ ৰাজনীতিবিদ হ'ব পাৰিব ৷ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ এশ কোটি টকাৰ ওপৰত খৰছ কৰিও গৌৰৱ গগৈক হেৰুৱাব নোৱাৰিলে।"
