তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডীপফেক ভিডিঅ' প্ৰচাৰ: ৰাজস্থানী লোকক আটক
ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ-চিআইডি চাইবাৰ ক্ৰাইম কোষে ১ ছেপ্টেম্বৰত বিএনএছ ২০২৩ৰ বিভিন্ন ধাৰাত প্ৰতাৰণা আৰু জালিয়াতি আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি আইনৰ ৬৬চি আৰু ৬৬ডি ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰে ।
By PTI
Published : September 15, 2026 at 12:04 PM IST
চেন্নাই : তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ৰ এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ডীপফেক ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ । ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ-চিআইডিয়ে জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগত ৰাজস্থানৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ১২ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ সহযোগত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ-চিআইডিৰ বিশেষ দলে ৰাজস্থানৰ আলৱাৰ জিলাৰ লচমনগড়ৰ বাসিন্দা ছায়াবু খানক (২৮) গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, নিয়মীয়া নিৰীক্ষণৰ সময়ত অপৰাধ বিভাগে ফেচবুকত কিছু ভিডিঅ' লাভ কৰে, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুবহু চৰিত্ৰৰ নকল ছবিৰ সৈতে হিন্দীত ভইচ অ'ভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
এই ভিডিঅত সাধাৰণ নাগৰিকক কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহায্য লাভৰ বাবে প্ৰদান কৰা ৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰক । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকক বুৰ্বক বনোৱা ।
এক আনুষ্ঠানিক অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ-চিআইডি চাইবাৰ ক্ৰাইম চেলে যোৱা ১ ছেপ্টেম্বৰত বিএনএছ ২০২৩ৰ বিভিন্ন ধাৰাত প্ৰতাৰণা আৰু জালিয়াতি আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি আইনৰ ৬৬চি আৰু ৬৬ডি ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰে ।
ডিজিটেল প্ৰমাণৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু অন্যান্য ৰাজ্যতো এই প্ৰতাৰণাৰ চিকাৰ হৈছে । প্ৰৱঞ্চনামূলক ভিডিঅ’সমূহ আঁতৰোৱাৰ পিছত দুটা বিশেষ আৰক্ষীৰ দল ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
আলৱাৰত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে মোবাইল ফোন, ছিম কাৰ্ড আৰু এটা চিপিইউ জব্দ কৰে । প্ৰিজনাৰ ট্ৰেনজিট (পিটি) ৱাৰেণ্টত খানক তামিলনাডুলৈ অনা হয় আৰু তেওঁক ন্যায়িক জিম্মাত ৰখা হৈছে ।
মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ আৰু বক্তব্যই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
খানে এই কাম নিজে কৰিছিল নে বৃহত্তৰ নেটৱৰ্কৰ অংশ হিচাপে কাম কৰিছিল সেই বিষয়ে জানিবলৈ বৰ্তমান তদন্তকাৰীয়ে তদন্ত কৰি আছে ।
আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে পাকিস্তানৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা একেধৰণৰ ভুৱা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত বিদেশী অপৰাধীৰ ডিজিটেল ট্ৰেকিং চলি আছে ।