কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ৰৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ ৪৫ দিন লোকচান হ’ল: অখিল গগৈ

কাজিৰঙাত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ আলোচনা । কংগ্ৰেছে হেনো ৰাইজৰ দলৰ লোকচান কৰিলে ৪৫ দিন ।

Raijor Dol conducts the candidate selection process in Kaziranga
কাজিৰঙাত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 8:51 AM IST

4 Min Read
কাজিৰঙা: "কংগ্ৰেছেৰে মিত্ৰতাৰ নামত বিগত ৪৫ টা দিন ক্ষতি হ’ল ৷ এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্স হ’লে যিকেইখনত জিকিলোহেঁতেন তাতকৈ কমেও দুটা বেছি আসন জিকিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ ৷"—কাজিৰঙাত শনিবাৰে এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

শনিবাৰে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হয় ৰাইজৰ দলৰ হৈ বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগা দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থীৰে আলোচনা তথা নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া ৷ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ লগতে একাংশ কৰ্মকৰ্তাই বিভিন্ন সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় কাজিৰঙাৰ এখন ব্যক্তিগত ৰিজৰ্টত ৷ কংগ্ৰেছেৰ মিত্ৰতাৰ আশাত চেঁচাপানী পৰাৰ পাছত এঘড়ী যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে অখিল গগৈ আৰু ৰাইজৰ দল ৷

কাজিৰঙাত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ আলোচনা

শনিবাৰে এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে কাজিৰঙাত সংবাদমাধ্যমৰ আগত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰে যে শনিবাৰে সন্ধ্যা পৰ্যন্ত ২৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে ৷ শনিবাৰে ওৰেটো নিশা আৰু দেওবাৰে গোটেই দিনটো এই প্ৰক্ৰিয়া চলিব বুলি সদৰী কৰে গগৈয়ে ।

অখিল গগৈয়ে কয়, "আমি দুটা ভাগ কৰি দুদিনৰ কাৰণে মাতিছোঁ মানুহখিনিক ৷ আমাৰ আবেদন কৰা মানুহ ৬৬ টা সমষ্টিত আছিল ৷ এতিয়া আৰু বহু সমষ্টিৰ পৰা নতুন নতুনকৈ মানুহ আহিছে ৷ মোৰ বোধেৰে এশটাৰ ওপৰত সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আহিব ৷ পাছত ক’ত দিয়া যাব, ক’ত দিয়া নাযাব সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা যাব ৷ নিৰ্বাচন সমিতিয়ে যি তালিকা দিছে সেইসকলকহে মাতিছোঁ ৷"

ইপিনে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈক দোষাৰোপ কৰা প্ৰসংগত গগৈয়ে, "মই লুৰীণজ্যোতি গগৈক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ"-বুলি এক প্ৰকাৰে কটাক্ষৰ হাঁহি মৰাহে পৰিলক্ষিত হয় ।

কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গগৈয়ে কয়, "এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্স হ’লে যিকেইটাত জিকিলোহেঁতেন, তাতকৈ কমেও দুখন বেছি আসন জিকিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ ৷ গতিকে বেলেগৰ লগত কাজিয়া-পেচাল কৰি থাকি মোৰ একো লাভ নাই ৷ নিৰ্বাচনটো ‘ছিৰিয়াচলি’ খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাই দিম যে ৰাইজৰ দলে নিৰ্বাচন ‘ছিৰিয়াচলি’ খেলে ৷"

আনহাতে, ৬৬ টা সমষ্টিৰ প্ৰায় ৪৮ টা মান সমষ্টিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলক এই আলোচনালৈ মতা হৈছে বুলি জানিবলৈ দি গগৈয়ে কয়,"যিমানবোৰ আবেদন আহিছে সেইসমূহ আমি ‘স্ক্ৰুটিনাইজ’ কৰি আছোঁ ৷ প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰস্তুতি বুজি আছোঁ, প্ৰাৰ্থীসকলৰ অৰ্থনৈতিক সামৰ্থ কি সেইটোও বুজি আছোঁ ৷ সকলো বুজি লৈ আমি য’ত পাৰোঁ, যিমান পাৰোঁ, য’ত আমাৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী থাকিব তাতে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম ৷"

শিৱসাগৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "শিৱসাগৰত যাৰ হয় হওক আৰু ! এজিপিৰ পৰাও দিব চাগে, বিজেপিৰ পৰাও দিব চাগে, ৰাইজৰ দলৰ পৰাও দিম, কংগ্ৰেছৰ পৰাও দিব চাগে ! নাজনো ! কিন্তু প্ৰাৰ্থী যিয়েই নহওক লাগে আমি ৰাইজৰ দলে চেষ্টা কৰিম জিকিবলৈ ৷ জিকিব পাৰিলে ভাল হ’ব ৷ মোৰ এনেকুৱা ভাব হয় শিৱসাগৰত আমি এশ শতাংশ জয়ী হ’ম ৷"

কংগ্ৰেছেৰে মিত্ৰতাৰ নামত বিগত ৪৫ টা দিন ক্ষতি হ’ল বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "সাংঘাতিক ধৰণে মিত্ৰতাৰ কথাটোক লৈ আমি নিজেও ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ আৰু যিমানবোৰ প্ৰাৰ্থী আছিল সকলো চিন্তাত থাকিল ৷ যিটো কাৰণত ‘ফিল্ড’ত ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৷ এইটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ লোকচান কৰিলে ৷”

"কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো এটা ডাঙৰ ‘প্ৰচিডুৱেল চিষ্টেমিক’, এটা ‘প্ৰব্লেম’ যিটো কাৰণত বিজেপিক যে কংগ্ৰেছে হৰুৱাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়,"প্ৰব্লেমটো হ’ল তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ যিটো ‘প্ৰচিডিঅ'ৰ’ সেইটো ‘প্ৰচিডিঅ'ৰ’তে মানুহক ইমান ‘টেনশ্যন’ দি দিয়ে, ইমানখিনি সময় লোকচান কৰি দিয়ে ৷ সেই সময়খিনি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কৰে শেষ পৰ্যায়ত ৷ যেতিয়া সেই সময়খিনিত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে ‘ফিল্ড’ত নাথাকে ৷ সেইসময়ত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ‘ফিল্ড’ত সোমাই যায় ৷ আমিও এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ৰৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ ৪৫ দিন লোকচান হ’ল ৷ এইটোৱেই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সৰ্ববৃহৎ লোকচান ৷”

