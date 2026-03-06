ETV Bharat / politics

শনিবাৰলৈকে মিত্ৰতা আছে, দেওবাৰে কি হ'ব ? স্পষ্ট কৰিলে অখিল গগৈয়ে

শনিবাৰৰ ভিতৰত যদি কংগ্ৰেছে দাবী মানি নলয় তেন্তে অহা দেওবাৰে দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 8:13 AM IST

4 Min Read
কাজিৰঙা : "অহা দেওবাৰে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলে ৷" ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক ফলাফল যিয়ে নহওক, কংগ্ৰেছক শনিবাৰৰ ভিতৰত নিজা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সময় বান্ধি দি বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷

বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁওস্থিত কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত অখিল গগৈয়ে কয়, "আজি আমাৰ খাটাং সিদ্ধান্ত এটা হৈছে ৷ সিদ্ধান্তটো হ’ল যে যোৱা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা কংগ্ৰেছক দুখন চিঠি দিছিলো আৰু শেহতীয়া যিখন ‘লিষ্ট’ দিছিলো ৷ সেই লিষ্টখন লৈ আমাৰ মানুহে দুয়োটা পাৰ্টীৰ মানুহৰ মাজত আলোচনা কৰি আছে ৷ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু জীতেন্দ্ৰ সিঙক যোৱা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা যিখন চিঠি দিছিলো সেই চিঠিৰ ‘ৰিপ্লাই’ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ৷ গতিকে শনিবাৰৰ ভিতৰত খাটাং সিদ্ধান্ত হয় ‘প’জিটিভ’ নহয় ‘নিগেটিভ’ কংগ্ৰেছক ক’বলৈ দিয়া হৈছে ৷"

শনিবাৰলৈকে মিত্ৰতা আছে, দেওবাৰে কি হ'ব ? স্পষ্ট কৰিলে অখিল গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "শনিবাৰে ‘প’জিটিভ’ অথবা ‘নিগেটিভ’ যিয়ে নাহক, আমি দেওবাৰে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম ৷ কংগ্ৰেছৰ লগত ‘প’জিটিভ’ আহিলে ১৫ খন আসন আৰু ‘নিগেটিভ’ আহিলে কিমানখন হ’ব এতিয়াও আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাই ৷"

আনহাতে, ‘ৰিপ্লাই’ নিদিয়া চিঠিৰ কথা মনত পেলাই প্ৰেৰণ কৰা চিঠি পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব বুলিও জানিবলৈ দি গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰে, "লগতে এইকেইদিনত হোৱা ‘ডেভেল’পমেণ্ট’, আমাৰ মধ্যস্থতাকাৰীয়ে দিয়া প্ৰস্তাৱৰ কথা নতুনকৈ এটা টোকা প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ৷ তদুপৰি অহা শনিবাৰৰ ভিতৰত এই সিদ্ধান্ত জনাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ’ব ৷"

গগৈয়ে পুনৰ কয়, "৬৬ টা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ ‘এপ্লিকেশ্যন’ দিছে ৷ তাৰ ভিতৰত অকল দুটা সমষ্টিৰ পৰা ‘কেণ্ডিডেট’ অহা নাই ৷ মাহমৰাৰ পৰা আৰু শদিয়াৰ পৰা অহা নাই ৷ তদুপৰি অতিৰিক্ত দুটামান সমষ্টিৰ পৰা আহিছে । আমি ‘এলায়েন্স’টো বিচাৰিছো ৷ আমাৰ স্থিতিটো হ’ল যে আমি বিজেপিক হৰুৱাব লাগে ।"

লগতে অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰে, "ফেচিষ্ট সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক হৰুৱাব লাগে ৷" বৰ্তমান তিনিটামান সমষ্টিত প্ৰসংগটো ৰৈ থকা বুলি জানিবলৈ দি গগৈয়ে কয়, "আমাক ১৫ টা সমষ্টি লাগিব ৷ লগতে ধিং আৰু নাওবৈচা সমষ্টি আমাক লাগিব ৷ তেৰখন আসন তেওঁলোকে ‘পাছ’ কৰি দিছিল আৰু দুখন আসন গৌৰৱ গগৈয়ে ‘পাছ’ কৰিব বুলি কৈ থৈছিল ৷ এই তেৰটাৰ ভিতৰতে আকৌ ধিং সমষ্টি নিদিওঁ বুলি কৈছিল ৷ দুয়োটা পাৰ্টীয়ে কথা পাতি ধিংটো আমাক দিব বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পাল্টা মাৰিলে ৷"

আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি কৈ আহিছো বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফ একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি-সিপিঠি ৷ আমি কৈ আহিছিলো একেলগে আমি বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব ৷ এতিয়া পূৰা প্ৰমাণ হৈ গ’লনে নাই এন ডি এৰ সহযোগী ইউ পি পি এলে এইবাৰ এ আই ইউ ডি এফৰ তিনিজন বিধায়কৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰস্তাৱ, পৰিকল্পনা অনুসৰি এন ডি এৰ ‘পাৰ্টনাৰ’ ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়োক চহী কৰি দিছে ৷ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিঞা আমাৰ শত্ৰু নহয় বুলিও কৈছে ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি অখিলগগৈয়ে পুনৰ কয়, "এওঁৰ ধৰ্মীয় কথাটো হ’ল বিনা পইচাৰে ভোট লোৱাৰ ৰাজনীতি ৷ হিন্দু-মুছলমান যিহেতু উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই, অসমৰ মানুহক ‘কনভিন্স’ কৰিব পৰা নাই, অসমৰ মানুহে বেয়া পাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷ হিন্দু-মুছলমান কৰাটোৱে একমাত্ৰ ৰাজনীতি । হিন্দু-মুছলমান কৰি কৰি যেতিয়া ইলেকচন আহিছে, ইলেকশ্যন আহিলে এতিয়া তেওঁক মিঞাৰ ভোটো লাগে ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

