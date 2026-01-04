আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা নকয় অখিল গগৈয়ে !

আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা নকয় অখিল গগৈয়ে !
মুখ্যমন্ত্ৰীক শিৱসাগৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ প্ৰত্য়াহ্বান । কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেও গৰজি উঠিব অখিল গগৈয়ে ।
Published : January 4, 2026 at 4:38 PM IST
শিৱসাগৰ : ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত কেতিয়াও কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা নকয় । ৰাইজৰ দলে আসন আৰু সমষ্টিৰ তালিকা কংগ্ৰেছ দলক ইতিমধ্য়ে জমা দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিলেও বিধায়ক গগৈয়ে কিন্তু বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চৰ ভিতৰচ'ৰাৰ কোনো কথাই কেমেৰাৰ সন্মুখত নকয় বুলি কয় ।
বিধায়ক অখিল গগৈৰ মতে, বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চৰ কোনটো দলে কিমান আসন লাভ কৰিব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মুঠতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক পৰাজিত কৰিবই লাগিব । বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চত থকা প্ৰতিটো দলৰ এইটোৱেই একমাত্ৰ লক্ষ্য় বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়,"আজিৰ দিনটোত আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা যিমানখিনি আসন বিচাৰিম সেই তালিকাখন দিলো । আমি যিমান সমষ্টি বিচাৰিব লাগে সেয়া কংগ্ৰেছৰ হাতত জমা দিছো;কিন্তু কেইটা সমষ্টিৰ বাবে আমি বিচাৰিছো আৰু কোন কোন সমষ্টি বিচাৰিছো সেইটো মই কেতিয়াও কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা নাপাতো । মই ভাবো যে কেতিয়াও এলায়েন্সত আসন বিতৰণৰ কথাটো কেমেৰাৰ আগফালে পতাটো উচিতেই নহয় ।"
কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেও গৰজি উঠিব অখিল গগৈয়ে :
"আমাৰ যদি কিবা সংঘাটো হয়,আসনৰ ইফাল-সিফাল গণ্ডগোলো হয়, সেয়া আমি নিজৰ ভিতৰতেই কৰি ল'ম । কাৰণ আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কেইটা ছীটত জিকিছো সেইটো নহয়, এইবাৰ গণশত্ৰু বিজেপিক, গণশত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ওফৰাব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোহে আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।"
এইদৰে উল্লেখ কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "জাতীয় স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে আছো । আঞ্চলিক স্বাৰ্থ বিঘ্নিত হ'লে আমি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেও গৰজি উঠিম ।"
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দল । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে যোৱা শনিবাৰে নিশা দলৰ এক কৰ্মী সভাত অংশ লৈ সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৫০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব । ৰাইজৰ দলে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ নগৰৰ লগতে গৌৰিসাগৰত ২৭ টা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় খোলাৰ লক্ষ্য লোৱা বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে।
মুখ্যমন্ত্ৰীক শিৱসাগৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ প্ৰত্য়াহ্বান :
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ প্ৰত্য়াহ্বান জনাই গগৈয়ে কয় যে বিজেপি দলৰ যদি বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যাহ্বান নাই তেন্তে বিহাৰ মডেল কিয় গ্ৰহণ কৰিছে ।আনহাতে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ স্বাৰ্থত অখিল গগৈয়ে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে ৩ হাজাৰ টকাকৈ অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ লগতে আন সা-সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলিও কয় ।
অতুল বৰাক বিজেপিয়ে কিনি পেলালে:
আনহাতে অগপ দলটোক তেওঁ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি কয় যে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক বিজেপিয়ে কিনি পেলালে । তেওঁ এতিয়া হাফপেণ্ট পিন্ধিবলৈ বাকী বুলি কটাক্ষ কৰি গগৈয়ে পুনৰ কয় যে শিৱসাগৰ সমষ্টিত অগপ নেতা প্ৰদীপ হাজৰিকাক যদি মিত্ৰ দল বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান নকৰে তেন্তে মিত্ৰতাত থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে ।