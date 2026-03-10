আমাকতো খেদি উলিয়াই দিলে, এতিয়া আমি যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰো : অখিল গগৈৰ উপলব্ধি !

আমাকতো খেদি উলিয়াই দিলে, এতিয়া আমি যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰো : অখিল গগৈৰ উপলব্ধি !
লুৰীণজ্য়োতি গগৈ ৰাইজৰ দলৰ নে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ? প্ৰশ্ন ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ ।
Published : March 10, 2026 at 5:54 PM IST
শিৱসাগৰ : অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে ইতিবাচক মিত্ৰতাক লৈ আশাবাদী বুলি মন্তব্য় কৰিলেও এই ক্ষেত্ৰত মুঠেই বিশ্বাস কৰিবলৈ সাজু নহয় বিধায়ক অখিল গগৈ । সেয়েহে অৱশেষত ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত হ'বলগীয়া সম্ভাব্য মিত্ৰতাৰ কফিনত শেষৰটো গজাল মাৰিলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে এতিয়ালৈকে অখিল গগৈলৈকে এবাৰো ফোন কৰা নাই । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মঙলবাৰে শিৱসাগৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "কংগ্ৰেছ দলে আমাক ঠগিলে । মিত্ৰতা হ'ব হ'ব বুলি ৩০টা সমষ্টিৰ পৰা ১৩টা সমষ্টিলৈ অহাৰ পাছতো আমাক নিমন্ত্ৰণ নকৰাকৈ আন দলসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি মিত্ৰতাৰ কথা পতাৰ পাছত আমি কি বুজিম ?"
যি পাঁচটা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাৰ কথা চলি আছিল সেই পাঁচটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছ যে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতি মিত্ৰতাক লৈ সচেতন নহ'ল সেয়া প্ৰমাণ হৈ গৈছে বুলি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ক্ষোভ উজাৰে । অখিল গগৈয়ে পুনৰ কয়, "মিত্ৰতাক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে এতিয়ালৈকে মোক কোনো যোগাযোগ কৰা নাই । তেওঁ মোক ফোন কৰা নাই ।"
অখিল গগৈয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনে সিদ্ধান্ত লৈছে । বাকীবোৰ মানুহে আমাৰ লগত কথা পাতি আছে । বাকীবোৰে কৈ থাকে যে এইটো বেয়া হৈছে । আমি কোনোপধ্য়ে আপোনালোকক এৰিব নোৱাৰো । গৌৰৱ গগৈয়ে এটাও ফোন কৰা নাই । কংগ্ৰেছৰ লগত সংঘাত বঢ়াবও নোৱাৰো ,কমাবও নোৱাৰো, যি কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে কৰিব পাৰিব ।"
সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ খোল খাইছে ৰাইজৰ দলৰ :
"বিৰোধী ঐক্য়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বাবে আমাৰ বিৰাট সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ খোল খাইছে । বেলেগ দলৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে । মিত্ৰতা নহ'লে আমাৰ দলটো ডাঙৰ দল হ'ব । তাৰ পিছতো পৰ্বতৰ পৰা, আকাশৰ পৰা নানামে, আকাশত চাং পাতি থাকে, আমাক দোষ দি লাভ নাই । " এইদৰে কয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
লুৰীণজ্য়োতি গগৈ আমাৰ নে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ?
আনহাতে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ লগতো মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কোনো কথা হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি গগৈয়ে সাংবাদিক আগত কয়,"আপোনালোকে লুৰীণজ্য়োতিক সুধিব তেওঁ আমাৰ লগত বুজাবুজি কৰি আছেনে নাই ? কংগ্ৰেছে যেতিয়া আমাক লাঠ মাৰি দিছিল তেতিয়া লুৰীণজ্য়োতি গগৈ আমাৰ পক্ষত আছিলনে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত আছিল সেয়াও সুধিব । সিদ্ধান্তটো লুৰীণজ্য়োতি গগৈৰ । আমাকতো খেদি উলিয়াই দিছে । আমি এতিয়া যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰো । তাৰ পিছতো যে আমি ধৈৰ্য ধৰি কথা পাতি আছো ।"
এতিয়া মিত্ৰতাক লৈ কোনো আশা-নিৰাশাত নাই বুলি উল্লেখ কৰি নিজৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি কয় অখিল গগৈয়ে । তেওঁ কয় যে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত যদি কোনো উত্তৰ দিব পাৰে তেন্তে সেয়া ক'ব পাৰিব কেৱল গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনে ।