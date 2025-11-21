ETV Bharat / politics

এছ আৰৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ ভোটাৰে সলনি কৰিব অসমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল: অখিল গগৈ

অখিল গগৈৰ মন্তব্য, বিশেষ সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া সলনি কৰিবলৈ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টলৈ যাব লাগিব । প্ৰবল জনমত গঢ়ি তুলি আন্দোলন কৰিব লাগিব ।

Akhil Gogoi on SR
এছ আৰ সন্দৰ্ভত যোৰহাটত সংবাদমেলযোগে অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ দ্বাৰা ফৰ্ম নং ৮ৰ জৰিয়তে ভাৰাতীয়া ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ আৰ্হি সলনি কৰি দিব পাৰিব । যদি ৫ লাখ ভাৰাতীয়া ভোটাৰো বহিঃৰাজ্য পৰা আহে, তেতিয়া ৫০ টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ দৃশ্যপট সলনি কৰি দিব পাৰিব । ফলত অসমত অসমীয়াৰ হাতত নাথাকিব চৰকাৰৰ পট পৰিৱৰ্তননৰ ক্ষমতা ।" শুকুৰবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এইদৰে মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।

সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "ফৰ্ম নং ৮ অনুসৰি আবেদনকাৰীক দুটা অপশ্যন দিয়া হৈছে । 'অপশ্যন এ' অনুসৰি আধাৰ নম্বৰ উল্লেখ কৰিব লাগে আৰু 'অপশ্যন বি' অনুসৰি মই আধাৰ নম্বৰ দিবলৈ অক্ষম । কিয়নো মোৰ আধাৰ নম্বৰ নাই বুলি টিক মাৰিলেও হ'ব । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহিঃৰাজ্য যেন বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অহা ব্যক্তিয়ে যদি ইচ্ছা কৰে আধাৰ নম্বৰ থাকিলেও নাই বুলি ক'ব পাৰিব । কাৰণ আধাৰ থকা বা নথকাটো পৰীক্ষা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ।"

এছ আৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "বিহাৰৰ এজন ভোটাৰে অসমত নতুনকৈ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিলে । তেওঁৰ বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তনো হ'ল । সংশোধনীৰ জৰিয়তে তেওঁ '২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ হ'ল । পৰৱৰ্তী উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচন আহিল । ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ পূৰ্বে তেওঁ এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিলে । তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যত তেওঁ ভোটদান কৰিব পাৰিব । এনে প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটাৰ হৈ থাকিব পাৰিব লাখৰ ঘৰত ।"

বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "যদি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত উভয় চৰকাৰ থাকে তেন্তে এনে হোৱাটো তেনেই সহজ । সেয়েহে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা ভাৰাতীয়া ভোটাৰে আৰ্হি সলনি কৰি দিব পাৰে ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত । নাথাকিব অসমীয়াৰ আধিপত্য । কাৰণ নামনি অসম, বৰাক উপত্যকা, নগৰাঞ্চলত ভাৰাতীয়া ভোটাৰে ভোটদান কৰিবলৈও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপাব । কাৰণ তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাটো সহজ নহয় আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ সদা প্ৰস্তুত থাকিব চৰকাৰী যন্ত্ৰ আৰু শাসক বিজেপি ।"

নিৰ্বাচনত পৰিব পৰা প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিলে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচন খেলা আৰু নেখেলা একেই কথা হৈ পৰিব । সেয়েহে এই যুঁজখনত জয়ী হ'বলৈ হ'লে আমি ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব আৰু বিৰোধী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হৈ আন্দোলন কৰাৰ লগতে প্ৰবল জনমত গঢ়ি তুলিব লাগিব । এইক্ষেত্ৰত আছু, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, বিভিন্ন দল-সংগঠন ওলাই আহিব লাগিব । এইখনো অসমীয়া জাতিৰ বাবে অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামৰ যুঁজ ।"

লগতে পঢ়ক :’২৬ৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ বিশেষ ৰণনীতি : মুছলমান প্ৰধান সাতটা সমষ্টিত চকু, হিতাধিকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা
লগতে পঢ়ক :বহিঃৰাজ্যৰ কোনো ভোটাৰ অসমৰ ভাগ্যনিয়ন্তা হ'ব নোৱাৰে: এছ আৰৰ বিতৰ্কক লৈ আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

AKHIL GOGOI
AKHIL GOGOI ON SR
অখিল গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
SR IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.