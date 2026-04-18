দেওবাৰে বিৰোধীৰ নৈশভোজ, এইবাৰ বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ'বই ! অখিল গগৈৰ ভৱিষ্যদ্বাণী
"বিৰোধীৰ আসনৰ সংখ্যা ৯০ খনো হ'ব পাৰে । মানুহে বিজেপিক বিদায় দিব বিচাৰিছে ।" আনে নাভাবিলেও অখিল গগৈয়ে তেনেকৈয়ে ভাবে ৷
Published : April 18, 2026 at 8:07 PM IST
গুৱাহাটী : "৭০-৮০ খন আসনত জয়ী হৈ অসমত বিৰোধীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।" এই ভৱিষ্যদ্বাণী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ । শনিবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অখিল গগৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰে । সদ্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনীৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ কয়, "দেওবাৰে গুৱাহাটীত বিৰোধী দলবোৰৰ ডিনাৰ পাৰ্টীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সকলোৱে একেলগে ভাত খাম । বিৰোধীৰ ১২৬ জন প্ৰাৰ্থী লগ হৈ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব ।"
ৰাইজৰ দলৰ পৰ্যালোচনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ দলৰ পৰ্যালোচনা অনুসৰি আমি বিৰোধীয়ে ৭০-৮০ খন আসন পাম । ৰাইজৰ দলে এইবাৰ ১৩ খন আসনৰ ভিতৰত ৭ খন আসন লাভ কৰিব । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো আছিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঢৌ । এইবাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল মিৰাকল (অলৌকিক) হ'ব । বিজেপিয়ে কোৱাৰ দৰে ৯০ খনৰ বিপৰীতে ৩০ ৰ পৰা ৪০ খন আসনৰ ভিতৰতে সীমাৱদ্ধ থাকিব । বিৰোধীৰ আসনৰ সংখ্যা ৯০ খনো হ'ব পাৰে । মানুহে বিজেপিক বিদায় দিব বিচাৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ মিত্রতা অলপ দেৰিকৈ হ'ল । মই, গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈ আমি তিনিজনে একেলগে প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ । আনহাতে অসুবিধা আছিল যে এইবাৰ বঙালী আৰু ব্ৰাহ্মণ লোকসকল বিজেপিৰ পক্ষত আছিল । আনহাতে হিতাধিকাৰীসকলৰ ২৫ শতাংশ বিজেপিৰ পক্ষত আছিল । গোটেই নিৰ্বাচনটো আছিল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱল ঢৌ আৰু বিৰোধী দলবোৰৰ পক্ষত এটা ডাঙৰ জোৱাৰ ।"
অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "এইবাৰ আৰএছএছ-এ বিজেপিক সহায় কৰা নাই । কাৰণ বিজেপি দলটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এণ্ড কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড হৈ গ'ল । ইয়াৰ অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহ আৰু চিইঅ' হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । শ্বেয়াৰ হ'ল্ডাৰ হৈছে পীযুষ হাজৰীকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু অশোক সিংহল । অগপৰ অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত এই কোম্পানীটোৰ কৰ্মচাৰী । বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক এলাগী কৰাৰ বাবে আৰএছএছ অসন্তুষ্ট । আৰএছএছৰ অসমৰ প্ৰধান নেতাকেইজনক কোম্পানীটোৱে ঘোচ দি কিনি ল'লে । অসমত আৰএছএছক কোম্পানীটোৱে ধ্বংস কৰি দিলে । আদৰ্শৱান বিজেপি কৰ্মী এই কোম্পানীৰ পক্ষত নাই । তেওঁলোকে বিৰোধীক সহায় কৰিছে । অসন্তুষ্ট বিজেপি কৰ্মীসকলে নিৰ্বাচনত সেই ধৰণে বিজেপিক সহায় কৰা নাই । বৰং বিৰোধীক সহায় কৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলটোক দখল কৰি ল'লে ।"
শিৱসাগৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "মোৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱা কুশল দুৱৰীয়ে সমষ্টিটোত ৬৯ জন লোকক হত্যা কৰিছে । কোনো কাৰণতে তেওঁ জয়ী হ'ব নোৱাৰে । এইবাৰ বিজেপিৰ ফলাফল বেয়া হ'ব । শিৱসাগৰত ২৫ হাজাৰৰো বেছি ভোটত মই জয়ী হ'ম । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাৰ জোৰত কুশল দুৱৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে । সমষ্টিৰ ৰাইজ তেওঁৰ পক্ষত নাই ।"
ইফালে বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ'লে বদৰুদ্দিন আজমলে সমৰ্থন কৰা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আজমলৰ ক্ষেত্রত যাঁচি দিয়া সোণৰো কোনো মূল্য নাই । আজমলে জীৱনত ইমান অবিশ্বাসী কাম কৰিলে, ইমান দিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেৱা কৰিলে যে তেওঁক কোনেও বিশ্বাসত নলয় । আজমলৰ কথাক লৈ আমি ভাবিবলৈ একো নাই । কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলে আজমলক ৰাজনৈতিকভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিলে । আজমলৰ সমৰ্থন লৈ আমি চৰকাৰ নকৰোঁ । আমাৰ বাবে মুছলমান মৌলবাদীৰ চৰ্দাৰ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু অসমৰ হিন্দু মৌলবাদীৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই দুয়োজনকে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিয়াটোৱে হ'ল আমাৰ কাম । এই দুয়োজনক গামোচাৰে বান্ধি ব্ৰহ্মপুত্রত পেলাই দিম । ব্ৰহ্মপুত্রৰে দুয়োজন বাংলাদেশ গৈ পাব আৰু তাতে হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি থাকক । অসমখনক শান্তিত থাকিব দিয়ক ।"
