২০ খন আসন পালেও মিত্ৰতাত থাকিম : ৰাইজৰ দল
বিৰোধী ঐক্যৰ আসন ভাগ বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক ডেডলাইন দিলে ৰাইজৰ দলে । ১৭ আৰু ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ২ বিধায়কে কৰিব যোগদান ।
Published : January 23, 2026 at 8:17 PM IST
গুৱাহাটী : আসন্ন অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক উৎখাতৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য গঠনৰ বিষয়ে মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে মুখেৰে কৈ আহিছে যদিও কাৰ্যত দলটোৱে এৰা ধৰা কৰাৰ মানসিকতা লোৱা নাই । বৰং কংগ্ৰেছ দলে বিগ ব্ৰাডাৰৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈ অংশীদাৰ দলসমূহক অৱহেলাৰ দৃষ্টিহে প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।
কংগ্ৰেছ দলে নিজা প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ পাছতহে যিবোৰ সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী দিব নোৱাৰিব, সেই সমষ্টিত অংশীদাৰ দলক দিব বিচাৰিছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া ১০০ টা সমষ্টি চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতহে অংশীদাৰ দলক এৰিবলগীয়া সমষ্টি সম্পৰ্কত আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । আসন এৰা-ধৰাক কেন্দ্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ মতবিৰোধ ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
তেনে সময়তে ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা মুখ্য বিৰোধী কংগ্রেছ দলক মিত্ৰতা সম্পৰ্কত অহা ৩১ জানুৱাৰী ডেডলাইন বান্ধি দিলে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াস্থিত ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ত দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্ক' ডি শইকীয়া আৰু দলৰ উপদেষ্টা দিলীপ বৰাই সংবাদমেল সম্বোধন সম্বোধন কৰে ।
সংবাদমেলত ভাস্ক' ডি শইকীয়াই কয়, "অসমৰ ৰাইজ সকলো অৱগত যে '২৬ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এটা মাহ বাকী আছে । মাৰ্চত নিৰ্বাচন । অসমৰ পৰিৱৰ্তনকামী ৰাইজে এইবাৰ সকলো বিৰোধী দলে একলগ হৈ যুঁজি বিজেপিক শাসনৰ পৰা বিদায় দিয়াটো বিচাৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ পৰিবৰ্তনকামী ৰাইজৰ লগত আমি আছো । বিজেপি দলক শাসনৰ পৰা আঁতৰাই গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগে । কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এটা বৃহৎ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰুৱা মীমাংসা শেষ নোহোৱাৰ বাবে গোটেই মিত্ৰতা প্ৰসংগটো ওলমি আছে । সেয়ে ৰাইজে বিচাৰি থকা আকাংক্ষিত মিত্ৰতা কোনো কালে শুভ ইংগিত নহয় । বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো মিত্ৰতা ওলোমাই ৰখাৰ বাবে কি ফল হৈছিল আমি দেখিছো । এতিয়া আমি বাৰংবাৰ অনুৰোধ, দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ মিত্ৰতা প্ৰসংগ সোনকালে শেষ কৰিব লাগে । আসন ভাগ-বটোৱাৰা কৰি মিত্ৰতাত ছীল মোহৰ মাৰিব লাগে । মার্চত নিৰ্বাচন কেতিয়া মিত্ৰতা কৰি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম ।"
তেওঁ কয়, "পুনৰবাৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰাসংগিকতা দোহাৰিছো আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো যে আমি ৰাইজৰ দলে ৪০ তাতকৈ অধিক সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছো । টিকট বিচৰাসকলে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলক অনুৰোধ জনাইছো আমি ২০ খন আসন পালেও মিত্ৰতাত থাকিম । এই লিষ্টখন কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক প্ৰদানো কৰা হৈছে । আসনক লৈ কেইবাবাৰো কথা পতাও হৈছে । কিন্তু কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ আজিলৈ পোৱা নাই । এয়া পৰিতাপৰ বিষয় । এইদৰে গৈ গৈ নিৰ্বাচনৰ আগত মিত্ৰতা হ'লে ভাল ফল আমি নাপাব পাৰো । আজি আমি দাবী জনাইছোঁ সোনকালেই মিত্ৰতাত ছীল মোহৰ মাৰিব লাগে ।"
সংবাদমেলত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে অহা ১৭ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত দুগৰাকীকৈ বিধায়কে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব । দুয়োগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ বিধায়ক । কেৱল এয়াই নহয় ৪-৫ গৰাকী বিধায়কেও দলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে সংবাদমেলত দলৰ উপদেষ্টা দিলীপ বৰাই কয়, "মূল বিষয়বস্তু হৈছে বৰ্তমান শাসনত বিজেপিৰ নেতৃত্বত যি মিত্ৰদল আছে । বিগত ১০ বছৰ শাসনকালত আমি দেখিছো অসমক বিভাজিত কৰিবৰ বাবে বহু চক্ৰান্ত কৰা হৈছে । মানুহক জাতি-ধর্মৰ নামত অশান্তি বিয়পাই দিয়া হৈছে । ৰাজ্যখন এতিয়া কোটি কোটি টকা ধাৰত পোত গৈ আছে । যদি পুনৰবাৰ এই দলে শাসনলৈ আহে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । এতিয়া অসমৰ সকলো বিৰোধী একত্ৰিত হৈ অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে । ৰাইজৰ দলে কৈ আছোঁ সেইবাবে সন্মিলিতভাৱে এই অপশক্তিটোক অসমৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে । ৰাইজেও বিচাৰিছে যে বিৰোধী পক্ষই সন্মিলিতভাৱে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে । সেই কাৰণে আমি যোৱা ৫ বছৰে চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত একত্ৰিত হৈ এই যুদ্ধখন জিকিব পাৰো । কিন্তু ইমান আলোচনাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত বিৰোধী দলৰ মাজত আসন ভাগ বটোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত হোৱা নাই । যাৰ বাবে বাবে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত খুদুৱনি হৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে বিৰোধী কংগ্ৰেছক শেষ সময়সীমা দি কয়, "আমি দলৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰিব খোজো যে অহা ৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে । এই কথাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে মূল বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে । তেওঁলোকে নিজে একো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই । তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সোনকালে আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছো । ৩১ জানুৱাৰীৰ আগত সিদ্ধান্ত লৈ আমাক এখন কমন প্লেটফৰ্ম দিব লাগে । আমি ৰাইজক ক'ব পৰা নাই যে আমাৰ দলে এইকেইটা আসনত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । কংগ্ৰেছ দল যিহেতু মুখ্য বিৰোধী দল হিচাপে আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে । আমি ৰাইজৰ দলৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক অনুৰোধ কৰিছো সোনকালে সিদ্ধান্ত লওঁক । নহ'লে আমি এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হম ।"
ইফালে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । কংগ্ৰেছে এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া ১০০ সমষ্টি । নিজা প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতহে বিৰোধী ঐক্যৰ অংশীদাৰ দলক আসন দিয়াৰ বাবে কৰিব আলোচনা ।
কংগ্ৰেছে ১০০ সমষ্টিত নিজা প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পিছতহে এৰাখিনি দিব অংশীদাৰক । মূল বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু অংশীদাৰ দলৰে এনেধৰণৰ মতবিৰোধ অব্যাহত থাকিলে বিৰোধী ঐক্য যে অনৈক্যত পৰিণত হ'ব সেয়া অনুমেয় ।
