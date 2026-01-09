ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস : জুবিনক্ষেত্ৰত অখিল বাহিনীয়ে ল'লে সংকল্প

ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস : জুবিনক্ষেত্ৰত অখিল বাহিনীয়ে ল'লে সংকল্প
ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে জুবিনক্ষেত্ৰত সেৱা ল'লে সভাপতি অখিল গগৈ আৰু দলৰ একাংশ নেতা-কৰ্মীয়ে ।
Published : January 9, 2026 at 8:36 AM IST
সোণাপুৰ : যোৱা কিছু বছৰত অসমত কেইবাটাও আঞ্চলিক দলৰ জন্ম হৈছে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম 'ৰাইজৰ দল' । বৃহস্পতিবাৰে ৰাইজৰ দলে পঞ্চম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে । তাৰ অংশ হিচাপে সভাপতি অখিল গগৈসহ দলৰ একাংশ নেতা পুৱাই উপস্থিত হয় সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত । জুবিনক্ষেত্ৰত সেৱা লয় বিধায়ক অখিল গগৈসহ দলৰ আন আন নেতাসকলে । লগতে তেওঁলোক নতুন কেইবাটাও সংকল্প গ্ৰহণ কৰে । সোণাপুৰস্থিত দিছাং ৰিজ'ৰ্টত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত দলটোৰ ভৱিষ্যৎ ৰণনীতি সম্পৰ্কে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে অখিল গগৈয়ে ।
২০২৬ৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ দলে এক শক্তিশালী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে । তেওঁ কয়, "২০২৬ বৰ্ষক 'অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষ' হিচাপে পালন কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে দলে । নিৰ্বাচনত কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হ'ব আৰু বিজেপিক কেনেকৈ পৰাস্ত কৰিব পৰা যাব, তাৰ মূল ৰণনীতি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব ।"
অসমৰ পৰ্যটন আৰু অৰ্থনীতিৰ নতুন ৰূপৰেখা
অসমৰ আৰ্থিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পৰ্যটন খণ্ডক মুখ্য অস্ত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সপোনৰ কথা উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "অসমৰ ৯৭ টা জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সাজ-পাৰ, ৰীতি-নীতি আৰু খাদ্যসম্ভাৰক ভাৰতৰ পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব । গোৱাই সাগৰৰ পাৰক লৈ আৰু ছিকিমে পাহাৰক লৈ পৰ্যটনৰ জৰিয়তে নিজৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিব পাৰিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ-বৰাক আৰু ডিমা হাছাও-কাৰ্বি আংলঙৰ দৰে প্ৰাকৃতিক সম্পদ থকা অসমেও বিশ্ব দৰবাৰত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব ।"
তেওঁ লগতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "গোৱাত এজন ব্যক্তিৰ গড় বাৰ্ষিক আয় ৭ লাখ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে অসমত এই পৰিমাণ মাত্ৰ ১ লাখ ৫৬ হাজাৰ টকা । পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশৰ জৰিয়তে অসমৰ জনসাধাৰণৰ আয় বৃদ্ধি কৰাটো ৰাইজৰ দলৰ অন্যতম প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব ।
ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক পুনৰ আক্ৰমণ কৰে অখিল গগৈয়ে । শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ অনলাইন বৈঠকৰ স্ক্ৰীণশ্বট ৰাজহুৱা কৰি অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিজেপিৰ সভাপতিয়েও অখিল গগৈৰ অভিযোগ মিছা বুলি দাবী কৰিছিল । তাৰ পিছতে অখিল গগৈয়ে পুনৰ দিলীপ শইকীয়াক উদ্দেশ্যি কয়, "দিলীপ দাক বহুতবাৰ ফোন কৰিছোঁ । দিলীপ দা আহক মই মিছা কথা কোৱা বুলি কৈছেতো আপোনালোকে আটাইতকৈ বিশ্বাস কৰা কামাখ্যা মন্দিৰত আমি সেৱা লওঁ । সেৱা লৈ আপুনিও আপোনাৰ কথা ক'ব আৰু ময়ো মোৰ কথা কম ।"
তেওঁ লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে, "মই কামাখ্যা মন্দিৰত যাব নালাগে বুলি কোনো দিনে কোৱা নাই । মই কৈছো যে আমাৰ শংকৰদেৱে শিকাই গৈছে যে বেলেগ একো কৰিব নালাগে ভগৱানক পাবলৈ এবাৰ ভগৱানৰ নাম লৈ দিলেই হ'ল ।"
ৰাইজৰ দলৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বহুকেইগৰাকী কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে । কিন্তু দলটোৱে অনাগত দিনত কেনেকৈ আঞ্চলিক শক্তিসমূহক একত্ৰিত কৰি আগুৱাই লৈ যাব সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় ।
