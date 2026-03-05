নামঘৰত ঘোষাৰে মৰিয়নী সমষ্টিত ৰণডংকা বজালে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই

নামঘৰত ঘোষাৰে মৰিয়নী সমষ্টিত ৰণডংকা বজালে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই
মৰিয়নী সমষ্টিৰ জলন্ত সমস্যা বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰি সমাধানে কৰা মূল লক্ষ্য জ্ঞানশ্ৰীৰ, আৰ্শীবাদ বিচাৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু মৰিয়নীবাসীৰ পৰা ।
Published : March 5, 2026 at 11:36 AM IST
যোৰহাট : কংগ্ৰেছৰ সমানে সমানে ’২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বুধবাৰে ১১টা সমষ্টিৰ বাবে ৰাইজ দলে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ৷ ৰাইজ দলে ঘোষণা কৰা এই তালিকাত ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ নাম অন্তৰ্ভূক্ত হ’ল ৷ ৰাইজৰ দলৰ হৈ মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা জ্ঞানশ্ৰী বৰায়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ আনহাতে, শাসকীয় দলৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অথবা দুলেন নায়ক জ্ঞানশ্ৰীৰ মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে ।
দলীয় টিকট লাভ কৰি বুধবাৰে নিশা জ্ঞানশ্ৰী বৰা মৰিয়নী সমষ্টিত উপস্থিত হয় । প্ৰথমতে তেওঁ অখিল গগৈৰ গৃহগাঁও চেলেংহাটস্থিত লুখুৰাসনত উপস্থিত হৈ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি নামঘৰত সেৱা লয় ৷ মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে এই স্থানৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ বিধানসভাৰ মজিয়াত উপস্থাপন কৰাৰো সংকল্প লয় ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়, ‘‘মই দলক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো, মোক এনে এটা দায়িত্ব দিয়া বাবে আৰু আটাইতকৈ বেছি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো মৰিয়নীবাসী ৰাইজক । মই এই নিৰ্বাচনতেই যে প্ৰাৰ্থী হ'ম, এনে এটা ধাৰণা লৈ অহা নাছিলো ৷ ৰাইজৰ দলৰ হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছিলো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বিগত কেইটামান দিনত মৰিয়নীবাসী ৰাইজে মোক যিদৰে মৰম আৰু ভালপোৱা জনালে, মই আগবাঢ়ি আহিলে তেওঁলোক সুখী হ’ব বুলি, সেয়েহে মই আশাৰে কওঁ, দৃঢ়তাৰে কওঁ তেখেতসকলে মোক লৈ যি সপোন দেখিছে, মই প্ৰত্যকটো দিন সেই সপোনখিনি পূৰণ বাবে কষ্ট কৰি যাম আৰু কাম কৰি যাম ।’’
ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া মোতকৈ ডাঙৰ তথা অগ্ৰজ । আমাৰ অসমীয়া সমাজত এক পৰম্পৰা আছে, অগ্ৰজজনৰ পৰা আৰ্শীবাদ লওঁ ৷ সমগ্ৰ মৰিয়নীবাসী ৰাইজৰ পৰা আৰ্শীবাদ বিচাৰিছো আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী পৰাও আৰ্শীবাদ বিচাৰিছো ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ৷ গতিকে এই সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিগত সময়ত যিখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে, যিখিনি কাম থাকি গ’ল, সেইখিনি কাম অনাগত দিনত কৰিব পাৰো আৰু ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিধানসভাৰ ভিতৰত সমষ্টিটোৰ সমস্যাবোৰ উত্থাপন কৰিব পাৰো, ৰাইজৰ প্ৰত্যকটো সমস্যা বুজি পাওঁ, সেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ হকে কষ্ট কৰি কাম কৰিব পাৰো তাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু মৰিয়নীবাসী ৰাইজৰ পৰাও আৰ্শীবাদ বিচাৰিছো ।’’
ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই আৰু কয়, ‘‘মৰিয়নী টাউনৰ মাজত এখন উৰণ সেতুৰ দাবী দীৰ্ঘ দিন ধৰি আছিল, সেয়া পূৰণ হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সীমা সমস্যা, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি, ভূমি পট্টা, বাট-পথ, গিবন অভয়াৰণ্যক কৰা অবহেলা আদি কৰি জলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাটোৱে মূল লক্ষ্য ।’’
উল্লেখ্য যে, জ্ঞানশ্ৰী বৰাই টিকট লাভ কৰি মৰিয়নীত প্ৰৱেশ কৰা লগে লগে দলীয় কৰ্মীসকলে ঢোলে-ডগৰে আদৰণি জনায় ৷ লগতে আপোন প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কাষতে পাই আতজবাজী ফুটাই আনন্দ-উল্লাস কৰা দেখা যায় ৷