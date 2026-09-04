ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছ-বিজেপিৰ মাজত আদৰ্শগত কোনো পাৰ্থক্য নাই: ৰাইজৰ দল

ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বই মিত্ৰজোঁটৰ নীতি-নিয়ম আৰু মৰ্যাদা উলংঘা কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অপপ্ৰচাৰ আৰু চৰিত্ৰহননৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

Raijor Dal Congress alliance
কংগ্ৰেছ-বিজেপিৰ মাজত আদৰ্শগত কোনো পাৰ্থক্য নাই: ৰাইজৰ দলৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : September 4, 2026 at 10:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰে সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে আঞ্চলিক দলটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছক 'নৰম সাম্প্ৰদায়িক' আৰু 'ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী' বুলি অভিহিত কৰি বিজেপিৰ সৈতে আদৰ্শগত কোনো পাৰ্থক্য নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কো ডি শইকীয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইন আৰু চিন্ময় বৰাই যৌথ বিবৃতিত কয় যে কংগ্ৰেছে 'একপক্ষীয়ভাৱে' মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে ।

Raijor Dal Congress alliance
ৰাইজৰ দলৰ প্ৰেছ বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

"কংগ্ৰেছ এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দল আৰু লগতে ই এটা নৰম সাম্প্ৰদায়িক (soft communal) দলো । ৰাইজৰ দল এটা আঞ্চলিকতাবাদী দল । ৰাইজৰ দলে অসমৰ স্বাৰ্থৰ পক্ষত থিয় দিয়ে আৰু সমাজবাদত বিশ্বাস কৰে ।" দলটোৱে কয় ।

আদৰ্শগত পাৰ্থক্যৰ বাবে দুয়োটা দলে চিৰদিন মিত্ৰতাত থাকিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাইজৰ দলে কেৱল বিজেপিক পৰাস্ত কৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেহে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।

"কিন্তু আমি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কোনো মতাদৰ্শগত ব্যৱধান নাই । ৰাজ্যত আইন বহিৰ্ভূতভাৱে হত্যা আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বিধ্বস্ত কৰাৰ বিৰুদ্ধে দুয়োটা দলে কোনো স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ।" অখিল গগৈৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে লগতে অভিযোগ কৰে।

দলটোৱে এইটোও অভিযোগ কৰে যে যেতিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু ধিঙৰ বিধায়ক মেহবুব মোক্তাৰে বিধানসভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আগ্ৰাসী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল মৌন হৈ আছিল ।

"একেদৰে বিজেপি চৰকাৰে যেতিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ নামত মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল মূক দৰ্শক হিচাপে নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিল ।" ৰাইজৰ দলৰ দাবী ।

ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল নিজৰ দলৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল নহয় বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে কংগ্ৰেছৰ চাৰিজন বিধায়কে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট দিছিল আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ১২ জন কংগ্ৰেছ বিধায়কে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছিল ।

আনহাতে, কংগ্ৰেছে মিত্ৰতাৰ নীতি উলংঘা কৰা বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত দলটোৱে কয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি 'সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস' হৈ পৰিছে যদিও অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি হৈয়ো সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল ।

"কংগ্ৰেছে যে বুজাবুজিৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰৰ সৈতে চলি আছে আৰু এই আপোচ জনসাধাৰণৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখি আন বিৰোধী দলৰ ওপৰত দোষ জাপি দিছে সেয়া এইবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে ।" আঞ্চলিক দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে সকলো ৰাজনৈতিক মিত্ৰতাৰ সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । দলটোৰ নেতৃত্বই ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে 'মিত্ৰতাৰ নীতি উলংঘা' আৰু 'ভুৱা অপপ্ৰচাৰ'ৰ অভিযোগ তুলি মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :কংগ্ৰেছে ভংগ কৰিলে মিত্ৰতাঃ মিত্ৰজোঁটৰ নীতি উলংঘনৰ অভিযোগত ৰাইজৰ দলৰে সম্পৰ্ক ছেদ
লগতে পঢ়ক :ঘৃণা বিয়পোৱাসকলৰ পৰা মোহন ভাগৱত আঁতৰি নাথাকে কিয় ? এইবাৰ জমিয়তৰ প্ৰশ্ন

TAGGED:

ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা
গৌৰৱ গগৈ
অখিল গগৈ
বিৰোধী মিত্ৰজোঁট
RAIJOR DAL CONGRESS ALLIANCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.