পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাত ধৰ্ণা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ
এফআইআৰ গ্ৰহণ বাবে মন্দিৰ মাৰ্গ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অস্বীকাৰৰ পাছতে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাতে ধৰ্ণাত বহিল ৰাহুল গান্ধী ৷
Published : August 21, 2026 at 3:28 PM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ২০ জুলাইত দিল্লীত কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বন্দুক ব্যৱহাৰ কাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
যাৰ বাবে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ছাহিল লোচাবক লগত লৈ আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিলৰ বাবে শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ মন্দিৰ মাৰ্গ থানাত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতা গান্ধী ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ অভিযোগ বা এফআইআৰ গ্ৰহণৰ বাবে মন্দিৰ মাৰ্গ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অস্বীকাৰ কৰে ৷
आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुँचा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2026
20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आँख की रौशनी खतरे में है।
शांतिपूर्ण… pic.twitter.com/on2uKkNeUM
তাৰ পাছতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে গান্ধীয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানালৈ গৈ আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (ডিচিপি)ক সাক্ষাৎ কৰে ৷ কংগ্ৰেছ নেতা ৰহুলে অভিযোগ কৰে লোচাবে যন্তৰ-মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰী লোচাবৰ এটা চকুৱে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
গন্ধীয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"আজি মই পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীটৰ ডিচিপিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ সাহিল লোচাবে সন্মুখীন হোৱা আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰিলো ৷ যোৱা ২০ জুলাইত যন্তৰ-মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা সাহিলক বন্দুকেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ছাহিলৰ এটা চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ ই এটা গুৰুতৰ অপৰাধ ৷"
গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰি কয় যে, দুয়োগৰাকীয়ে কোনো এজন প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰা নাই । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"লোচাবে ন্যায় বিচাৰি এফআইআৰ দাখিল কৰিব বিচাৰিলেও তেওঁৰ অভিযোগ মানি লোৱা নাই ৷ সাংবিধানিক অধিকাৰ ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আপুনি ন্যায়ৰ প্ৰতি ইমান ভয় কিয় ?"
লগতে পঢ়ক: ইলন মাস্ক আহিব বিচাৰিছে, গ্ৰাম্য় ভাৰতৰ বাবে ষ্টাৰলিংকৰ অভিলাষী আঁচনি