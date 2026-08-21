ETV Bharat / politics

পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাত ধৰ্ণা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ

এফআইআৰ গ্ৰহণ বাবে মন্দিৰ মাৰ্গ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অস্বীকাৰৰ পাছতে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাতে ধৰ্ণাত বহিল ৰাহুল গান্ধী ৷

MP RAHUL GANDHI
পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানাত ধৰ্ণা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ২০ জুলাইত দিল্লীত কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বন্দুক ব্যৱহাৰ কাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷

যাৰ বাবে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ছাহিল লোচাবক লগত লৈ আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিলৰ বাবে শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ মন্দিৰ মাৰ্গ থানাত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতা গান্ধী ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ অভিযোগ বা এফআইআৰ গ্ৰহণৰ বাবে মন্দিৰ মাৰ্গ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অস্বীকাৰ কৰে ৷

তাৰ পাছতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে গান্ধীয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানালৈ গৈ আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত (ডিচিপি)ক সাক্ষাৎ কৰে ৷ কংগ্ৰেছ নেতা ৰহুলে অভিযোগ কৰে লোচাবে যন্তৰ-মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰী লোচাবৰ এটা চকুৱে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷

গন্ধীয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"আজি মই পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীটৰ ডিচিপিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ সাহিল লোচাবে সন্মুখীন হোৱা আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰিলো ৷ যোৱা ২০ জুলাইত যন্তৰ-মন্তৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা সাহিলক বন্দুকেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ছাহিলৰ এটা চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ ই এটা গুৰুতৰ অপৰাধ ৷"

গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰি কয় যে, দুয়োগৰাকীয়ে কোনো এজন প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰা নাই । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"লোচাবে ন্যায় বিচাৰি এফআইআৰ দাখিল কৰিব বিচাৰিলেও তেওঁৰ অভিযোগ মানি লোৱা নাই ৷ সাংবিধানিক অধিকাৰ ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আপুনি ন্যায়ৰ প্ৰতি ইমান ভয় কিয় ?"

লগতে পঢ়ক: ইলন মাস্ক আহিব বিচাৰিছে, গ্ৰাম্য় ভাৰতৰ বাবে ষ্টাৰলিংকৰ অভিলাষী আঁচনি

TAGGED:

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী
দিল্লীৰ মন্দিৰ মাৰ্গ থানা
পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানা
ETV BHARAT ASSAM
MP RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.