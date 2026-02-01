ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচনমুখী অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী-প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা

এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে দলীয় কৰ্মী আৰু ভোটাৰক সংগঠিত কৰিবলৈ চলাব প্ৰচাৰ ।

Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi and Congress General Secretary and Party MP Priyanka Gandhi Vadra (File Photo)
ৰাহুল গান্ধী-প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 2:46 PM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহিব লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা । শাসকীয় ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট চমুকৈ এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে দলীয় কৰ্মী আৰু ভোটাৰ উভয়কে সংগঠিত কৰিবলৈ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্য়খনত উপস্থিত হ'ব এই দুয়োগৰাকী নেতা । তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ যাত্ৰাত যোগদান কৰি নিৰ্বাচনমুখী অসমত দলটোক গতি দিবলৈ চেষ্টা চলাব ।

এই সন্দৰ্ভত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক মনোজ চৌহানে ইটিভি ভাৰতক কয়, "ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা আমাৰ নেতা । নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে মাজতে ৰাজ্যিক যাত্ৰাত যোগদান কৰিব ।"

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিব । বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্ৰতিশ্ৰুতিকে ধৰি পুৰণি দলটোৱে নতুন ৰাজ্যৰ বাবে নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিব । এই সময়তে আন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে হাইকমাণ্ডেও বিভিন্ন স্থানত পদযাত্ৰাত যোগদান কৰিব বুলি কয় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক চৌহানে ।

গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বতেই চলিব প্ৰচাৰ :

দলটোৰ ভিতৰৰ সূত্ৰ মতে, যদিও কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ ঘোষণা নকৰে, তথাপি এই যাত্ৰাৰ মুখ হিচাপে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব । গগৈক বৰ অসমৰ দৃষ্টিভংগীৰেই দলটোৱে প্ৰক্ষেপ কৰিব ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক চৌহানে কয়, "বৰ অসম হৈছে ৰাজ্যখনৰ বাবে দলীয় দৃষ্টিভংগী য'ত মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰা আৰু উন্নয়নৰ বাবে এক ইতিবাচক এজেণ্ডা ভোটাৰৰ সৈতে বিনিময় কৰা হয় । বিগত ১০ বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু সেইটোৱেই হৈছে আমাৰ মূল ভোটগ্ৰহণৰ অস্ত্ৰ । আমি সুৰাৰ দোকান বন্ধ কৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় খোলাম ।"

বিজেপিৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা নাই :

তেওঁ পুনৰ কয়, "বিজেপিৰ ভৱিষ্যতৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই । দলটোৱে সাফল্য হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ একো নাই । সেয়েহে আমি মুছলমানক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ দৰে বিভাজনকাৰী বিষয় আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ অভিযোগৰ কথা শুনি থাকিম । এই সকলোবোৰ কৰিছে জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ।"

উল্লেখ্য় যে ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৬৪ লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে কেইবাখনো জিলাৰ জনগাঁথনি ধ্বংস কৰি থকা বুলি বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰে । দলটোৰ ভিতৰৰ লোকৰ মতে, ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখাৰ সময়তে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে শীঘ্ৰে ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খোজা প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষা কৰিব য’ত কংগ্ৰেছে এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ মনে মিলা দলৰে মিত্ৰতা গঢ়ি তুলিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেলা আৰু বন্ধু তিৰ্কীয়ে দলীয় কৰ্মীক শক্তিশালী কৰিবলৈ মণ্ডল ভিত্তিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ বাবে বিষয় সংগ্ৰহৰ অভিযানৰ সময়ত শেহতীয়াকৈ দলটোৱে যিসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকক সংগঠিত কৰিবলৈ এই যাত্ৰা পদযাত্ৰা আৰু সভা আদিৰ আয়োজন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই ইটিভি ভাৰতক কয়, "আমি ভিন্ন ধৰণে ভোটাৰৰ ওচৰ চাপিছো । প্ৰথমে পাঁচটা জ্যেষ্ঠ নেতাৰ দলে ইস্তাহাৰৰ ওপৰত মতামত সংগ্ৰহৰ বাবে ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টি পৰিদৰ্শন কৰিছে । তাৰ পিছত আমি মণ্ডল ভিত্তিক শ্ৰমিক সভাও অনুষ্ঠিত কৰিছো । ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিতব্য় যাত্ৰাটো হ'ব আন এক বৃহৎ প্ৰচাৰ । ভোটাৰসকলে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু সেইটোৱেই আমাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত প্ৰতিফলিত হ'ব ।"

দেশৰ পুৰণি দলটোৰ যাত্ৰাৰ এক মূল বিষয়বস্তু হ’ব স্থানীয় লোকৰ অধিকাৰ । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ নেতাসকলে বিভিন্ন স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ দাবীক প্ৰতিফলিত কৰি প্ৰদৰ্শনৰে অভিযান চলাই আহিছে । বহুতেই অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।

চৌহানে লগতে কয়, "আমাৰ নেতাই সদায় স্থানীয় গৌৰৱ আৰু ইয়াৰ প্ৰতীকক গণ্য কৰি আহিছে । আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমীয়া গামোচা পৰিধান নকৰাক লৈ বিজেপিয়ে অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"

গামোচা পৰিধান কৰি পথত প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে :

"কিন্তু আমাৰ নেতাই সদায় কৈ আহিছে যে অসম তেওঁৰ হৃদয়ত আছে । দুবছৰ পূৰ্বে 'ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা'ৰ সময়ত যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ৰাজ্যত আছিল, তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ গামোচা পৰিধান কৰি পথত প্ৰতিবাদ কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ তেওঁ প্ৰয়াত গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰলৈ গৈ মহানায়কগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল । মানুহে এই সকলোবোৰ দেখিছে ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।

উল্লেখ্য় যে যে ২০২১ চনত ১২৬খন বিধানসভাৰ আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২৯খন আসন লাভ কৰা কংগ্ৰেছৰ বাবে আগন্তুক নিৰ্বাচন এক প্ৰত্য়াহ্বান হ’ব । সেইবাৰ বিজেপিৰ ৬০খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহত নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।

ৰাজ্যিক গোটটোৱে অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ প্ৰতিবাদতো ব্যস্ত হৈছে আৰু এই অনুশীলন বিজেপি আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ মাজত 'ভোট চুৰি'ৰ বাবে কৰা কৌশল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

