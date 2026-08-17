প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ হেমন্ত ছোৰেণক আহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ
"কংগ্ৰেছ দলে বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ অন্যতম কেন্দ্ৰীয় স্তম্ভ ।" চিঠিত লিখিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
By ANI
Published : August 17, 2026 at 3:26 PM IST
নতুন দিল্লী : লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণক ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিনিধিক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ দাবীসমূহৰ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁৰ দলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰক সমৰ্থন কৰে আৰু ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ (JPSC) আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগ(JSSC)ত হোৱা পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷
তেওঁ এক পত্ৰযোগে কয়, "মই লিখিছো যে আপুনি প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰক । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক শক্তিশালী কৰাত সহায়ক হ'ব ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু কয় যে সংবিধানত নিশ্চিতভাৱে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ গণতন্ত্ৰৰ এক মূল স্তম্ভ বুলি কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰে ।
তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ দলে বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ অন্যতম কেন্দ্ৰীয় স্তম্ভ । সেয়েহে বিগত কেইমাহমানৰ পৰা শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছো । ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাক আৰএছএছ (RSS) আৰু বিজেপিয়ে নিজৰ অধীনত আনি শোষণৰ আহিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে বুলি আমাৰ বিশ্বাস হৈছে ৷’’
তেওঁ কয়, "আপুনি জ্ঞাত যে ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণ আৰু দাবী বৈধ । মই শলাগ লৈছো যে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি এখন কমিটী গঠন কৰক ৷’’
উল্লেখ্য যে, ৰাঁচীৰ জয়পাল সিং ষ্টেডিয়ামত ঝাৰখণ্ড লোকসেৱা আয়োগ (JPSC) আৰু ঝাৰখণ্ড কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগ (JSSC)ৰ পৰীক্ষাত অনিয়ম সংঘটিত হোৱা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদে ২৪ দিনত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ নেতা দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৱে কয় যে যদি চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।
আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰে জনোৱা আমন্ত্ৰণ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আইনী বিশেষজ্ঞ আনিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত দেৱেন্দ্ৰ নাথ মাহাতোৱে কয় যে আলোচনাৰ ফলত ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে এক ন্যায্য শিক্ষা আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰা সমাধানৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা কৰে ৷