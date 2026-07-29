সদনত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাক লৈ ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ ৰিজিজুৰ
বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনত অসংসদীয় ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ।
By ANI
Published : July 29, 2026 at 3:39 PM IST
নতুন দিল্লী : লোকসভাত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভূত উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ অৰ্থাৎ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । সেই বিতৰ্কৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে । বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰিজিজুৱে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে বিধেয়কৰ মূল বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা নকৰি কেৱল ৰাজনীতিহে কৰি আছে ।
ৰিজিজুৱে কয়, "কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত একেবাৰেই কথা কোৱা নাই । তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছে । আজি আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী আৰু আন সাংসদসকলে বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব । এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখনৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছে, তথাপিও তেওঁলোকে অসংলগ্ন বিষয়ৰ কথা কৈ বিষয়টোৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰাই ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে । এই বিধেয়কখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া ডাঙৰ সিদ্ধান্ত । ২০-৩০ মিনিটৰ ভাষণ দিলে অন্ততঃ ৫ মিনিট এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কৰ বিষয়ে ক'ব লাগে ।"
তেওঁ দাবী কৰে যে শিক্ষাৰ্থীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে চৰকাৰে এই বিধেয়ক আনিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপে দেশৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত নতুন আস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে । পৰীক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ কোনো গঠনমূলক পৰামৰ্শ থাকিলে সেয়া আগবঢ়াবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।
কিৰেণ ৰিজিজুৱে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাইও বিধেয়কৰ বিষয়ৰ বাহিৰত ভাষণ দিছে । তেওঁৰ মতে বিৰোধীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কৰ ওপৰত আলোচনা নকৰি অন্য বিষয় উত্থাপন কৰি সংসদৰ আলোচনা ৰাজনৈতিক দিশলৈ ঘূৰাই নিব বিচাৰিছে ।
ৰাহুল গান্ধীকো সমালোচনা কৰি ৰিজিজুৱে কয়, "ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ সৈতে খাপ নোখোৱা, অসাংবিধানিক আৰু অসংসদীয় ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে । মতবিৰোধ থাকিব পাৰে কিন্তু সংসদত শালীনতা আৰু সংযত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
ইফালে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রী অমিত শ্বাহে বুধবাৰে লোকসভাত জন্ম-মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ উত্থাপন কৰিব । আনহাতে ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভূত উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়কৰ ওপৰতো আলোচনা অব্যাহত থাকিব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই বিধেয়ক বিবেচনা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত গৃহীত কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত লোকসভাত বিতৰ্ক আৰম্ভ