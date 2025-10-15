জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাতৰ বাবে অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী

জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাতৰ বাবে অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী
কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ সূত্ৰই আজি এই কথা সদৰী কৰিছে ।
Published : October 15, 2025 at 10:20 PM IST
নতুন দিল্লী: অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী । অৱশ্য়ে এইবাৰ কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য় লৈ অসমত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী । ১৭ অক্টোবৰত অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাতৰ বাবে অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী ।
একেদিনাই ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলীত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুওৱা হৰিয়ম বাল্মিকীৰ পৰিয়ালৰ লোককো সাক্ষাৎ কৰিব । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ সূত্ৰই আজি এই কথা সদৰী কৰিছে ।
অসমৰ সংগীত জগতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰা বুলি মন্তব্য় কৰি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা বিবেক বাঞ্চালে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কয়, "বিগত কেইদিনমানৰ পৰা প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে দিয়া বক্তব্যই স্পষ্ট কৰিছে যে এতিয়া এই বিষয়টোত ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে । তেওঁলোকৰ বক্তব্যত এতিয়া আৰু কোনো শিষ্টাচাৰ নাই । বিদেহী আত্মাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আৰক্ষীৰ জৰিয়তে শক্তি দেখুৱাই প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰৰ হাতত আন কোনো বিকল্প বাকী নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে মানুহ এতিয়াও শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে । আমি আশা কৰো চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য জনসাধাৰণৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিব । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতো ছিংগাপুৰত উত্তৰ-পূব উৎসৱ কেনেদৰে চলি থাকিল সেয়াও মানুহে জানিব বিচাৰে ।"
ইপিনে, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ সূত্ৰ মতে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলীৰ লোকসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে ১৭ অক্টোবৰত ফতেহপুৰৰ প্ৰয়াত হৰিয়ম বাল্মিকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ সদস্যৰ শোকৰ সমভাগী হ'ব । তদুপৰি নেতাগৰাকীয়ে ২০২৭ চনত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰান্তীয় গোটসমূহলৈ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ।
উল্লেখ্য় যে ৰায়বেৰেলীত গুণ্ডাবাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ দলিত হৰিয়মে চেষ্টা কৰি ৰাহুল গান্ধীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল । ইয়াৰ পিচতেই বিদেশত থকা ৰাহুল গান্ধীয়ে হৰিয়মৰ পিতৃ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী অজয় ৰায়, এ আই চি চিৰ অনুসূচিত জাতি-জনজাতি বিভাগৰ মুৰব্বী ৰাজেন্দ্ৰ পাল গৌতম আৰু এ আই চি চিৰ কৰ্মকৰ্তা প্ৰদীপ নৰৱাল আৰু নীলাঞ্চু চতুৰ্বেদীকে ধৰি উপ-জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে আলোচনা কৰি পৰিয়ালটোক আশ্বস্ত কৰিছিল ।
কিছুদিন পিছত ৰায়ক ফতেহপুৰ ভ্ৰমণ কৰি মৃতকৰ পৰিয়ালক কিছু আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব বিচৰা বাবে গৃহবন্দী কৰা হয় । কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশ কমিটীয়ে হৰিয়মৰ হত্যাকাণ্ডক ৰাজ্যত দলিত অত্যাচাৰ বুলি অভিহিত কৰে । কংগ্ৰেছে গেৰুৱা দলৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীৰ বিএছপি দুয়োটা দলেই এই ঘটনাত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি সৰৱ হৈ পৰে ।