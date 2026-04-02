দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টচাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমানবাৰ ক্ষমা খুজিলেও আমি ৰেহাই নিদিওঁ : তিতাবৰত ৰাহুল গান্ধী

তিতাবৰৰ কাছজান বাগিচা ময়দানত বিশাল জনসভা সম্বোধন ৰাহুল গান্ধীৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ ।

তিতাবৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 8:25 PM IST

যোৰহাট : "তেওঁ যিমানে মাফ নোখোজক, যিমানবাৰ মাফ নোখোজক তাৰ একো প্ৰভাৱ নপৰে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু আইনে আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই । তেওঁ বুকু ফুলাই ঘূৰি ফুৰে, যিকোনো কথা কৈ ফুৰে, ইয়াৰ পিছতো আছে এক ভয় । কিয়নো আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে যে এদিন নহয় এদিন, আজি নহ'লে কাইলৈ, তেওঁ যি কাম কৰিছে, যি দুৰ্নীতি কৰিছে, তেওঁ যি হিন্দুস্তানৰ সৰ্বাধিক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেগ বনাইছে, তেওঁৰ সন্তানে, পৰিয়ালে চুৰি কৰিছে ইয়াৰ হিচাপতো হ'বই লাগিব ।" মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে এইদৰে তিতাবৰত পুনৰ সৰৱ হৈ পৰে ৰাহুল গান্ধী ।

কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ ১০২নং তিতাবৰ সমষ্টিৰ কাছজান বাগিচা ময়দানত বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে । ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য, এই ভূমি শংকৰদেৱ, ভূপেন হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ভূমি । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি ব্যৱহাৰ, সেয়া অসমৰ সংস্কৃতি নহয় ।

লগতে তেওঁ কয়, জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰলৈ যিসকল দৰিদ্ৰ লোক গৈছিল তেওঁলোক তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা হাঁহিমুখে ওলাই আহিছিল । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব এজন দুনীতিগ্ৰস্ত আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ।

আনহাতে, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "চাহ শ্ৰমিকসকলক ৩৫১ টকা দিব বুলি কৈছিল । কিন্তু সেয়া নকৰি পুনৰ পাঁচ বছৰ পিছত মিছা কথা কৈছে, ৫০০ টকাকৈ দিম বুলি কৈছে । আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিম ।"

আনহাতে, এইখন চৰকাৰে অসমৰ লোকৰ পৰা মাটি কাঢ়ি আনি আদানী, আম্বানী, ৰামদেৱক গতাই দিয়া বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইফালে আমেৰিকাৰ কথা মতে ভাৰতে ক'ৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিব সেয়া সিদ্ধান্ত লয় বুলি উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে ভয়-ভাবুকি দেখুৱাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা সকলো আদায় কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে তেওঁ কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক টাম্পে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, ট্ৰাম্পৰ ওচৰতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভৱিষ্যৎ । আনহাতে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অমিত শ্বাহ, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেই নিৰ্দেশত তেওঁ কাম কৰে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে দিল্লীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ ।

এই জনসভাত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু শীৰ্ষ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

