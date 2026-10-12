আপোনাৰ চৰকাৰৰ ২০০ বিষয়া আমাৰ সংস্পৰ্শত, আমাক দিছে তথ্য: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ বাৰ্তা ৰাহুল গান্ধীৰ
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰস্তাৱিত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে মোদী চৰকাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ ।
Published : October 12, 2026 at 5:14 PM IST
নতুন দিল্লী : ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ৰাহুল গান্ধীয়ে । সোমবাৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ভোট চুৰিৰ অভিযোগত বিৰোধীৰ লক্ষ্যত থকা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি লোকসভাৰ বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে চৰকাৰৰ ২০০ জন বিষয়াই বিৰোধীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক তথ্য প্ৰদান কৰি আছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ক’ব বিচাৰোঁ যে ইডি, চিবিআই, বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়াকে ধৰি আপোনাৰ চৰকাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ২০০ জন বিষয়া আমাৰ সৈতে যোগাযোগত আছে; তেওঁলোকে আমাক তথ্য প্ৰেৰণ কৰি আছে ।"
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I want to tell Narendra Modi that 200 officials of your government are in touch with us and informing us, including those in the ED, CBI, Foreign Ministry..." pic.twitter.com/sneicBxHPN— ANI (@ANI) October 12, 2026
নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুৰব্বীগৰাকীক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "আমি কেৱল সুধিছোঁ যে জ্ঞানেশ কুমাৰে কিয় পদত্যাগ কৰা নাই । সংবিধান ৰক্ষা নোহোৱালৈকে, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ ।"
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদত্যাগ কৰিবলৈ কোৱাৰ উপৰি তেওঁক ৰাজসাক্ষী হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । তেওঁ কয়, "আপুনি ভুল কৰিছে । আমি জানো যে আপুনি কৰা ভুলৰ আঁৰৰ মানুহজন আপুনি নহয় । আমি আপোনাক ক্ষমা কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰোঁ । আমি বুজি পাওঁ যে আপুনি চাপত পৰিছে । গতিকে পদত্যাগ কৰক আৰু ৰাজসাক্ষী হওক ।"
বিৰোধীৰ পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিপুল মাত্ৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এনডিএ চৰকাৰে কেৱল জ্ঞানেশ কুমাৰক ৰক্ষা কৰিবলৈহে দিল্লীক ঘেৰাও কৰিছে । "ৰাস্তাত ৩০ হাজাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কিয় ? ভাৰতৰ ৰাজধানী কিয় জে'লত আছে ?" ৰাহুল গান্ধীয়ে এই প্ৰশ্ন কৰি লগতে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত আৰএছএছ আৰু বিজেপিৰ গুণ্ডাক মুক্তভাৱে চলাচল কৰিবলৈ দিছে আৰু যুৱক-যুৱতীক মাৰপিট কৰিছে ।"
"অৱশ্যে আমাৰ কৌশল বেলেগ । আমি বিচাৰোঁ যে ২০ৰ পৰা ৩০ হাজাৰ আৰক্ষী ৰাস্তাত থাকিব লাগে । আমি দেশক দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰক সুৰক্ষা দিছে ।" তেওঁ কয় ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সুৰক্ষা দি চৰকাৰে 'ডাঙৰ ভুল' কৰিছে ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "এইটো হৈছে জনসাধাৰণ বনাম মোদী, শ্বাহ আৰু জ্ঞানেশ । সকলো বিৰোধী দল এটা পক্ষত আছে আৰু ভাৰতক হাইজেক কৰা লোকসকল, নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, অজিত ডোভাল আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰ আনটো পক্ষত আছে ।"