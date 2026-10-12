ETV Bharat / politics

আপোনাৰ চৰকাৰৰ ২০০ বিষয়া আমাৰ সংস্পৰ্শত, আমাক দিছে তথ্য: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ বাৰ্তা ৰাহুল গান্ধীৰ

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰস্তাৱিত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে মোদী চৰকাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ ।

Rahul Gandhi
ৰাহুল গান্ধী ফাইল ফটো (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ৰাহুল গান্ধীয়ে । সোমবাৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ভোট চুৰিৰ অভিযোগত বিৰোধীৰ লক্ষ্যত থকা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি লোকসভাৰ বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে চৰকাৰৰ ২০০ জন বিষয়াই বিৰোধীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক তথ্য প্ৰদান কৰি আছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ক’ব বিচাৰোঁ যে ইডি, চিবিআই, বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়াকে ধৰি আপোনাৰ চৰকাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ২০০ জন বিষয়া আমাৰ সৈতে যোগাযোগত আছে; তেওঁলোকে আমাক তথ্য প্ৰেৰণ কৰি আছে ।"

নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুৰব্বীগৰাকীক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "আমি কেৱল সুধিছোঁ যে জ্ঞানেশ কুমাৰে কিয় পদত্যাগ কৰা নাই । সংবিধান ৰক্ষা নোহোৱালৈকে, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ ।"

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদত্যাগ কৰিবলৈ কোৱাৰ উপৰি তেওঁক ৰাজসাক্ষী হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । তেওঁ কয়, "আপুনি ভুল কৰিছে । আমি জানো যে আপুনি কৰা ভুলৰ আঁৰৰ মানুহজন আপুনি নহয় । আমি আপোনাক ক্ষমা কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰোঁ । আমি বুজি পাওঁ যে আপুনি চাপত পৰিছে । গতিকে পদত্যাগ কৰক আৰু ৰাজসাক্ষী হওক ।"

বিৰোধীৰ পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিপুল মাত্ৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এনডিএ চৰকাৰে কেৱল জ্ঞানেশ কুমাৰক ৰক্ষা কৰিবলৈহে দিল্লীক ঘেৰাও কৰিছে । "ৰাস্তাত ৩০ হাজাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কিয় ? ভাৰতৰ ৰাজধানী কিয় জে'লত আছে ?" ৰাহুল গান্ধীয়ে এই প্ৰশ্ন কৰি লগতে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত আৰএছএছ আৰু বিজেপিৰ গুণ্ডাক মুক্তভাৱে চলাচল কৰিবলৈ দিছে আৰু যুৱক-যুৱতীক মাৰপিট কৰিছে ।"

"অৱশ্যে আমাৰ কৌশল বেলেগ । আমি বিচাৰোঁ যে ২০ৰ পৰা ৩০ হাজাৰ আৰক্ষী ৰাস্তাত থাকিব লাগে । আমি দেশক দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰক সুৰক্ষা দিছে ।" তেওঁ কয় ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সুৰক্ষা দি চৰকাৰে 'ডাঙৰ ভুল' কৰিছে ।

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "এইটো হৈছে জনসাধাৰণ বনাম মোদী, শ্বাহ আৰু জ্ঞানেশ । সকলো বিৰোধী দল এটা পক্ষত আছে আৰু ভাৰতক হাইজেক কৰা লোকসকল, নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, অজিত ডোভাল আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰ আনটো পক্ষত আছে ।"

লগতে পঢ়ক :নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ যুযুধান দুয়োপক্ষ : কংগ্ৰেছৰ 'প্ৰতিবাদ'ৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিৰ 'প্ৰতিবাদ'
লগতে পঢ়ক :‘ইণ্ডিয়া’ ব্লকৰে বৈঠক নাকচ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
ভোট চুৰি
ৰাহুল গান্ধী
জ্ঞানেশ কুমাৰ
GYANESH KUMAR ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.