হয়তো অমিত শ্বাহ দোষী নাইবা অযোগ্য: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

হয়তো অমিত শ্বাহ দোষী নাইবা অযোগ্য: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
২০ জুলাইত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত যি অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ চলাইছিল, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্ত্ৰী শ্বাহক সমালোচনা কৰে ৷
By ANI
Published : July 29, 2026 at 4:35 PM IST
নতুন দিল্লী: নীট ইউজি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৷ বুধবাৰে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন জনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক উভতি ধৰে ৷
ৰাহুল গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহক ‘হয়তো অমিত শ্বাহ দোষী নাইবা অযোগ্য’ বুলি কৈ কঠোৰ সমালোচনাৰে থকাসৰকা কৰে ৷ বিগত ২০ জুলাইত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত যি অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ চলাইছিল, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্ত্ৰী শ্বাহক সমালোচনা কৰে ৷
লোকসভাৰ কামকাজ স্থগিত ৰখাৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গান্ধীয়ে কয় যে ২০ জুলাইত যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ মাথোঁ দুটাই কাৰণ থাকিব পাৰে । তেওঁ কয়, ‘‘এনেক্ষেত্ৰত দুটা কাৰকৰ বাবেহে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । হয়তো গৃহমন্ত্ৰীয়ে গুলী চলাবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল নাইবা প্ৰতিবাদস্থলীত যে গুলীচালনা হ'ব সেই বিষয়ে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত আছিল । প্ৰথমটো পৰিস্থিতিত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী দোষী, দ্বিতীয়টো পৰিস্থিতিত তেওঁ অযোগ্য ৷ এই দুটাৰ ভিতৰত এটা নিশ্চয়কৈ হ’ব লাগিব, তৃতীয় কোনো কাৰণৰ সম্ভাৱনা নাই ।’’
লোকসভাত হোৱা বিতৰ্কৰ সময়ত অমিত শ্বাহৰ সদনত অনুপস্থিতিৰ ওপৰতো সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁ সংসদলৈও অহা নাছিল । ভাৰতৰ তথাকথিত সাহসী গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় দেখা দিয়া নাই ? তেওঁ সদনত কিয় নাই ? যদি তেওঁ একো কৰাই নাই, যদি তেওঁ কোনো নিৰ্দেশ দিয়াই নাই, তেন্তে তেওঁ সদনলৈ কিয় অহা নাই, সেই সম্পৰ্কে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক ৷’’
সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি গান্ধীয়ে কয়, ‘‘সংসদত কথা কোৱাটো মোৰ অধিকাৰ আৰু তেওঁলোকে মোক এই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব ।’’
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰৰ দিনটোত ‘ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভুত উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬’ সন্দৰ্ভত হোৱা আলোচনাৰ সময়ত লোকসভাত তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ এই বিতৰ্কৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ।
লোকসভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ তুলিছিল যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সদনত উপস্থিত থাকিবলৈ সাহসৰ অভাৱ ৷ সাংসদগৰাকীৰ এই মন্তব্যই সদনত তীব্ৰ আপত্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ৰাহুল গান্ধীৰ এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি দাবী কৰে ৷ কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি ৰিজিজুৱে ৰাহুল গান্ধীৰ বিপক্ষে অভিযোগ তোলে ৷ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলায়ো বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীক বাস্তৱিক ভিত্তি নোহোৱাকৈ ব্যক্তিগত অভিযোগ উত্থাপন নকৰিবলৈ সকীয়নি দিয়ে ।
পূৰ্বে বুধবাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকসভাত দিয়া ভাষণৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা এটা শব্দৰ বিৰুদ্ধে ৰিজিজুৱে আপত্তি দৰ্শোৱাত সদনত আন এক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল । ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ সদস্য আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আপত্তিৰ পিছতে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই এই হুলস্থুলৰ মাজতে সদনৰ কাম-কাজ স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ তাৰ পূৰ্বে সংসদীয় অভিলেখৰ পৰা বিতৰ্কিত শব্দটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: ২০২৪ ত আইন প্ৰণয়ন কৰা সত্ত্বেও প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অব্যাহত আছে : লোকসভাত গৌৰৱ গগৈ