ভাৰত একনায়কত্ববাদ শাসনৰ দিশে আগবাঢ়িছে : ৰাহুল গান্ধী
ভোট চুৰিৰ বিষয়ত ফান্দত পেলোৱাৰ পিছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ দ্বাৰা বিজেপিয়ে পলায়নৰ নতুন পথ উলিয়াইছে-ৰাহুল গান্ধী
Published : November 28, 2026 at 7:58 PM IST
নতুন দিল্লী : আগন্তুক সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক উত্থাপনৰ বাবে মোদী চৰকাৰ সাজু হৈছে ৷ আনফালে চৰকাৰৰ পদক্ষেপক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা ভৱনত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷
"850 represents murder of Indian democracy": Rahul Gandhi slams PM Modi, Amit Shah & CEC Gyanesh Kumar over Delimitation Bill Read @ANI Story | https://t.co/YqaFVoMi23 #delimitation #rahulgandhi #gyaneshkumar https://t.co/jyAZJcAVx1— ANI Digital (@ani_digital) November 28, 2026
গান্ধীয়ে কয়,"লোকসভাত এখন নতুন সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ফলত লোকসভা আৰু বিধানসভাসমূহত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আসনৰ সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতহে মহিলাৰ বাবে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ৷ এই নীতি ২০৫১ চনলৈকে এই সংশোধিত আসনৰ আবণ্টন আৰু সীমা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা হ’ব ।"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Mark my words, one day or another they are going to lose. Modi ji does not understand that there is such a massive undercurrent: do whatever you want, rig elections, carry out delimitation, make it 850; it is not going to stop." "My experience, what I have seen, is that Gen Z is not afraid; they have genuine patriotic feelings, and they do not fear. When I see that Gen Z is not afraid, that they are standing up, standing in front of Modi and Shah, taking two or three lathi blows, it makes me very happy to see that there are fearless Gen Z and fearless people in this country. It is a matter of shame that many people have become cowardly..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
সংবাদমেলত গান্ধীয়ে কয়,"আমি তেওঁলোকক ভোট চুৰিৰ বিষয়ত ফান্দত পেলোৱাৰ পিছত বিজেপিয়ে পলায়নৰ নতুন পথ উলিয়াইছে ৷ যেতিয়া আপোনাৰ হাতত খেলিবলৈ ৮৫০ খন আসন থাকিব, তেতিয়া নিৰ্বাচনী মানচিত্ৰখন নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক নিঃশেষ কৰিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা বিজেপিয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী মানচিত্ৰখন নিজৰ সুবিধাৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ পাব । ৮৫০ সংখ্যাটো এজন শিল্পীক দিয়া এখন উকা কেনভাছৰ দৰে । তেওঁলোকে য'তেই বিচাৰে, তাতেই ৰং সানিব । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰক এখন উকা কেনভাছ দিয়াৰ দৰে ৷ যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সমষ্টিৰ মানচিত্ৰখন নতুনকৈ আঁকিব পাৰে।"
DELIMITATION IS THEIR ONLY ESCAPE: 543 TO 850 IS THEIR WEAPON 👉 Gives BJP space to redraw India's electoral map to its advantage 👉 Weakens the representation of communities opposed to them 👉 Allows them to target specific opposition leaders 👉 Will give BJP a massive advantage before a single vote is cast 🔺 Remember 850: this number represents the murder of Indian democracy. It gives Narendra Modi, Amit Shah, and Gyanesh Kumar a blank canvas to redraw India's constituency map at will. : LoP Shri @RahulGandhi 📍Delhi— Congress (@INCIndia) November 28, 2026
গান্ধীয়ে কয়, "২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টিসমূহ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব বাবে প্ৰস্তাৱিত এই বিধেয়কখনে সামাজিক ন্যায় ধ্বংস কৰিব । চল্লিশ বছৰৰ বাবে সামাজিক ন্যায়ৰ কথা পাহৰি যাওক । দলিত আৰু অ’বিচি (OBC) বুলি একো নাথাকিব । তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাব যদিও প্ৰতিনিধিত্ব বৃদ্ধি নাপাব, কাৰণ মোদীয়ে ইয়াক বন্ধ কৰি দিছে ।"
"২০২৪ৰ নিৰ্বাচন অবৈধ ৷ কাৰণ কোটি কোটি ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছিল ৷ এতিয়া ৮৫০ খন আসন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱৰ ফলত বিজেপি ইচ্ছা অনুসৰি সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব ৷ এই নম্বৰে আগন্তুক সময়ত ভাৰতক একনায়কত্ববাদৰ শাসনৰ দিশে গতি কৰিব ৷" এই কথা ৰাহুল গান্ধীৰ..৷
লগতে পঢ়ক: কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ পি চিদাম্বৰমৰ আপত্তি