তেওঁৰ যি অহংকাৰ সেয়া দুই মিনিটতে ধূলিসাৎ হ'ব : কাৰ্বিভূমিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক হুংকাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ

চৰকাৰ গঠনৰ পিছত কোনো সন্দেহ অবিহনে কাৰ্বি আংলঙত ২৪৪-ক কাৰ্যকৰী কৰাৰো এশ শতাংশ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ।

বোকাজানত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা, বৃহস্পতিবাৰে (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 3:06 PM IST

গুৱাহাটী : "সম্পূৰ্ণ দেশে জানে, অসমৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিণ্ডিকেটৰ সৈতে মিলি অসমক চলায় । আৰু দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুৰ্নীতিপৰায়ণ এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী । মই আপোনালোকক কৈছোঁ চাই থাকিব, যেতিয়াই ইয়াত আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব, এতিয়া তেওঁ বুকু ফিন্দাই ঘূৰি ফুৰে, তেওঁৰ মুখেৰে এটাও শব্দ নোলাব আৰু হাত যোৰ কৰি ওলাই আহিব লাগিব । মই জানো এইসকল লোকক । আৰু তেওঁলোকে কোনো ক্ষমা নাপাব । এই কথা মনত ৰাখিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু তেওঁ যি দুৰ্নীতি কৰিছে ইয়াৰ পৰিণাম তেওঁ ভোগ কৰিব লাগিব ।" মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেদৰে তীক্ষ্ণ আক্ৰমণ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে লোকসভাত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে ।

বোকাজানত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ বোকাজান সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰতন ইংতি, হাওৰাঘাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ তেৰণ, আমৰী বিক্ৰম হাঞ্চে আৰু ডিফুৰ APHLCৰ প্ৰাৰ্থী জন ইংতি কাথাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা দিল্লীৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে । তাৰ পৰা তেওঁ হেলিকপ্টাৰযোগে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত উপস্থিত হৈ চাৰিহাজান (হাঞ্জাংলাংচো) ক্ৰীড়া প্ৰকল্প খেলপথাৰত এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হুংকাৰ, "তেওঁ যি কথা কৈ আছে সেয়া তেওঁৰ ভয় । কিয়নো তেওঁ জানে যে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক ৰেহাই নিদিয়ে । তেওঁৰ যি অহংকাৰ সেয়া দুই মিনিটতে ধূলিসাৎ হ'ব যিদিনা তেওঁৰ চৰকাৰ নাথাকিব । মই এওঁলোকক জানো । তেওঁলোকক কোনেও ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোক ভয়াতুৰ লোক ।"

আনহাতে, উপস্থিত জনতাক কংগ্ৰেছৰ হৈ গেৰাণ্টি দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মই আপোনালোকক দুই-তিনিটা গেৰাণ্টি দিব বিচাৰোঁ । প্ৰথমতে, আপোনালোকৰ সন্মুখত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা যিটো ২৪৪-ক যিটো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, মই আপোনালোকক এই মঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ যেতিয়াই ইয়াত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব তেতিয়াই এই ২৪৪-এ কাৰ্যকৰী হ'ব । আৰু আপোনালোকৰ যি অধিকাৰ সেইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব । আপোনালোকে যি শক্তি লাভ কৰিব লাগে সেয়া পাব । আপোনালোকৰ যি পৰিচয় তাৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা লাভ কৰিব আৰু ২৪৪-ক ইয়াত বলৱৎ হ'ব ।"

ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয়, "যেতিয়াই মই কিবা এটা কৰিম বুলি মন মেলো, মই ক্ষান্ত নহওঁ । আৰু মই, কংগ্ৰেছ দলে, আমাৰ মিত্ৰজোঁটে মন বান্ধিছোঁ যে আমি ২৪৪-ক কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ । কাহিনী শেষ । আপোনালোকক ৰিম'ট কণ্ট্ৰ'লেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা পৰিচালনা কৰা নহ'ব, আপোনালোকে নিজে নিজক পৰিচালনা কৰিব, আপোনালোকৰ স্থানীয় নেতাই পৰিচালনা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যি অধিকাৰ সেয়া লাভ কৰিব ।"

ইফালে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ পাঁচ গেৰাণ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰজোঁটে পাঁচ গেৰাণ্টি গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰথম গেৰাণ্টি, মহিলাৰ বাবে 'আই লাভ ইউ ইউ টু' । মহিলাৰ বাবে নিঃচৰ্ত মাহিলি নগদ ধন ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত । ৫০ হাজাৰ টকা মহিলাসকলক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ বাবে, উদ্যমী হ'বৰ বাবে । এই সকলোবোৰ ২৪৪-ক কৰাৰ পিছত হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ২৪৪-কৰ অধীনত কাৰ্বি আংলঙকে ধৰি তিনি পাৰ্বত্য জিলাক সম্পূৰ্ণ স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ দাবী কৰি আহিছে পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে । ১৯৬৯ চনৰ ২২ সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা সন্নিৱিষ্ট ভাৰতীয় সংবিধানৰ ২৪৪-ক অনুচ্ছেদত অসমৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে কিছুমান জনজাতীয় অঞ্চলৰ বাবে 'স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য' গঠনৰ ক্ষমতা সংসদক প্ৰদান কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ দৰে অঞ্চলক অধিক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰি স্থানীয় বিধায়িনী দল, মন্ত্ৰী পৰিষদ বা দুয়োটা গঠনৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । এতিয়া বৃহস্পতিবাৰে বোকাজানৰ জনসভাৰ জৰিয়তে এই ২৪৪-ক অনুচ্ছেদ বলৱতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ।

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "Justice for Zubeen Garg in 100 days. জুবিন গাৰ্গে অসমৰ বাবে থিয় দিছিল । তেওঁ কোনো এজন মানুহৰ বাবে, এটা সম্প্ৰদায়, এটা ভাষা, এটা পৰম্পৰাৰ বাবে থিয় দিয়া নাছিল । তেওঁ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে থিয় দিছিল । আমি তেওঁক ভালপাওঁ আৰু সন্মান কৰোঁ । কাৰণ তেওঁ অসমৰ ভাবনাক প্ৰতিফলিত কৰে, পৰম্পৰা, সাংস্কৃতিক বিবিধতা, অসমৰ ধৰ্মীয় বিবিধতাক প্ৰতিফলিত কৰে । সেইকাৰণেই আমি তেওঁক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, কোনো সন্দেহ নোহোৱাকৈ, এশ শতাংশ নিশ্চয়তাৰে ।"

