আচৰিত ! দিল্লীৰ বেলা ইষ্টেটত ৭২৮ ভোটাৰৰ ৭২৭ জনৰ নাম পৰিল বাদ, জীৱিতকো সজালে মৃত
ইটিভি ভাৰতত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছতেই সৰৱ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী ।
Published : September 29, 2026 at 11:06 AM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ চান্দনী চ'ক বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিজয় ঘাটৰ জেজে বেলা ইষ্টেটত ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছতে সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় যে 'এছআইআৰ'ৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে জেজে বেলা ইষ্টেটত ৭২৭ জন বাসিন্দাৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়াটোৱে ভোট চুৰিৰ পদ্ধতিকে সূচাইছে । উল্লেখ্য যে ইটিভি ভাৰতত যোৱা ৯ ছেপ্টেম্বৰত এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল ।
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6
উক্ত প্ৰতিবেদনত এছআইআৰৰ পূৰ্বে ৭২৮ জন ভোটাৰ থকা চান্দনী চ'ক সমষ্টিৰ এই নিৰ্দিষ্ট ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত এতিয়া মাত্ৰ এজন ভোটাৰহে বাকী আছে বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল । এই নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা ভোটাৰসকলৰ ভিতৰত এনে এজন লোক আছে যিজন জীয়াই থকাৰ পিছতো মৃত বুলি এএছডিডিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । মংগলপুৰীৰ ৱাই-ব্লকৰ কান্ত প্ৰসাদক মৃত বুলি ঘোষণা কৰি এএছডিডিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিষয়টো ইটিভি ভাৰতে বিশেষভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ কয় যে এইসকল লোকে ইয়াত দশক দশক ধৰি বাস কৰি আহিছে । আনকি এইসকল লোকে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ২০২৫ চনৰ দিল্লী নিৰ্বাচনতো ভোটদান কৰিছে । ২০২৩ চনত তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে গুচি যোৱা নাছিল । তেওঁলোকে তাতেই বাস কৰিছিল বুলি এক্সত প্ৰকাশ পোৱা এটা ভিডিঅ’ত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় ।
এক্সত দিয়া পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, "আজি মই তেওঁলোকৰ বসতিস্থল পৰিদৰ্শন কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ ওপৰত কি কৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰত্যক্ষভাবে জানিব পাৰিলো । মই ফোনযোগে এছডিএমক ক'লো: ভোটাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মালিক হোৱা বা ঘৰ নথকাৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই । চিইচি জ্ঞানেশ কুমাৰে নিজেই উল্লেখ কৰিছে যে 'ঘৰ নম্বৰ ০' গৃহহীনৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । তথাপি ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ৭২৭ জন লোকৰ নাম বাদ দিছে।"
ভোট চুৰি কৰাৰ পদ্ধতি
ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ কয়, "এয়া কোনো এছআইআৰ নহয়; এয়া ভোট চুৰি কৰাৰ পদ্ধতিহে মাথোঁ ।ইতিমধ্যে হাতত আটাইতকৈ কম থকাসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ শক্তিৰ একমাত্ৰ উৎস কাঢ়ি লোৱা হৈছে । অৱশেষত জ্ঞানেশ কুমাৰে দায়িত্ব এৰিব; কিন্তু তেওঁক এই কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা ব্যৱস্থাটো জবাবদিহি হ'ব ।"
অৱেশ্যে জেজে বেলা ইষ্টেটত ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অশোক কুমাৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে । দিল্লীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে এই ভুল সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে এয়া কেৱল এখন খচৰা তালিকাহে । এইখন চূড়ান্ত ভোটাৰৰ তালিকা নহয় বুলিও বিষযাগৰাকীয়ে কয় । যিসকল ব্যক্তিৰ নাম অজানিতে বাদ পৰিছে বা ২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ১৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা যুৱকে ২০২৬ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে ফৰ্ম ৬ পূৰণ কৰি নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ দাবী দাখিল কৰিব পাৰিব বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
আম্পায়াৰৰ ভূমিকাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি মেচ ফিক্সিং নিৰ্বাচন বুলি মন্তব্য কৰিছিল । লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে মালয়ালম নিউজ চেনেলৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কেৰেলামৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব জিজি থমছনক কৈছিল । এক্সত গান্ধীয়ে কয়, "প্ৰথমে জ্ঞানেশ কুমাৰ -তেতিয়াৰ এজন আইএএছ বিষয়া বিজেপিৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । তাৰ পিছত মোদী আৰু শ্বাহে তেওঁক আম্পায়াৰৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ কৰাই ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ মেচ ফিক্সিঙৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ ‘ভুৱা’
৩০ ছেপ্টেম্বৰত এছআইআৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ