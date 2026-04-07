ৰাহুল বাবা, আমি অসমক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ দুৰ্গ হ’বলৈ নিদিওঁ : নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত অমিত শ্বাহৰ হুংকাৰ
মঙলবাৰে অসমৰ দুটাকৈ স্থানত চলিল অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷
By ANI
Published : April 7, 2026 at 5:00 PM IST
পাথাৰকান্দি/শ্ৰীভূমি: মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পিছত আৰু কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ৷ অৰ্থাৎ ৫ বজাৰ লগে লগে সামৰণি পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ৷ প্ৰচাৰৰ এই অন্তিমটো দিনত যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে শেষবাৰৰ বাবে প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শেষৰটো দিনত অসমত ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰে উপস্থিত হোৱা দেখা যায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ৷ শ্বাহে পাথাৰকান্দি আৰু শ্ৰীভূমিৰ দুখনকৈ জনসভাত অংশ লৈ দলীয় প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰোৱাৰ নিমিত্তে প্ৰচাৰ চলায় ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ উন্নয়ন, বিকাশৰ আশ্বাস দিয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰে ৷ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক মন্ত্ৰী শ্বাহে কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷
Assam is set to grant BJP a landslide victory to root out infiltration. Speaking at a public rally in Patharkandi.— Amit Shah (@AmitShah) April 7, 2026
পাথাৰকান্দিত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰোঁ।#AkouaEbarBJPSarkar https://t.co/NI46VkXDAq
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে পাথাৰকান্দিত ৰাজহুৱা সভাত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমক অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰধান অঞ্চল হ’বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ বাবে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ ভোটাৰকসকলক দলটোৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লক্ষ্য কৰি শ্বাহে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, ‘‘ৰাহুল বাবা, এই কথা উচ্চস্বৰে আৰু স্পষ্টকৈ কৈছো শুনা, আমি অসমক অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰধান অঞ্চল হ’বলৈ নিদিওঁ ।’’
BJP is the only choice of the people of Assam for peace and development. Addressing public meeting in Hailakandi.— Amit Shah (@AmitShah) April 7, 2026
শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণৰ একমাত্ৰ পছন্দ হৈছে বিজেপি। হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত এক জনসভা সম্বোধন কৰোঁ।#AkouaEbarBJPSarkar https://t.co/Eb889cRV5R
মন্ত্ৰী শ্বাহে লগতে দাবী কৰে যে বিজেপিয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ‘‘বিজেপি চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰক । আমি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত কৰিছো । এতিয়া সময় আহি পৰিছে তেওঁলোকক এজন এজনকৈ খেদি পঠিওৱাৰ’’ বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসভাত উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি আহ্বান জনায় ৷ তেওঁ লগতে কয় যে যদি অসম, পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰাত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰসমূহ ক্ষমতালৈ আহে, তেন্তে অনুপ্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব ।
দলৰ সাংস্কৃতিক এজেণ্ডাক আলোকপাত কৰি শ্বাহে কয় যে, কৰিমগঞ্জৰ নাম সলনি কৰাৰ সংকল্প কেৱল বিজেপিৰহে আছে ৷ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লাভৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনে ৷
আনহাতে, শ্ৰীভূমিতো নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভোটাৰসকলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা যিকোনো বিধায়কক নহয়, বৰং বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ তেওঁ অসমত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী শ্লোগান অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিওৱা বুলি সভাত উল্লেখ কৰে ।
শ্বাহে কয়, ‘‘৯ এপ্ৰিলত আপোনালোক সকলোৱে পদুমৰ চিহ্নৰ বুটামটো টিপিব । কাকো বিধায়ক বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাবলৈ কোনেও ভোট নিদিয়ে ৷ বৰঞ্চ ৯ এপ্ৰিলত বিজেপিক ভোট দিব লাগিব যাতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক চিনি উলিয়াই খেদি পঠিয়াব পাৰে ।’’
ত্ৰিপুৰাৰ উদাহৰণ দি শ্বাহে কয় যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনাৰে উপস্থিত ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে ৷
