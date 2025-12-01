কোনেও যাতে লক্ষ্মণৰেখা পাৰ নকৰে: ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদলৈ আহ্বান ৰাধাকৃষ্ণণৰ
লক্ষ্মণৰেখাৰ ভিতৰত থাকি প্ৰতিজন ব্যক্তিগত সদস্যৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব ।
Published : December 1, 2025 at 8:39 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি তথা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে সোমবাৰে সংসদত প্ৰদান কৰা প্ৰথম ভাষণত সদস্যসকলক সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু সংসদীয় বক্তৃতাৰ নীতি-নিয়ম আৰু ‘লক্ষ্মণৰেখা’ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে উচচ সদনত বহু কাম আছে, সময় সদস্য আৰু সদনৰ সভাপতি উভয়ৰে বাবে কঠিন কাৰক হ’ব পাৰে ।
"প্ৰত্যেকেই, সদনৰ সভাপতিয়েই হওক বা সদস্যই হওক, আমি সকলোৱে জাতিটোৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব বুজিব লাগে । ৰাজ্যসভাৰ নিয়মাৱলীৰ পুথিৰ লগতে ভাৰতৰ সংবিধানে সংসদীয় বক্তৃতাৰ বাবে লক্ষ্মণৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈছে । লক্ষ্মণৰেখাৰ ভিতৰত থাকি প্ৰতিজন ব্যক্তিগত সদস্যৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব । মই উল্লেখ কৰা মতে, মই সদায় যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম ।" উচ্চ সদনত প্ৰথম ভাষণত এইদৰে কয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি ৰাধাকৃষ্ণণে ।
আনহাতে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথম দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সদনৰ সকলো সদস্যই তেওঁক অভিনন্দন জনোৱাৰ বাবে ৰাধাকৃষ্ণনে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয় যে সংসদীয় পদ্ধতি যেনে প্ৰশ্নোত্তৰ কাল, শূন্যকালিন ঘণ্টা আৰু বিশেষ উল্লেখে প্ৰতিজন সদস্যক সদনত নাগৰিকৰ জৰুৰী বিষয় আৰু উদ্বেগ উত্থাপন কৰাৰ যথেষ্ট সুযোগ প্ৰদান কৰে ।
ৰাধাকৃষ্ণণে কয়, "আহক আমি নিশ্চিত কৰো যে এই সদনত আমাৰ কাৰ্যই যাতে প্ৰতিজন কৃষক, প্ৰতিজন শ্ৰমিক, প্ৰতিজন ৰাজপথৰ ব্যৱসায়ী, প্ৰতিগৰাকী মহিলা আৰু যুৱক আৰু দৰিদ্ৰৰ সকলো আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হয়, সমাজৰ যিসকলে সংসদৰ ফালে অতি আশাৰে চাই থাকে ।"