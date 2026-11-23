সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন তুলিলে গণতন্ত্ৰ দুৰ্বল হয় : সোণোৱাল
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ‘প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সভা’ত উপস্থিত থাকি সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে ৷
By PTI
Published : November 23, 2026 at 9:58 AM IST
ডিব্ৰুগড় : নির্বাচন আয়োগ আৰু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন কৰিলে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক গাঁথনিৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা দুৰ্বল হৈ পৰে ৷ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৷ মন্ত্ৰী সোণোৱালে দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ‘প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সভা’ত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
নাগৰিক সভাত ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে ৰাজনৈতিক মতানৈক্য গণতন্ত্ৰৰ স্বাভাৱিক অংগ, কিন্তু সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু মৰ্যাদাৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থক স্থান দিয়া উচিত নহয় ।
Live: প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সভাত সম্বোধন, ডিব্ৰুগড়ত https://t.co/Y2NMbPaFcw— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 22, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগত কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগকে ধৰি দেশৰ সাংবিধানিক আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি সন্মান আৰু বিশ্বাস বজাই ৰখাটো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ দায়িত্ব । গণতন্ত্ৰত মতানৈক্য স্বাভাৱিক, কিন্তু সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ ওপৰত উঠি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মৰ্যাদা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ সামূহিক দায়িত্ব ।"
তেওঁ সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰা, সামাজিক উন্নয়ন আগুৱাই নিয়া আৰু জাতি নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ ভূমিকাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে বিশ্বৰ অন্যতম দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনীতি হিচাপে ভাৰতৰ উত্থানে ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস’ৰ দৃষ্টিভংগীৰে পৰিচালিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৰাজনীতিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ কৰা নহয়, বৰঞ্চ সমাজসেৱা আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰা হ’ব লাগে । তেওঁ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ জাতীয় স্বাৰ্থ আৰু সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ দায়িত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । দেশৰ অগ্ৰগতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে তেওঁ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ আহ্বান জনায় ।
সোণোৱালে কয়, "ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কেৱল চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয়; ই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সামূহিক দায়িত্ব । আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ শক্তি নিহিত হৈ আছে ইয়াৰ নাগৰিকৰ সজাগতা, সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু কৰ্তব্যবোধত ।"
অসমৰ ইতিহাস, পৰিচয়, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাটো সকলোৰে সামূহিক দায়িত্ব । তেওঁ কয় যে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ বিষয়টো অসমৰ বাবে অতিশয় চিন্তাৰ বিষয় আৰু আইন আৰু সাংবিধানিক বিধান অনুসৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷