পূৰবী ৰয়ক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী নিযুক্তি

পূৰবী ৰয়ক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী নিযুক্তি
মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাবে দায়িত্বভাৰ লাভ কৰা পূৰবী ৰয় হৈছে দলটোৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ৷
Published : October 24, 2026 at 2:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে পূৰবী ৰয়ক ৷ দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা পূৰবী ৰয়ক তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই পদত নিযুক্তি প্রদান কৰা হয় । শনিবাৰে এক বিবৃতিযোগে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বিবৃতিটোত শইকীয়াই উল্লেখ কৰে, ‘‘ভাৰতীয় জনতা পার্টী, মহিলা মর্চা, অসম প্রদেশৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰীৰূপে দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা শ্রীমতী পূৰবী ৰয়ক তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিযুক্তি প্রদান কৰা হ'ল । আপোনাক প্ৰদান কৰা এই গুৰু দায়িত্ব নিষ্ঠা আৰু সক্ৰিয়তাৰে আগবঢ়াই নিব বুলি বিশ্বাস ব্যক্ত কৰিলো লগতে আপোনালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলো ।’’
দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা পূৰবী ৰয়ক অসম বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাবে দায়িত্বভাৰ দিয়াৰ পাছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলেও তেওঁক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷
সামাজিক মাধ্য়মৰ পোষ্টত তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ মহিলা মৰ্চাৰ নৱ-নিযুক্ত ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী শ্ৰীমতী পূৰবী ৰয় ডাঙৰীয়ানীক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ।’’
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে আৰু কয়, ‘‘আপোনাৰ সবল নেতৃত্ব আৰু সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাৰে মহিলা মৰ্চা অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ লগতে নাৰী শক্তিৰ সবলীকৰণ আৰু সমাজৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ দিশত নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়িব বুলি মই আশাবাদী । আপোনাৰ আগন্তুক কাৰ্যকাল সফল আৰু মংগলময় হওক, তাৰেই আন্তৰিক কামনা ।’’
- পূৰবী ৰয় কোন ?
নতুনকৈ অসমৰ বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী হিচাবে দায়িত্বভাৰ লাভ কৰা পূৰবী ৰয় হৈছে দলটোৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ৷ পূৰবীয়ে অসম প্ৰদেশ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সম্পাদিকা আৰু দুবাৰকৈ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদিকা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷
ইয়াৰ লগতে তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ (GMDA) আৰু অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য হিচাবেও কৰ্মৰত হৈ আছে ।