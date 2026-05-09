পাঞ্জাবীসকলক সকলো প্ৰকাৰে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে: অৰবিন্দ কেজৰিৱাল

অৰবিন্দ কোজৰিৱাল ফাইল ফটো (ANI)
Published : May 9, 2026 at 2:20 PM IST

নতুন দিল্লী : আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শনিবাৰে অভিযোগ কৰে যে পাঞ্জাবীসকলক একাধিক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যৰ জৰিয়তে 'হাৰাশাস্তি' কৰা হৈছে । লগতে পঞ্জাবৰ মন্ত্ৰী সঞ্জীৱ অৰোৰাৰ ঘৰত পুনৰ ইডিৰ অভিযানৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ নেতাসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ দাবী কৰে যে পঞ্জাবত চলা ইডিৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত । লগতে অন্যায়মূলক কামক উন্মোচন নকৰি ব্যক্তিবিশেষক হেঁচা দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই অভিযান চলোৱা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে শেহতীয়াকৈ সঞ্জীৱ অৰোৰা আৰু ব্যৱসায়ী অশোক মিট্টালৰ বাসগৃহত চলোৱা অভিযান হৈছে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পিছত চলোৱা এক অভিযান ।

উল্লেখ্য় যে ১০০ কোটি টকাৰ ধন সৰবৰাহৰ তথাকথিত তদন্তৰ সৈতে জড়িত পঞ্জাবৰ মন্ত্ৰী সঞ্জীৱ অৰোৰাৰ একাধিক স্থানত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে অভিযান চলোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ এই মন্তব্য আহিছে ।

এটা X পোষ্টত কেজৰিৱালে লিখিছে, "বংগৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে মোদীজীয়ে পঞ্জাবত দৈনিক ইডি অভিযান চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে । বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা মোদীজীয়ে পঞ্জাবক যথেষ্ট আঘাত দিছে । পাঞ্জাবীসকলক সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে । পঞ্জাবৰ পানীৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ হ'ল, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁজি দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল । গ্ৰাম্য উন্নয়ন বন্ধ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া ইডিয়ে নিৰন্তৰ অভিযান চলাই আছে । অশোক মিট্টালৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হ'ল আৰু পিছদিনাই তেওঁক বিজেপিত যোগদান কৰালে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইডিৰ অভিযানৰ লক্ষ্য চুৰি কৰা ধন উদ্ধাৰ কৰাটো নহয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য কেৱল অশোক মিট্টালক দুৰ্বল কৰি বিজেপিত যোগদান কৰোৱাটোহে আছিল । কিছুদিন পূৰ্বে সঞ্জীৱ অৰোৰাৰ ঘৰতো তালাচী চলোৱা হৈছিল । কিন্তু যেতিয়া তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ চৌহদত পুনৰ অভিযান চলোৱা হয় ।"

কেজৰিৱালে লগতে কয় যে জল অধিকাৰ, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্ৰণ আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ পুঁজিৰ দৰে বিষয়ক লৈ পঞ্জাবে বাৰে বাৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । লগতে কয় যে পঞ্জাবৰ জনসাধাৰণে এনে হেঁচাৰ কৌশলক প্ৰতিহত কৰিব ।

"পঞ্জাব হৈছে গুৰুসকলৰ ভূমি । কেইবাশ বছৰ আগতে অপৰাধ আৰু অত্যাচাৰৰ জৰিয়তে ঔৰংজেৱে দেশৰ বহু ঠাইৰ নিয়ন্ত্ৰণ দখল কৰিছিল । মোদীজীয়েও প্ৰতাৰণা কৰি দেশৰ বহু ঠাইৰ নিয়ন্ত্ৰণ দখল কৰিছে । ইয়াৰ পিছত ঔৰংজেৱ পঞ্জাবত উপস্থিত হৈছিল । মোদীজীও এতিয়া পঞ্জাবত উপস্থিত হৈছে । ঔৰংজেৱে গুৰুসকলৰ ওপৰত বৃহৎ অত্যাচাৰ সংঘটিত কৰিছিল । মোদীজীয়েও সংঘটিত কৰিছে। কিন্তু গুৰুসকলে বলিদানৰ জৰিয়তে ঔৰংজেৱৰ সৈতে মুখামুখি হৈ জনসাধাৰণক ৰক্ষা কৰিছিল । আজি পঞ্জাবে গুৰুসকলৰ বলিদানৰ পৰা আকৰ্ষিত হৈ মোদীজীৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ’ব আৰু তেওঁৰ অত্যাচাৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশক ৰক্ষা কৰিব । কিছু বছৰ পূৰ্বে মোদীজীয়ে পঞ্জাবৰ কৃষকসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু অৱশেষত তেওঁ তেওঁলোকৰ সন্মুখত শিৰ নত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । আজি মোদীজীয়ে সমগ্ৰ পঞ্জাবকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।" পোষ্টটোত লগতে লিখিছে ।

পঞ্জাবৰ মন্ত্ৰী সঞ্জীৱ অৰোৰাৰ বাসগৃহত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ অভিযানক লৈ শনিবাৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইয়াক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি অভিহিত কৰে ।

আপ পঞ্জাবৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অমন অৰোৰাই কয় যে দলটোৱে তথ্য লাভ কৰিছে যে ইডিৰ দল দিনটোৰ আৰম্ভণিতে পুনৰ সঞ্জীৱ অৰোৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে ।

অমন অৰোৰাই এক ভিডিঅ’ বিবৃতিত কয়, "মই বিজেপি, ইডি, চিবিআই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ যে পঞ্জাব গুৰু আৰু ভগত সিঙৰ দেশ । মই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ।"

তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ৰাজ্যখনৰ বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই তালাচীৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ইডিয়ে । উল্লেখ্য যে ভগৱন্ত মান নেতৃত্বাধীন পঞ্জাব চৰকাৰৰ শক্তি আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী হৈছে সঞ্জীৱ অৰোৰা ।

ইয়াৰ পূর্বে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রী ভগৱন্ত সিং মানেও পঞ্জাবৰ মন্ত্রী তথা বিধায়ক সঞ্জীৱ অৰোৰাৰ চৌহদত পুনৰ তালাচী চলোৱাটোক বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

