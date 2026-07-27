লোকসভাত উত্থাপন ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক, বিৰোধীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধ) আইন, ২০২৪ত সাতটা ডাঙৰ সংশোধনী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ৷
By ANI
Published : July 27, 2026 at 1:55 PM IST
নতুন দিল্লী: বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলৰ শ্লোগানৰ মাজতে সোমবাৰে লোকসভাত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ উত্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী, ৰাজহুৱা অভিযোগ আৰু পেঞ্চন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে ।
কাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বনৰ বিৰুদ্ধে আইনী কাঠামো শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছিল যদিও সেই সময়ত ২০ জুলাইৰ ‘সংসদ চলো’ বিক্ষোভৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কথিত পদক্ষেপক লৈ বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল ।
কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভা সাংসদ পৱন খেৰাই কয়, ‘‘আপুনি যুৱক-যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ভাবিছে যে সংসদত বিষয়টো উত্থাপন নহ’ব ? কিন্তু, সংসদত উত্থাপন হ’ব বিষয়টো । তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব আৰু পেলেট গান ব্যৱহাৰৰ দায়িত্ব ল’ব লাগিব ।’’
লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰাণ মাছুদে কয়, ‘‘পূৰ্বতে আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল; সেই আইন কি হৈছিল ? দুৰ্বল আছিল নেকি ? আপুনি পূৰ্বে ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰা আইনখন ত্ৰুটিপূৰ্ণ আছিল নেকি ? আপুনি নতুন আইন ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানৰ আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিলে । এয়া কেৱল আলোচনাৰ নহয়, কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময় ।’’
টিএমচিৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জবাবদিহিতাৰ দাবী জনাই কয়, ‘‘মই নাভাবো যে চৰকাৰে বৰ্তমান আমাক কিবা ক'ব পৰা অৱস্থাত আছে । মই ভাবো আমি যি দেখিছোঁ সেয়া একমাত্ৰ পদক্ষেপ-ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা জবাবদিহিতা ।’’
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিহাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগৰ বিষয়ে মিছা প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি লোকসভাৰ সাংসদ সম্বিত পাত্ৰই ট্ৰেজাৰীৰ বিচাৰপীঠে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
সাংসদ সম্বিত পাত্ৰই কয়, ‘‘ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈ লজ্জাজনক কথা যে আজি বিৰোধী দলপতিয়ে যথেষ্ট দায়িত্বহীনতা দেখুৱাইছে । তেওঁ টুইট কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষীয়ে এ কে-৪৭ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে ৷ বিৰোধী দলপতিৰ পদত থকা এজন ব্যক্তিয়ে এনে ধৰণৰ মিছা কথা বিয়পাই দিয়াটো একেবাৰে নিন্দনীয় । স্বাভাৱিকভাৱে সমস্যা সমাধান কৰাটো ৰাহুল গান্ধীৰ উদ্দেশ্য নহয় । হুলস্থুল সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, ক্ষোভ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, প্ৰতিবাদত উদগনি দিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু সৰ্বোপৰি অৰাজকতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰাটোৱেই হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য । এই দেশৰ আৰক্ষীয়ে কেতিয়াবা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিব পাৰেনে ? এইটো মুঠেও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৰু আমি দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰোঁ যে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে ।’’
ইফালে, এক সূত্ৰই এএনআইক জনোৱা মতে, ব্যৱসায়িক পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে বিধেয়কখনৰ ওপৰত আলোচনাৰ বাবে চাৰি ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণৰ বাবে এন ডি এই বিজেপিৰ সাংসদ বাংশুৰী স্বৰাজ আৰু তেজস্বী সূৰ্যকে ধৰি কেইবাগৰাকীও যুৱ সংসদ সদস্যক অনুমোদন দিছে । আন আন বক্তাসকলৰ ভিতৰত জেডিইউৰ আলোক কুমাৰ সুমন, টিডিপিৰ লাভু শ্ৰীকৃষ্ণ দেৱৰায়ালু, শিৱসেনাৰ শ্ৰীকান্ত সিণ্ডে, এনচিপিৰ সুনীল তাটকাৰে, আপনা দলৰ অনুপ্ৰিয়া পেটেল, এলজেপিৰ (ৰাম বিলাস)ৰ অৰুণ ভাৰতীৰ লগতে মিত্ৰ শৰ্মিলা সৰকাৰ আৰু মিতালী বাগ উপস্থিত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনে ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধ) আইন, ২০২৪ত সাতটা ডাঙৰ সংশোধনী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সময়সীমাবদ্ধ তদন্ত আৰু বিচাৰ, অপৰাধীৰ কঠোৰ শাস্তি আৰু শক্তিশালী বলবৎকৰণ ব্যৱস্থা ।
মূল বিধানসমূহৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰশাসনসমূহক এই আইনৰ অধীনত অপৰাধৰ বাবে সত্ৰ আদালতক বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ’ব । এনে আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া দৈনন্দিনভাৱে চলাই অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ তিনিমাহৰ ভিতৰত গোচৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, আনহাতে দুমাহৰ ভিতৰত তদন্ত সমাপ্ত কৰিব লাগিব ।
এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ তদন্তৰ বাবে বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠন কৰাৰ ক্ষমতাও প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এনে গোচৰৰ বাবে ৰাজ্যসমূহে বিশেষ ৰাজহুৱা অভিযুক্ত নিযুক্তি দিয়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত কাৰাদণ্ড বৃদ্ধি, অধিক আৰ্থিক শাস্তি আৰু সময়সীমাবদ্ধ আবেদন ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়োৱা হৈছে ।
NEET-UGৰ কাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়মক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে এই বিধেয়কখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ এদিন পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ব্যাপক সংস্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞ নন্দন নিলেকানীৰ নেতৃত্বত এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপত্তিজনক পোষ্ট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দিল্লী আৰক্ষী