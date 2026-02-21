প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আহি লাঠিৰ কোব খালে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে

ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছ-বিজেপিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখভাগ । কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ চৰ, লাঠীচালনা ।

প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আহি লাঠিৰ কোব খালে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 21, 2026 at 5:46 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত শনিবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে পৃথকে প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে যদিও কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰতহে আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

দিল্লীৰ AI সন্মিলনত যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ বিৰোধিতা কৰি শনিবাৰে দিনত ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু অসম যুৱ পৰিষদে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।

কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰায় দুই শতাধিক বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজেপিৰ পতাকা, অসম গণ পৰিষদৰ পতাকাৰ লগতে ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰ লৈ কংগ্ৰেছ মুৰ্দাবাদ শ্ল'গান দি ৰাহুল গান্ধী, গৌৰৱ গগৈৰ জুমুঠি দাহ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা বাহনত কলা ৰং সানি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি যুৱ মৰ্চাৰ এজন নেতাই কয়,"সমগ্ৰ বিশ্বই গ্ল'বেল এ আই সন্মিলনলৈ আহিছিল । কিন্তু যুৱ কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত লজ্জানত কৰিলে । সেই কাৰ্যক ধ্বিক্কাৰ দিছোঁ । ৰাহুল গান্ধী, গৌৰৱ গগৈৰ যি চিন্তাধাৰা, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ বিৰুদ্ধে । সেইবাবে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ ।"

কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ চৰ, লাঠিচালনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু অসম যুৱ পৰিষদে কৰা প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ওলাই আহিছিল প্ৰায় শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী ।

কংগ্ৰেছী প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 'বিজেপি মাটি চোৰ', 'গৰু চোৰ' বুলি শ্ল'গান দি "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী", "গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ", "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ" প'ষ্টাৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰে ।

প্ৰতিবাদৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ বাধা দিবলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক চৰিয়াওৰ লগতে আক্ৰোশমূলকভাৱে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিয়োগ উত্থাপিত হৈছে ।

কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অভিযোগ কৰি কয় যে,"আৰক্ষীয়ে আক্ৰোশমূলকভাৱে পক্ষপাতিত্ব কৰি আমাক বাধা প্ৰদান কৰিছে । বিজেপি কৰ্মীসকলক বাধা নিদি আমাক বাধা দিছে । আমাৰ কৰ্মীসকলৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কৰিছে ।"

শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱন এলেকাত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদে সমগ্ৰ এলেকাটো উত্তপ্ত কৰি ৰাখে ৷

