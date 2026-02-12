ETV Bharat / politics

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকাত জুই, গৌৰৱৰ পুত্তলিকাত গাখীৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল বৰাক । গৌৰৱ গগৈৰ পুত্তলিকাত গাখীৰ ঢালি সন্মান প্ৰদৰ্শন ।

Protest by burning a effigy of CM Himanta Biswa Sharma
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল বৰাক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 2:36 PM IST

শিলচৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মী । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ । এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিল শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছ । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি বুধবাৰে শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছে উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল ।

কেইবা হেজাৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দাহ কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা । এই কাৰ্যক বাধা দিবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰে যদিও বিফল হয় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ' বেক, গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল বৰাক (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে গৌৰৱ গগৈৰ কাৰোবাৰ সৈতে লিংক আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ এটা পৰামৰ্শ, তেওঁৰ মানসিক স্থিতি ঠিক নহয় । সেয়ে আপুনি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ভয় কৰি আছে । আপুনি অতিশীঘ্ৰে এজন মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ যাওক । আবোল-তাবোল বকিছে আপুনি ।"

তেওঁ কয়,"কয়লা তথা চুপাৰী ছিণ্ডিকেটৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে গৌৰৱ গগৈক বৰাকৰ পৱিত্ৰ মাটিত তেওঁক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে । আমি সকীয়াই দিছোঁ যদি গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰৱেশত বাধা দিয়ে তেন্তে, এই উদাৰবন্দত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় প্ৰৱেশ কৰিবলৈও নিদিও । গৌৰৱ গগৈ আমাৰ নেতা, তেওঁৰ বিষয়ে যি তি কৈ মানুহক বিভ্ৰান্ত নকৰিব । পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লওক । ২০২৬ ত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ গঠন হ'ব । আপুনি বেগ পেকিং কৰি গুচি যাওক ।"

নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"বিৰোধী দলে শাসক দলৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে । কিন্তু প্ৰথমবাৰ শাসক দলে বিৰোধীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছে । তেওঁলোকে পুত্তলিকা দাহ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আজি গৌৰৱ গগৈৰ পুত্তলিকা গাখীৰ ধালি স্নান কৰাই তেওঁক সন্মান যাঁচিছোঁ । বৰাকৰ সকলো তেওঁৰ সৈতে আছে । বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক, মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি বিভাজন নানিব । হিন্দু-মুছলমানৰ বাদে আপোনাৰ বেলেগ কোনো ইছ্যু নাই । গৌৰৱ গগৈৰ নাম শুনি আজি আপোনাৰ চকুত টোপনি নাই ।"

