মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকাত জুই, গৌৰৱৰ পুত্তলিকাত গাখীৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল বৰাক । গৌৰৱ গগৈৰ পুত্তলিকাত গাখীৰ ঢালি সন্মান প্ৰদৰ্শন ।
Published : February 12, 2026 at 2:36 PM IST
শিলচৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মী । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ । এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিল শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছ । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি বুধবাৰে শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছে উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল ।
কেইবা হেজাৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দাহ কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা । এই কাৰ্যক বাধা দিবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰে যদিও বিফল হয় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ' বেক, গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে গৌৰৱ গগৈৰ কাৰোবাৰ সৈতে লিংক আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ এটা পৰামৰ্শ, তেওঁৰ মানসিক স্থিতি ঠিক নহয় । সেয়ে আপুনি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ভয় কৰি আছে । আপুনি অতিশীঘ্ৰে এজন মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ যাওক । আবোল-তাবোল বকিছে আপুনি ।"
তেওঁ কয়,"কয়লা তথা চুপাৰী ছিণ্ডিকেটৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে গৌৰৱ গগৈক বৰাকৰ পৱিত্ৰ মাটিত তেওঁক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে । আমি সকীয়াই দিছোঁ যদি গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰৱেশত বাধা দিয়ে তেন্তে, এই উদাৰবন্দত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় প্ৰৱেশ কৰিবলৈও নিদিও । গৌৰৱ গগৈ আমাৰ নেতা, তেওঁৰ বিষয়ে যি তি কৈ মানুহক বিভ্ৰান্ত নকৰিব । পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লওক । ২০২৬ ত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ গঠন হ'ব । আপুনি বেগ পেকিং কৰি গুচি যাওক ।"
নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"বিৰোধী দলে শাসক দলৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে । কিন্তু প্ৰথমবাৰ শাসক দলে বিৰোধীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছে । তেওঁলোকে পুত্তলিকা দাহ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আজি গৌৰৱ গগৈৰ পুত্তলিকা গাখীৰ ধালি স্নান কৰাই তেওঁক সন্মান যাঁচিছোঁ । বৰাকৰ সকলো তেওঁৰ সৈতে আছে । বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক, মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি বিভাজন নানিব । হিন্দু-মুছলমানৰ বাদে আপোনাৰ বেলেগ কোনো ইছ্যু নাই । গৌৰৱ গগৈৰ নাম শুনি আজি আপোনাৰ চকুত টোপনি নাই ।"