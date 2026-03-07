অগপৰ সদৰত হাহাকাৰ : মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি বিজেপিক এৰি নিদিয়ে কলিতাৰ সমৰ্থকে

অগপৰ সদৰত হাহাকাৰ : মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি বিজেপিক এৰি নিদিয়ে কলিতাৰ সমৰ্থকে
মধ্য গুৱাহাটী কোনে ৰাখিব ? অগপই নে বিজেপিয়ে ? আমবাৰীত দলীয় কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : March 7, 2026 at 6:46 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে অগপত । শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । বিশেষকৈ অগপই মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো বিজেপিক কোনো কাৰণতে এৰি নিদিয়ে ।
শনিবাৰে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বহুসংখ্যক কৰ্মীয়ে আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে । তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো বিজেপিক এৰি নিদিয়ে ।
সমষ্টিটোত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে সমষ্টিটোৰ অগপৰ কৰ্মীসকলে । কোনো কাৰণতে মধ্য গুৱাহাটী বিজেপিক এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিয়ে অগপৰ কৰ্মীসকলে । মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অগপৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই কয়, "সংবাদ মাধ্যমত তালিকা দেখি আমি শংকিত হৈছো । মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো আমি বিজেপিক এৰি দিয়াটো নিবিচাৰো । আমি আমাৰ ছয়বাৰৰ বিধায়কৰ পক্ষত আছো । আজি আমাৰ দুগৰাকী সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ লগত আলোচনা হৈছে । সাংসদদ্বয়ে কৈছে যে মধ্য গুৱাহাটী আমাৰ লগত থাকিব । এতিয়াও চুড়ান্ত তালিকা উলিওৱা নাই । আজি আমাৰ আলোচনা হ'ল আৰু আমি আশ্বস্ত হৈছো । যদি মধ্য গুৱাহাটী আমাৰ হাতত নাথাকে তেন্তে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ।"
আন এজন কাৰ্যকৰ্তাই কয়, "আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আস্থা আছে । মধ্য গুৱাহাটীত আমাৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই টিকট পাব বুলি আমি আশাবাদী । আমি দলৰ হৈ কাম কৰি যাম আৰু আমি দলটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব । আমাৰ কথা হৈছে যে আমাৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক টিকট লাগিবই । অন্য কথা নাই । এই সমষ্টিটো আমাৰ অধিকাৰ । ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই মধ্য গুৱাহাটীত নিৰ্বাচন খেলিব আৰু বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অগপত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে ৰঙানদীৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত খাউণ্ডে দল ত্যাগ কৰিছে । আন কেইবাজনো নেতাই টিকট নাপালে দল ত্যাগৰ বাবে সাজু হৈছে ৷
