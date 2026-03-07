ETV Bharat / politics

অগপৰ সদৰত হাহাকাৰ : মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি বিজেপিক এৰি নিদিয়ে কলিতাৰ সমৰ্থকে

মধ্য গুৱাহাটী কোনে ৰাখিব ? অগপই নে বিজেপিয়ে ? আমবাৰীত দলীয় কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ ৷

PROTEST AT THE AGP HEADQUARTER
মধ্য গুৱাহাটী আমাক লাগিবই... ! শনিবাৰে এই দৃশ্য অগপৰ সদৰত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 6:46 PM IST

গুৱাহাটী : প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে অগপত । শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । বিশেষকৈ অগপই মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো বিজেপিক কোনো কাৰণতে এৰি নিদিয়ে ।

শনিবাৰে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বহুসংখ্যক কৰ্মীয়ে আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে । তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো বিজেপিক এৰি নিদিয়ে ।

protest at AGP headquarter
আমবাৰীত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে সমষ্টিটোৰ অগপৰ কৰ্মীসকলে । কোনো কাৰণতে মধ্য গুৱাহাটী বিজেপিক এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিয়ে অগপৰ কৰ্মীসকলে । মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অগপৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই কয়, "সংবাদ মাধ্যমত তালিকা দেখি আমি শংকিত হৈছো । মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো আমি বিজেপিক এৰি দিয়াটো নিবিচাৰো । আমি আমাৰ ছয়বাৰৰ বিধায়কৰ পক্ষত আছো । আজি আমাৰ দুগৰাকী সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ লগত আলোচনা হৈছে । সাংসদদ্বয়ে কৈছে যে মধ্য গুৱাহাটী আমাৰ লগত থাকিব । এতিয়াও চুড়ান্ত তালিকা উলিওৱা নাই । আজি আমাৰ আলোচনা হ'ল আৰু আমি আশ্বস্ত হৈছো । যদি মধ্য গুৱাহাটী আমাৰ হাতত নাথাকে তেন্তে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ।"

protest at AGP headquarter
দলে দলে আমবাৰীলৈ আহিছে সমৰ্থক... (ETV Bharat Assam)

আন এজন কাৰ্যকৰ্তাই কয়, "আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আস্থা আছে । মধ্য গুৱাহাটীত আমাৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই টিকট পাব বুলি আমি আশাবাদী । আমি দলৰ হৈ কাম কৰি যাম আৰু আমি দলটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব । আমাৰ কথা হৈছে যে আমাৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক টিকট লাগিবই । অন্য কথা নাই । এই সমষ্টিটো আমাৰ অধিকাৰ । ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই মধ্য গুৱাহাটীত নিৰ্বাচন খেলিব আৰু বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব ।"

protest at AGP headquarter
অগপৰ সদৰত হাহাকাৰ... মধ্য গুৱাহাটী অগপক লাগিবই (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অগপত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে ৰঙানদীৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত খাউণ্ডে দল ত্যাগ কৰিছে । আন কেইবাজনো নেতাই টিকট নাপালে দল ত্যাগৰ বাবে সাজু হৈছে ৷

