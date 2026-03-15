ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আঁৰিলে নেকি ন-কংগ্ৰেছী জয়ন্ত খাউণ্ড বিৰোধী পোষ্টাৰ ?

ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আঁৰিলে নেকি ন-কংগ্ৰেছী জয়ন্ত খাউণ্ড বিৰোধী পোষ্টাৰ ?
লখিমপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত দুৰ্বৃত্তই আঁৰিলে ন-কংগ্ৰেছী জয়ন্ত খাউণ্ড বিৰোধী পোষ্টাৰ ৷ গৌৰৱ গগৈৰ লখিমপুৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এই ঘটনা ৷
Published : March 15, 2026 at 8:39 PM IST
লখিমপুৰ: প্ৰায় 6 দিনৰ পূৰ্বে দিল্লীত এ আই চি চিৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে জয়ন্ত খাউণ্ডে ৷ তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ লগে লগে লখিমপুৰৰ ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হৈ পৰে ৷ ফলত সমষ্টিটোত জয়ন্ত খাউণ্ডক টিকট দিলে মানি লোৱা নহ’ব বুলি সকীয়নি দিছিল কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৷ সেয়ে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লখিমপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত এদিনৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৷
কিন্তু এইবাৰ প্ৰতিবাদ নহয়, এইবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত দুৰ্বৃত্তই আঁৰিলে পোষ্টাৰ ৷ লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত অজ্ঞাত লোকে ন-কংগ্ৰেছী জয়ন্ত খাউণ্ড বিৰোধী আঁৰিলে পোষ্টাৰ ৷ জিলাখনৰ ৰঙানদী সমষ্টিৰ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সাম্ভাব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ প্ৰতিবাদতে শান্ত নাথাকি শনিবাৰে নিশা পুৰণি কাৰ্যকৰ্তাক অৱহেলা কৰি নতুনক টিকট দিয়াটো মানি লোৱা নহ'ব বুলি উল্লেখিত পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়ে ৰাজীৱ ভৱনত ৷
উল্লেখ্য যে, ৰঙা নদী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ৮ জন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছে ৷ দলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত যাকেই টিকট দিয়ে তাকে দলীয় কৰ্মীসকলে সহযোগ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ কিন্তু ন-কংগ্ৰেছী জয়ন্ত খাউণ্ড প্ৰাৰ্থীত্ব দিলে কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছিল কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে । আনফালে ৰাজীৱ ভৱনত আঁৰি দিয়া পোষ্টাত জয়ন্ত খাউণ্ডে বিগত তিনিটা নিৰ্বাচনত হোৱা পৰাজয় আৰু প্ৰাপ্ত ভোটৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰা আছিল ৷
সোমবাৰে লখিমপুৰলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ যোৱা সম্ভাৱনা ৷ তেওঁ বিহপুৰীয়া, নাওবৈচা আৰু ৰঙানদী সমষ্টিত দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ৷ কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ ভ্ৰমণৰ আগদিনাই ৰঙানদী সমষ্টিৰ সাম্ভাব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ টিকটৰ বিৰোধিতা কৰি পোষ্টাৰিং কৰা কাৰ্যই কিহৰ ইংগিত দিছে ?
জয়ন্ত খাউণ্ডৰ টিকটৰ বিৰোধিতা কৰি পোষ্টাৰিং কৰাৰ সন্দৰ্ভত জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাতুল বৰাই কয়, "পুৱতি নিশা অজ্ঞাত লোকে এই পোষ্টাৰিং কৰিছে ৷ পোষ্টাৰিং কৰাসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী নহয় ৷ কাৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে ৷ এই ঘটনাক লৈ দলৰ মাজত আলোচনা কৰি ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷"
ইফালে ন-কংগ্ৰেছী জয়ন্ত খাউণ্ডে ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা হ’লেও এই পৰ্যন্ত তেওঁৰ দলীয় মনোনয়ন প্ৰকাশ হোৱা নাই ৷ এনে সময়তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সমষ্টিটোৰ দলীয় একাংশ কৰ্মীয়ে বিৰোধ আৰম্ভ কৰিছে ৷ দলে নাম ঘোষণা কৰাই নাই তেনেস্থলত খাওণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দলীয় কৰ্মীয়েই প্ৰতিবাদত লিপ্ত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : লখিমপুৰ কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ : উৰি আহি জুৰি বহা জয়ন্তক নামানে ...
লগতে পঢ়ক : নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ২০২৬ Live Updates : ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, ৪ মে’ ফলাফল