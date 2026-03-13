লখিমপুৰ কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ : উৰি আহি জুৰি বহা জয়ন্তক নামানে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে

লখিমপুৰ কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ : উৰি আহি জুৰি বহা জয়ন্তক নামানে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে
টিকট ঘোষণা হোৱাই নাই । লখিমপুৰত দলীয় কৰ্মীৰ বিদ্ৰোহ ন-কংগ্রেছী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ বিৰুদ্ধে । উত্তপ্ত জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয় ।
Published : March 13, 2026 at 8:18 PM IST
লখিমপুৰ: টিকট ঘোষণা হোৱাই নাই । প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হলেই ন-কংগ্রেছী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ বিৰুদ্ধে । শুকুৰবাৰে বিয়লি জয়ন্ত খাউণ্ডৰ টিকটৰ বিৰোধিতা কৰি ৰঙানদী সমষ্টিৰ একাংশ কংগ্রেছ কৰ্মীয়ে জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে । হাতে হাতে কংগ্রেছৰ পতাকা লৈ অৰ্ধ শতাধিক কংগ্রেছ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দি উত্তাল কৰি তোলে জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয় । ইয়াকে লৈ একাংশ কংগ্রেছৰ নেতৃত্বৰ সৈতে বাক-বিতণ্ডাতো লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদী কংগ্রেছ কৰ্মীসকল ।
এই পৰিস্থিতিৰ মূলতে আছিল লখিমপুৰৰ ৰঙানদী সমষ্টিত ন-কংগ্রেছী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ টিকটৰ প্ৰসংগ । সমষ্টিটোত জয়ন্ত খাউণ্ডক দলীয় টিকট দিব নালাগে বুলি একাংশ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ জনায় । ৰঙানদী সমষ্টিৰ একাংশ কংগ্রেছ কৰ্মীয়ে জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি হাতে হাতে দলীয় পতাকা লৈ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰিয়ংকা গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ শ্ল'গান দিয়ে যদিও জয়ন্ত খাউণ্ড গ' বেক ধ্বনি দিয়ে । ইয়াকে লৈ কাৰ্যালয়টোত সেই সময়ত উপস্থিত থকা কংগ্রেছৰ দুজনমান নেতৃত্বৰ সৈতে প্ৰতিবাদী কংগ্রেছ কৰ্মীসকলৰ বাক-বিতণ্ডা হয় ।
এগৰাকী প্ৰতিবাদী কংগ্রেছ কৰ্মীয়ে কয়,"ৰঙানদী সমষ্টিত কংগ্রেছৰ ৮ জন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছে । তেওঁলোকৰ ভিতৰত দলে যাকেই টিকট নিদিয়ক তেওঁকেই আমি সমৰ্থন কৰিম । কিন্তু ৯ তাৰিখে কংগ্রেছত যোগদান কৰা জয়ন্ত খাউণ্ডক টিকট দিলে আমি মানি নলও । দীর্ঘদিন ধৰি দলত কাম কৰি থকা আৰু দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰা কেইজনৰ ভিতৰত দলে টিকট দিয়ক । জয়ন্ত খাউণ্ডক নহয় । তেওঁক টিকট দিলে আমি নামানোঁ । আজি আমি এই বাৰ্তা দিবলৈ আহিছো ।" এনেদৰে কিছু সময় প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ ৰয় জিলা কংগ্রেছৰ কাৰ্যালয়টো ।
পাছত কংগ্রেছৰ নেতৃত্বৰ বুজনিত প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্রেছৰ কৰ্মীসকল শান্ত হয় যদিও জয়ন্ত খাউণ্ডক ৰঙানদী সমষ্টিত কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মানি লোৱা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । লক্ষ্যণীয়, লখিমপুৰৰ সমষ্টি কেইটাৰ বাবে কংগ্রেছ দলে দলীয় প্রার্থীৰ নাম ঘোষণা কৰোতেই এনেদৰে দলীয় কৰ্মীৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হয় । দলীয় নেতৃত্বই তৃণমূল পর্যায়ৰ এইসকল কৰ্মীৰ কথা গুৰুত্ব নিদি প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনত দলীয় কৰ্মীৰ ৰোষত পৰি দলটোৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে । আনহাতে অগপ নেতৃত্বৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ দলত্যাগ কৰি কংগ্রেছত যোগদান কৰা জয়ন্ত খাউণ্ডৰ ৰাজনৈতিক পথ যে এতিয়া মসৃণ হৈ থকা নাই সেই কথা আজিৰ ঘটনাই স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
তৃণমূল কৰ্মীৰ জনমতক আওকাণ কৰি কংগ্রেছে জয়ন্ত খাউণ্ডক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে বিৰোধী দলৰ প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰাতকৈ কংগ্রেছে যে দলীয় বিদ্ৰোহ নিয়ন্ত্রণ কৰাত হামখুৰি খাব লাগিব আজিৰ ঘটনাই সেই ইংগিতকে প্ৰকাশ কৰিছে । উল্লেখ্য লখিমপুৰক সামৰি কংগ্রেছৰ এখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দুই এদিনতেতে প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা আছে । এই তালিকা প্রকাশৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এনেদৰে দলীয় সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে একাংশ দলীয় কৰ্মীৰ বিদ্ৰোহে বিশেষ তাৎপর্য বহন কৰিছে ।