বিজেপি কৰ্মীৰ প্ৰহাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ : অশোক শৰ্মাসহ কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আটক
কংগ্ৰেছ কৰ্মীক বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাৰ ন্য়ায় বিচাৰি থানাত প্ৰতিবাদ ।
Published : March 10, 2026 at 1:02 PM IST
নলবাৰী : নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে । সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১২:৪৫ বজাত নলবাৰী সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে । অৱশ্য়ে মঙলবাৰে দিনৰভাগত আটক কৰা ১২ কংগ্ৰেছীৰ ভিতৰত প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শৰ্মাসহ ১১ গৰাৰীক আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে । অৱশ্য়ে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰাগ চক্ৰৱৰ্তীক এতিয়াও মুকলি কৰি দিয়া নাই ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ কৰ্মীক বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাৰ ন্য়ায় বিচাৰি থানাত প্ৰতিবাদ কৰা সময়তেই আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে । ইপিনে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে গোচৰ ৰুজু কৰা নাই বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ মাজতে নলবাৰীত নিশা কংগ্ৰেছ নেতাক আক্ৰমণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰাগ চক্ৰৱৰ্তীক এটা প্ৰেছৰ পৰা উলিয়াই আনি বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীয়ে উত্থাপন কৰিছে ।
সেই উদ্দেশ্যে নিশা নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাসহ ১২ জনক নিশা টানি-চোঁচৰাই লৈ গ'ল নলবাৰী আৰক্ষীয়ে । প্ৰতিবাদ চলি থাকোতে অশোক শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কয় ,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মী কোনোবা আছে নেকি সেয়া বিজেপি পালিনেতাই বিচাৰি ফুৰিছিল ।"
অশোক শৰ্মাই পুনৰ কয়, "কেৱল প্ৰলোভন আৰু আঁচনি কাটি দিয়াৰ ভাবুকিৰে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰালৈ মানুহ আনিছে । বাকী বাহিৰা মানুহ কাকো এই যাত্ৰাত সোমাব দিয়া নাই । বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰক হত্য়া কৰাৰ যি ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছে তাৰ আজি প্ৰমান পোৱা গ'ল । বিজেপিৰ শাসন কালত কোনো বিৰোধী দল থাকিব নোৱাৰে,সেইটো এটা প্ৰমাণ । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে এটা কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে,ক'ৰবাত কিবা হৈছে তাৰ সন্দেহত নলবাৰীতো প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি তেওঁলোকৰ নেতা-পালিনেতাসকল ভীতিগ্ৰস্ত হৈ নলবাৰীত গাড়ী সোমাব নোৱৰা অৱস্থা,মানুহ সোমাব নোৱৰা অৱস্থা । তাৰ মাজতেই আমাৰ জিলা সম্পাদক পৰাগ চক্ৰৱৰ্তীক নলবাৰী ছোৱালী হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ এখন প্ৰেছৰ দোকানৰ পৰা উলিয়াই আনি প্ৰহাৰ কৰে । যিহেতু পৰাগ দলীয় সম্পাদক, জিলা ভিত্তিক কিছুমান প্ৰিণ্টিঙৰ কাম থাকে ।"
"জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত কংগ্ৰেছৰ কোনো লোকে প্ৰতিবাদ কৰে নেকি, তাকেই বিচাৰি আছিল বিজেপি পালি নেতাসকলে । তাৰ মাজতে পৰাগ চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰহাৰ কৰে । সেই প্ৰহাৰৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি আমি থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছো ।" এইদৰে কয় অশোক শৰ্মাই ।