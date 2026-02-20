ETV Bharat / politics

জুবিন অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ আছিল : প্ৰিয়ংকা গান্ধী

জুবিনৰ সকলো গানত, সকলো কথাত মাত্ৰ এটাই কথা আছিল, আৰু সেয়া আছিল প্ৰেমৰ কথা, বান্ধোনৰ কথা, একতাৰ কথা ।

Priyanka Gandhi on Zubeen
জুবিন অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ আছিল: প্ৰিয়ংকা গান্ধী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 11:55 AM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : "কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া জুবিন গাৰ্গজীৰ মৃত্যু হৈছিল, হয়তো সমগ্ৰ দেশত ইয়াৰ পূৰ্বে বহুতে নাজিনিছিল যে এইগৰাকী লোক কোন, কিন্তু যিদিনা তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল সিদিনাৰ পৰা সমগ্ৰ দেশে আপোনালোকৰ ফালে, অসমৰ ফালে দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিব ধৰিলে । সমগ্ৰ দেশে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোক সেয়া পুৰুষে হওক বা মহিলা, ভাই-ভনী সকলোৰে চকুত চকুলো । আৰু আমি দূৰৈত থাকি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে সেইটো কি আছিল, কি আকৰ্ষণ আছিল, কি ইমান এক শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছিল যিয়ে অসমবাসীক এই ব্যক্তিজনৰ সৈতে বান্ধ খুৱাই ৰাখিছিল ।" অসম ভ্ৰমণলৈ অহা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই বৃহস্পতিবাৰে জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰি এনেদৰে কয় ।

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গক জনতাৰ কণ্ঠ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, "সেই সময়ত মই তেওঁৰ বিষয়ে ওলোৱা সকলো খবৰ শুনিছোঁ, মই তেওঁৰ গান শুনিছোঁ, ভিডিঅ' চাইছোঁ । মই তাত কি দেখিলোঁ, মই কি চিনি পালোঁ, তেওঁ দেখোন অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ হয় । কিয়নো তেওঁ যদি অসমৰ কণ্ঠ নহয় তেন্তে অসমৰ ৰাইজে এনেদৰে নাকান্দে, দুখ প্ৰকাশ নকৰে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাবে । তেওঁতো কোনো নেতা নাছিল যে আপুনি তেওঁক ভোট দি আছে, গাঁৱৰ উন্নতি হৈছে, তেওঁৰ পৰা কিবা পাই আছে । এইটো হৈছে এক আন্তৰিক বান্ধোন ।"

জুবিন অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ আছিল: প্ৰিয়ংকা গান্ধী (ETV Bharat Assam)

অসমৰ সভ্যতা-সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে অসমবাসীলৈ আহ্বান জনাই এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকাগৰাকীয়ে কয়, "যিমান ভিডিঅ' মই চাইছোঁ, যিমান মই গান শুনিছোঁ তাত এবাৰো বিচ্ছিন্নতাবাদৰ কথা নাই, ঘৃণাৰ শব্দ নাই, এবাৰো এই কথা কোৱা নাই যে তুমি মোৰ শত্ৰু বা তোমাৰ গাঁৱত শত্ৰু আছে খেদি দিয়া, তেওঁক মাৰা, তেওঁক পিটা । তেওঁৰ মাত্ৰ এটাই কথা আছিল, সকলো গানত, সকলো কথাত আৰু সেয়া আছিল প্ৰেমৰ কথা, বান্ধোনৰ কথা, একতাৰ কথা । ইয়ালৈ যেতিয়া মই আহি আছিলোঁ মোৰ মনত এই কথাটো আহিছিল যে যদি অসমৰ জনতাৰ হৃদয়ত এই কথা নাথাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে একাত্ম হ'লহেঁতেননে ? নহয়... ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি, প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মনত এই কথাটো আছে যে আমাক সেইখন অসম লাগে, সেইখন অসমৰ বাবে দুখ হয়, যিখন অসম নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে হেৰাই যাব ধৰিছে । সেইখন কোনখন অসম, এনে এখন অসম য'ত সকলোৱে একতাৰ ডোলেৰে বান্ধ খাই আছিল । কোনখন অসম সেইখন, যাৰ এক সভ্যতা, এক সংস্কৃতি আছে । তাক আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে কৰ্ণাটকৰ-উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ । বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিকে ধৰি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে তেওঁক আদৰণি জনায় । তাৰ পৰা তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যায় । কামাখ্যা দৰ্শনৰ পিছত পোনে পোনে ৰাজীৱ ভৱনলৈ যায় আৰু তাত নেতৃবৰ্গৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হয় । তাৰ পৰা তেওঁ গৈ দিছপুৰস্থিত মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এক অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এখন ২০ দফীয়া অভিযোগনামা মুকলি কৰে ৷

