ETV Bharat / politics

মহিলাসকলক ৫০ হাজাৰ, ২৫ লাখৰ স্বাস্থ্য বীমাৰ টোপ দি নাজিৰাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে মহিলাসকলক ৫০ হাজাৰকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৷ নাজিৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই ঘোষণা গান্ধীৰ ৷

নাজিৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ANI

Published : April 1, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: ক্ৰমে তীব্ৰ হৈ উঠিছে ৰাজ্য়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । বিজেপি দলে প্ৰতিদিনে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নিয়োজিত কৰাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ দলেও সমানে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অধীনত প্ৰচাৰ চলাইছে। বুধবাৰে সাংসদ তথা শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নাজিৰাত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়।

নাজিৰাৰ মেকীপুৰ চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত নিৰ্বাচনী সভাত বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েবিজেপিক সমালোচনা কৰি কয়, "কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ বিফল হৈছে ৷"

নিৱনুৱা সমস্যাৰ লগতে মহিলাৰ সুৰক্ষাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক বিফল হোৱা বুলি সমালোচনা কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, "প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত ৷ কাৰণ অসমত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজৰ মাজত একাধিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ যিফালে চাওঁ তাতে দেখা পাওঁ সমস্যাই সমস্যা ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈ আছে ৷ মহিলাসকলক আঁচনি দিছে যদিও তাৰ বিনিময়ত কিবা দিবলগীয়া হৈছে মহিলাসকলে ৷ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে আঁচনি নাপায় মহিলাসকলে ৷"

দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰে অসমৰ এটা পৰিয়ালে সম্পত্তি লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰিংয়কা গান্ধীয়ে লগতে কয়, "এটা পৰিয়ালে সকলোতে লুণ্ঠন চলাইছে ৷ যদি সেই পৰিয়ালে লুণ্ঠন চলাব নোৱাৰে তেনে স্থান বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগপতিসকলক দি দিছে ৷ কয়লা, শিল, বালি, কাঠৰ ছিণ্ডিকেট চলাই আছে ৷"

গান্ধীয়ে আৰু কয়," গৌৰৱ গগৈ, দেবব্ৰত শইকীয়া দৰে নিকা, স্বচ্ছ ৰাজনৈতিক নেতা লাগে নে দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীত নিমজ্জিত বিজেপিৰ নেতা লাগে ? গৌৰৱ গগৈ, দেবব্ৰত শইকীয়াৰ দৰে নেতাই ৰাইজ তথা অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব ৷ এই কথা সৰোগত কৰি আগন্তুক সময়ত ভোট দিব ৷"

ৰাজস্থান চৰকাৰৰ উদাহৰণ দি গান্ধীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ চৰকাৰ আহিলে মহিলাসকলক ব্যৱসায়ৰ বাবে ৫০ হাজাৰকৈ দিয়া হ'ব ৷ ২৫ লাখ পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা লাভ কৰিব ।" জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গান্ধীয়ে কয় যে, জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব আৰু নতুন বৰ অসম গঢ়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.