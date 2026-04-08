এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ
‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে কোটি কোটি ভাৰতীয়ক কৰা এই অপমানত তেওঁ একমত নেকি ?’’ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আহ্বান ৷
By ANI
Published : April 8, 2026 at 8:24 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গৰিহণা কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ ৷ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এই আচৰণ অত্যন্ত লজ্জাজনক আৰু নিন্দনীয় বুলি সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে লিখে, ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে অত্যন্ত অশ্লীল আৰু অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ যিটো সম্পূৰ্ণ লজ্জাজনক আৰু মুঠেও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।’’
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी के प्रति जिस तरह की अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, वह अत्यंत शर्मनाक और अस्वीकार्य है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 8, 2026
खरगे जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वे न सिर्फ…
নেত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে খাৰ্গে কেবল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে নহয়, বৰং দলিত সম্প্ৰদায় আৰু সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবেও এক সবল কণ্ঠস্বৰ । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘খাৰ্গে দেশৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা । তেওঁ কেৱল কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাই নহয়, দলিত আৰু দেশৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবেও এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ । তেওঁক অপমান কৰি বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ লোকক অপমান কৰিছে ।’’
ভদ্ৰাই লগতে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে কোটি কোটি ভাৰতীয়ক কৰা এই অপমানত তেওঁ একমত নেকি ?’’
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ দিল্লীস্থিত বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ পৰা স্পষ্টীকৰণৰ আহ্বান জনোৱা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্তব্যক সমালোচনা কৰাৰ পিছতে এই কথা পোহৰলৈ আহে ।
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে পৱন খেড়াই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ এই অভিযোগৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ সৈতে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল, ‘‘আপুনি পাগল নেকি ? যদি আপুনি সঁচা কথা নাজানে, তেন্তে এইখিনি কিয় লিখিলে ? আপুনি আগতে সুধিব লাগিছিল… প্ৰথমতে আপুনি বৈদেশিক মন্ত্ৰীক সুধিব লাগিছিল যে এয়া সঁচা হয়নে নহয় আৰু তেওঁলোকে এই অভিযোগ পাইছেনে নাই ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই পৰিস্থিতিক কাৰোবাক হত্যা কৰাৰ পিছত ঔষধ দিয়াৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল । তেওঁ লগতে কয় যে খাৰ্গে বুঢ়া হৈছে আৰু এতিয়াও পাগলৰ দৰে বলকি আছে । খেড়াই অভিযোগ কৰিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ হাতত ভাৰত, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী আৰু ইজিপ্তকে ধৰি তিনিখন দেশৰ পাছপ’ৰ্ট থকাৰ লগতে আমেৰিকাৰ ৱাইমিঙৰ এটা কোম্পানী আৰু ডুবাইত এটা বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট আছে ৷
