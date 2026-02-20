গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত কিয় আক্ৰমণ হৈ আছে সেই কথা অসমৰ জনতাই ভালদৰে জানে : প্ৰিয়ংকা গান্ধী

গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত কিয় আক্ৰমণ হৈ আছে সেই কথা অসমৰ জনতাই ভালদৰে জানে : প্ৰিয়ংকা গান্ধী
সত্যৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ হকে ৰাজনীতি কৰা সকলৰ ওপৰত সকলোতকৈ বেছি চৰকাৰৰ আক্ৰমণ হয় বুলি গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ আগত কয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৷
Published : February 20, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 2:23 PM IST
গুৱাহাটী : পাকিস্তান সংযোগক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনা সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিলে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা স্ক্ৰিনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে । গৌৰৱ গগৈক লগতে লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে অনা সকলো অভিযোগ খণ্ডন কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে গৌৰৱ গগৈক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে ।
কংগ্ৰেছ নেত্রী তথা সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মতে গৌৰৱ গগৈ সঠিক আৰু সত্যৰ পথত আছে । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগকলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, "ৰাজনীতিত দুই ধৰণৰ নেতা থাকে । এজন ইতিবাচক নেতা হয়, যিজনে কয় আমি আপোনাৰ বাবে কি কৰিব বিচাৰো । বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয় । অসমৰ ভাৱনা তথা সংস্কৃতি কিদৰে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত কথা কয় । এটা ৰাজনীতি এনেধৰণৰ হয় । আনহাতে দ্বিতীয় ধৰণৰ ৰাজনীতি হৈছে বিভাজনমুখী । সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰা । আনক কেৱল সমালোচনা কৰা । কাৰোবাৰ পৰিবাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা । এনেকুৱা ৰাজনীতি আমাৰ নাছিল আৰু কেতিয়াও নহয় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘যিদৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে সেইটো ভাৰতীয় ৰাজনীতি আৰু অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এটা উদাহৰণ হ'ব লাগে যে এনেকুৱা ৰাজনীতি ভুল ৰাজনীতি । কাৰোবাৰ সন্তান তথা পৰিবাৰৰ ওপৰত এনেকুৱা আক্ৰমণ হ'ব নালাগে । বিশেষকৈ যেতিয়া সকলোবোৰ অভিযোগ মিছা আৰু অসত্য ।’’
গান্ধীয়ে আৰু কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত কিয় আক্ৰমণ হৈ আছে সেই কথা অসমৰ জনতাই ভালদৰে জানে । আক্ৰমণ হোৱাৰ কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে ভয় খাইছে । এইজন এজন সভ্য মানুহ বুলি জানি তেওঁলোকে ভয় খাইছে । এইজন এজন ইতিবাচক চিন্তাৰ মানুহ । তেওঁ এক অন্য ধৰণৰ ৰাজনীতি আনিব বিচাৰিছে আৰু যিটো প্ৰকৃততে অসমৰ ভাৱনা । অসমৰ মানুহৰ প্ৰকৃত ভাৱনা এনে ধৰণৰ নোহোৱা হ'লে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে ব্যক্তিৰ সম্পৰ্কলৈ নাহিলহেতেন । জুবিন গাৰ্গে সদায় একতা আৰু প্ৰেম-ভালপোৱাৰ কথা কৈছিল । ৰাইজৰ মনত ভাৱনা আছে আৰু মই ভাৱো ৰাইজে এইবোৰ দেখি ভাল নাপায় । শুনিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও এইবোৰ ভাল নাপায় । কাৰোবাৰ বিষয়ে এনেদৰে মিছা কথা ক'লে ৰাইজে ভাল নাপায় ।"
কংগ্ৰেছ নেত্রীগৰাকীয়ে কয়, "সত্যৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ হকে ৰাজনীতি কৰা সকলৰ ওপৰত সকলোতকৈ বেছি চৰকাৰৰ আক্ৰমণ হ'ব, বেছিকৈ কেচ জাপি দিয়া হয় । ইডি, আয়কৰ লাগি যাব । সত্যৰ পথত থকাৰ বাবেই আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে আৰু সেইদৰে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰতো ইমান বেয়াকৈ আক্ৰমণ হৈ আছে ।"
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীক কওক অসমৰ বিকাশৰ কথা ক’বলৈ । অসমৰ মানুহৰ কথা ক'বলৈ কওক । অসমৰ মানুহৰ বাবে কি কি কৰিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কওক । আগন্তুক পাঁচ বছৰত কি কৰিব সেই বিষয়ে কওক । আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰে । ৰাইজক যিকোনো কথাৰে পতিনয় নিয়াব নোৱাৰে । অসমৰ ৰাইজক মই সজাগ হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো । বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো । আপোনালোকে এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিকক নিৰ্বাচন কৰক যিজনে আপোনাৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে । যিজনে ইতিবাচক কথা কয়, ভাৱনাৰ কথা কয় ।"
কংগ্ৰেছত থাকোতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্রী নপতাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, "ৰাজনীতিত বহুত নিৰ্ণয় হয় । ৰাজনীতিত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান সিদ্ধান্ত নিজৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেতিয়াবা নিজৰ পক্ষত হয় । ৰাজনীতিত সহ্য কৰিব লাগিব । দহ বছৰ পাছতো যদি সেই বিষয় কান্দি আছে মই আৰু কি ক'ম । এই ভ্ৰষ্টাচাৰ অসমৰ জনতাৰ লগত বিশ্বাসঘাত । এই সম্পত্তি অসমৰ জনতাৰ । অসমৰ জনতাই সকলো দেখি আছে । দেখি আছে যেতিয়া উপলব্ধি কৰিছে যে পৰিৱৰ্তনৰ সময় আহি পৰিছে ।"
বৈঠক সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, "মই সকলোৰে লগত পৃথকে পৃথকে আলোচনাত মিলিত হৈছো । বৃহস্পতিবাৰে বহু নিশালৈ বহু দেৰিলৈ আলোচনা হৈছিল । পুনৰ আহিম আৰু কামখিনি ভালদৰে হোৱাটো বিচাৰিছো । স্ক্ৰিনিং কমিটীৰ সদস্যসকলে বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ সকলোৰে লগত কথা পাতিছে । শীঘ্ৰে কামখিনি সম্পন্ন কৰা হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "সেইবোৰ কোনো নতুন কথা নহয় । ৰাইজে সকলো জানে । কিদৰে অসমৰ ৰাইজৰ সম্পত্তি ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতি আৰু এটা পৰিয়ালক দিয়া হৈছে সেয়া অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে । আমাৰ দলে সেই সকলোবোৰক একলগ কৰি প্ৰকাশ কৰিছে । যাতে সকলোৱে চাব পাৰে ।"
উল্লেখ্য যে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গুৱাহাটীলৈ অহা সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে সোণাপুৰস্থিত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যায় । জুবিন ক্ষেত্ৰত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
ইয়াৰ পিছতে তেখেত ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ বিভিন্ন কমিটী আৰু শাখাৰ নেতৃত্বৰ লগত মত-বিনিময় কৰে ।
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পাছতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰাজীৱ ভৱনত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হয় । তাৰে মাজতে বিয়লি দিছপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা প্ৰধান ২০টা অভিযোগৰ অভিযোগনামা মুকলি কৰে ।
ৰাজীৱ ভৱনত প্রিয়ংকা গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজালৈ বৈঠক কৰে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটীৰ বৈঠকৰ উপৰি অসমৰ নিৰ্বাচনী কমিটীৰ ৫ গৰাকী অধ্যক্ষৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ।
আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়কৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বৈঠক কৰে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জিলা কমিটীৰ সভাপতিসকলৰ সৈতেও পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হয় । শুকুবাৰেও বহু কেইখন বৈঠক কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ।