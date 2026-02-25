ETV Bharat / politics

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ

স্ক্ৰীনিং পেনেলে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মতামত, সমষ্টিভিত্তিক কাৰক আৰু প্ৰাৰ্থীক চৰ্টলিষ্ট কৰাত জয়ী হোৱাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

Assam Assembly Election 2026
সোণাপুৰৰ ‘জুবিনক্ষেত্ৰ’ত জুবিন গাৰ্গ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাৰ (PTI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : February 25, 2026 at 1:05 AM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী : জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে । গান্ধী পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যৰ বাবে এয়াই প্ৰথম এনে পদক্ষেপ ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অসমৰ স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ অধ্যক্ষ প্ৰিয়ংকাই ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত পেনেলৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯ আৰু ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ অসম ভ্ৰমণ কৰি কেইবাগৰাকীও ৰাজ্যিক পদাধিকাৰী আৰু নেতাৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হৈছিল ।

কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকৰ মতে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীক মনোনীত কৰাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰিয়ংকাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি নিখুঁতভাৱে চলি আছে । প্ৰক্ৰিয়াটোত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰিয়ংকাই স্ক্ৰীনিং পেনেলৰ সদস্যসকলৰ তথ্যৰ ভিত্তিত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মতামত পৰীক্ষণ কৰি আছে ।

এ আই চি চিৰ অসমৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং, এ আই চি চিৰ সম্পাদক মনোজ চৌহান, পৃথ্বীৰাজ সাথে আৰু বিকাশ উপাধ্যায়ৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ বিধানসভা দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াইও স্ক্ৰীনিং পেনেলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি পৰ্যালোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

জিতেন্দ্ৰ সিঙে ইটিভি ভাৰতক কয়, "আমি ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত কেইবাখনো আসনৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ । এই কাম এতিয়াও চলি আছে ।" দলৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকে জনোৱা মতে, ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত স্ক্ৰীনিং পেনেলে কেইবাখনো আসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু কিছু আসনৰ বিষয়ে আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ তিনিওজন সদস্যক ৰাজ্যখনলৈ আৰু এটা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ কোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

শীঘ্ৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পৰৱৰ্তী বৈঠকত স্ক্ৰীনিং কমিটীয়ে একক নাম বা বহু নামৰ আসনৰ বাবে পৰামৰ্শ চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ পিছত এই পৰামৰ্শসমূহ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতি (চি ই চি)লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব, যিয়ে নামসমূহৰ চূড়ান্ত অনুমোদন দিব । কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকে কয় যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে চি ই চিয়ে কৌশলৰ লগতে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব ।

বিগত ১২ দিনত সপ্তগিৰি শংকৰ উলাকা, ইমৰাণ মাছুদ আৰু ছিৰিভেল্লা প্ৰসাদকে ধৰি স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ সদস্যসকলে অসমৰ সকলো জিলা ভ্ৰমণ কৰি স্থানীয় দলীয় কৰ্মীৰ পৰা সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত মতামত সংগ্ৰহ কৰিছিল । এ আই চি চিৰ অসম স্ক্ৰীনিং কমিটীৰ সদস্য ছিৰিভেল্লা প্ৰসাদে ইটিভি ভাৰতক কয়, "মই প্ৰায় ১১খন জিলা সামৰি লৈছিলো । কেৱল স্থানীয় দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে নহয়, নাগৰিক সমাজৰ সদস্য আৰু কিছু সংবাদ মাধ্যমৰ পেছাদাৰীৰ সৈতেও সাক্ষাৎ কৰি সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত এক বহল দৃষ্টিভংগী লাভ কৰিলোঁ ।"

প্ৰসাদে কয়, "আমি প্ৰাৰ্থীক চৰ্টলিষ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু আমাৰ কাম অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশা কৰিছো । জয়ী হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু সামাজিক অভিযান্ত্ৰিক আৰু সমষ্টিভিত্তিক কাৰকসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো নিশ্চিত কৰাৰ লগতে যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাসকলকো সুযোগ দিয়া হ'ব ।"

অসমৰ ১২৬খন বিধানসভাৰ আটাইকেইখন আসনৰ বাবে এপ্ৰিল মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২০১৬ চনৰ পৰা ক্ষমতাত থকা নেশ্যনেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্স (এন ডি এ)ক উৎখাত কৰাৰ আশা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী দলটোৱে । এইবাৰ গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টীয়ে প্ৰায় ১০০খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে কিন্তু সেই সংখ্যাৰ ওপৰত কঠোৰ নহয় কাৰণ ই আঞ্চলিক মিত্ৰশক্তিক ঠাই দিব বিচাৰিছে ।

কংগ্ৰেছৰ বিধানসভা দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ইটিভি ভাৰতক কয়, "স্ক্ৰীনিং কমিটীয়ে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, যিটো হয়তো হোলীৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হ'ব । মূল গুৰুত্ব হৈছে জয়ী হোৱাৰ ওপৰত, কিন্তু আমি বহু নতুন মুখকো সুযোগ দিবলৈ ওলাইছো । টিকটৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে দলৰ প্ৰতি আনুগত্য আৰু ইয়াৰ মতাদৰ্শকো লক্ষ্য কৰা হ'ব ।"

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব পাৰে যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সেউজ সংকেত পোৱাৰ পিছতহে সেয়া হ’ব বুলি কংগ্ৰেছ নেতাসকলে কয় ।

প্ৰসাদে কয়, "মই কিছুদিনৰ পৰা এই কাম চাই আছো । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সংকেত পোৱাৰ পিছতহে ই চি আইয়ে তাৰিখ ঘোষণা কৰিব, কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে (নৰেন্দ্ৰ মোদী) কিছু ঘোষণা কৰিবলৈ ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে । ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ৩৭ লাখ মহিলাক ভাট্টা প্ৰদানৰ কাম ২০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১০ মাৰ্চলৈ পিছুৱাই দিছে ।"

স্ক্ৰীনিং পেনেলৰ সদস্যজনে কয় যে আগন্তুক নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে একপক্ষীয় প্ৰতিযোগিতা নহয় । তেওঁ দাবী কৰে, "জিলাসমূহত মোৰ মত বিনিময়ৰ সময়ত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে এইটো একপক্ষীয় নিৰ্বাচন হ'ব নোৱাৰে, যিদৰে বিজেপিয়ে ইয়াক ৰূপায়ণ কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ ভোটাৰৰ মাজত প্ৰৱল সমৰ্থন আছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতা বিৰোধী ক্ষমতা অতি উচ্চ ।"

শইকীয়াই বিজেপিক সমালোচনা কৰি কয় যে কেশৰ দলে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক শাখাৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ভূপেন বৰাক আনিছিল, কিন্তু ইয়াৰ কোনো লাভ নহ’ব । তেওঁ কয়, "ৰাজ্যিক দলটোক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাত বৰা ব্যৰ্থ হ'ল । তেওঁৰ বিদায়ে কংগ্ৰেছত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । আচলতে ভোটাৰৰ দৃষ্টিত তেওঁ নিজৰ নাম উজলাইছে ।"

প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা
গৌৰৱ গগৈ
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

