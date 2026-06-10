ETV Bharat / politics

এনডিএয়ে সাধাৰণ মানুহৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত মই গৌৰৱান্বিত : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

ভাৰত মণ্ডপমত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ এই ঐতিহাসিক কাৰ্যকালৰ কৃতিত্ব এনডিএ শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিগৰাকী বন্ধুৰ নামত অৰ্পণ কৰে ।

PM MODI AT NDA MEETING
নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 9:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সুদীৰ্ঘ বাৰ বছৰ মানে সময়ৰ জোখাৰে সম্পূৰ্ণ এটা দশক ৷ বাৰ বছৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ সুকলমে চম্ভালিলে ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নাম পূৰ্বে থকা অভিলেখ ভংগ কৰি নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাৰ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বুধবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত এনডিএৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই বৈঠকত এনডিএৰ শীৰ্ষ নেতা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বৈঠকত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰত শাসনৰ গাদীত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট(এনডিএ)ৰ চৰকাৰখনে জনসাধাৰণৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি ব্যক্ত কৰে । তদুপৰি ভাৰত মণ্ডপমত দিয়া ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ এই ঐতিহাসিক কাৰ্যকালৰ কৃতিত্ব এনডিএ শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিগৰাকী বন্ধুক অৰ্পণ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আজি মই এই যাত্ৰাৰ অংশ হোৱা প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছো । এই উপলক্ষে এনডিএ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । যিয়ে আপোনালোকৰ মৰম আৰু উদাৰতাৰ পৰিচয় দিছে । মোৰ এই যাত্ৰাক ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বুলি নাভাবো । প্ৰতিটো দিশতে এয়া আমাৰ সামূহিক কৃতিত্ব, এয়া এনডিএৰ প্ৰতিটো উপাদানৰ ভাগ-বতৰাৰ সফলতা । গতিকে এই প্ৰস্তাৱ আপোনালোক সকলোকে, বিজেপি কৰ্মীসকলোকে ধৰি আমাৰ এনডিএ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীলৈ উৎসৰ্গা কৰিছো । ভাৰতবাসীৰ সহজে বুজি পোৱা মনোবৃত্তি সদায়ে অতুলনীয় ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘ইমানদিনে ভাৰত মাতাৰ সেৱা কৰা আৰু তেওঁৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰা পৰম সৌভাগ্যৰ কথা ৷ ঈশ্বৰৰ বিশেষ কৃপাতহে এয়া সম্ভৱ আৰু মোৰ বাবে জনসাধাৰণেই হৈছে ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ । সেইবাবেই মই এই সেৱাক সদায় আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিচাপে মানি আহিছো । এই কাম কেতিয়াও অকলে কৰা নহয়, ই এক সামূহিক 'যজ্ঞ', য’ত আপোনালোক সকলোৰে সৈতে আন বহু সহযোগীয়ে কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰে অৱদান আগবঢ়াইছে ।’’

‘‘চৰৈৱতি, চৰৈৱতি(আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁক) মন্ত্ৰক সাৰোগত কৰি আগবঢ়া মোৰ এই ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত বহু উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হৈ থাকোঁতে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে এদিন মই এই পদ লাভ কৰিম ৷ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে একেধাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰাটো মোৰ সকলোতকৈ সৌভাগ্যৰ কাম বুলিয়ে গণ্য কৰোঁ’’ - বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে ৷

গৃহমন্ত্ৰীৰ উচ্চ প্ৰশংসা

ইয়াৰ পূৰ্বে এনডিএৰ নেতাসকলৰ বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে বিগত ১২ বছৰত সংযোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দৰে অগ্ৰগতি আন কোনো দেশেই লাভ কৰা নাই । তেওঁ যুৱচামৰ লগতে মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ বাবেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ।

গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৈঠকত উপস্থিত থাকি এনেদৰে কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাসকলৰ উন্নয়নক এক আকাৰ দিছে ৷ আপোনাৰ নেতৃত্বই প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । আজি দেশত ১,৫৯,০০০ টা ষ্টাৰ্টআপ আছে আৰু আমি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িছো ।’’

মন্ত্ৰী শ্বাহে পুনৰ কয়, ‘‘দিনটোত ১৮ ঘণ্টাকৈ অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আপুনি যি ধৰণে দেশক নেতৃত্ব দিছে আৰু সমগ্ৰ দেশখনক নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।’’

লগতে পঢ়ক: এনডিএৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ৰূপৰেখা

TAGGED:

এনডিএ নেতাসকলৰ বৈঠক
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকাল
LONGEST SERVING ELECTED PM OF INDIA
সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
PM MODI AT NDA MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.