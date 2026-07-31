প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী
শিক্ষা সংস্কাৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ বাবে বাধ্যতামূলক । ইয়াৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন । ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
Published : July 31, 2026 at 9:46 AM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ সংসদত গৃহীত হোৱা ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ ক আদৰণি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা এক নতুন ভিডিঅ’ বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক “অধিক শক্তিশালী” কৰি তোলা হ’ব । তেওঁ কয় যে বিধেয়কখনে যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ’ বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি এক বিশ্বাসযোগ্য শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দিশত একেৰাহে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন, ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত আৰু ৰাজ্যসমূহৰ দৃষ্টিভংগী বিবেচনা কৰা । কাৰণ, বিগত কেইটামান দশকৰ পৰা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰসমূহে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।’’
Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
ভিডিঅ’ বাৰ্তাটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, “সংসদে এনে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰে যিয়ে আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে !” চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে লোকসভাত গৃহীত হোৱা ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাতো গৃহীত হয় । এতিয়া ইয়াক আইনত পৰিণত হোৱাৰ আগতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সন্মতিৰ প্ৰয়োজন ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কয়, "শিশুৰ ভৱিষ্যত অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হৈছিল । শিক্ষা সংস্কাৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ বাবে বাধ্যতামূলক । ইয়াৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন । কাকত ফাদিল কৰা যিকোনো গোট, দেশৰ শিশুৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে হেতালি খেলাসকলৰ শাস্তি নোহোৱাকৈ নাথাকে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কঠোৰ আইনসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিসমূহ আইন প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰা হৈছিল । তেওঁ কয় যে এই কঠোৰ ব্যৱস্থাই কাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত ছিণ্ডিকেটক বিফল কৰাৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব আৰু দেশখনক এক নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰাত সহায় কৰিব ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমি এনে পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিবলৈ নিদিওঁ । সেই বিশ্বাসৰে আমি সকলোৱে মিলি উন্নত ভাৰতৰ সপোন পূৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি যাম ।’’
NEETৰ কাকত ফাদিল হোৱাৰ ফলত সমগ্ৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁলোকৰ উদ্বেগক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ তাৰ পাছতেই শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰিলে হ’ব শাস্তি: নতুন বিধেয়কত অনুমোদন সংসদৰ