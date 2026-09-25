১২ বছৰত ভাৰতৰ চহৰ আৰু গাঁৱৰ মাজৰ ব্যৱধান যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে : প্ৰধানমন্ত্ৰী
২০১৪ চনত মোদী চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছৰে পৰা দেশৰ মহিলাসকলৰ মাজত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পাইছে । এই কথা প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
Published : September 25, 2026 at 2:07 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ দুদিনীয়া চিন্তন শিবিৰ ‘সেৱা তীৰ্থ’ বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰে । এই শিবিৰৰ মূল আছিল বিকশিত ভাৰত @২০৪৭-ৰ লক্ষ্যৰ লগতে শাসন সংস্কাৰ, কল্যাণমূলক যোজনাসমূহ প্ৰদান আৰু মন্ত্ৰণালয়সমূহৰ মাজত সমন্বয় উন্নত কৰা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো মন্ত্ৰীকে কেৱল ফাইলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ বাহিৰেও, হাতে-কামে আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনায় ।
শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লাইভযোগে দিয়া ভাষণত দৃঢ়তাৰে কয় যে বিগত ১২ বছৰত ভাৰতৰ চহৰ আৰু গাঁৱৰ মাজত থকা ব্যৱধান যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । বাৰাণসীৰ পৰা বদনগৰলৈ চলি থকা মটৰ চাইকেল ৰেলী ‘সেৱা যাত্ৰা’ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি মোদীয়ে লগতে কয় যে ২০১৪ চনত তেওঁৰ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছৰে পৰা দেশৰ মহিলাসকলৰ মাজত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পাইছে ।
Delighted to interact with the Seva Yatris who are travelling from Varanasi to Vadnagar. https://t.co/Phz1NLzAHW— Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘যোৱা ১২ বছৰত ভাৰতৰ চহৰ আৰু গাঁওসমূহৰ মাজৰ ব্যৱধান যথেষ্ট কমি আহিছে । বৰ্তমান গাঁৱৰ আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে ।’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে কেৱল ভোটবেংকৰ বাবে ৰাজনীতি কৰিব নালাগে; সমাজৰ অহৰহ সংস্কাৰ আৰু ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সকলোৱে কাম কৰা উচিত ।
LIVE: PM Modi Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan https://t.co/AXHR0dn3PL— ANI (@ANI) September 25, 2026
উল্লেখ্য যে, ১৭ ছেপ্টেম্বৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে বদনগৰ আৰু বাৰাণসীৰ পৰা দুটা বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৷ এই ৰেলী ৭ অক্টোবৰত সামৰণি পৰিব । এই বাইক ৰেলী দুটা হৈছে ক্ৰমে – বদনগৰৰ পৰা বাৰাণসী আৰু বাৰাণসীলৈ বদনগৰলৈকে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ২৫ বছৰীয়া জনসেৱাৰ স্মৃতি স্বৰূপে এই আয়োজন কৰা হৈছে ।
#WATCH | Delhi: While interacting via video conferencing with 'Seva Yatris' undertaking a bike yatra from Vadnagar to Varanasi, PM Narendra Modi says, " ...when schemes are formulated, it often feels like a routine government action, something we politicians might simply talk… pic.twitter.com/yMoArxM0Bg— ANI (@ANI) September 25, 2026
গুজৰাটৰ বদনগৰ মোদীৰ জন্মস্থান, আনহাতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত ২০১৪ চনৰ পৰাই তেওঁৰ লোকসভা সমষ্টি হৈ আছে । সেৱাৰ মনোভাৱক পোনপটীয়াকৈ তৃণমূল পৰ্যায়ৰলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে চহৰ, জিলা, গাঁৱৰ মাজেৰে এই দুয়োটা ৰেলী কৰা হৈছে ।
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi interacts with 'Seva Yatris' undertaking a bike Yatra from Vadnagar to Varanasi via video conferencing.— ANI (@ANI) September 25, 2026
(Visual Source: PM Narendra Modi Social Media) pic.twitter.com/FjAZftTjUk
মোদীয়ে কয় যে বদনগৰে তেওঁক তেওঁৰ জীৱন গঢ় দিয়া মূল্যবোধসমূহ দিছিল আৰু কাশীয়ে (বাৰাণসী) সেই মূল্যবোধৰ লগত সেৱাৰ অগণন ৰং সংযোজন কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘মই সুখী যে আপোনালোক সকলোৱেও এই যাত্ৰাক বহু ৰঙৰ সেৱাৰে সমৃদ্ধ কৰি তুলিছে ৷’’