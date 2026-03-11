পুনৰ অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্রী মোদী আৰু গৃহমন্ত্রী
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ অসম ভ্ৰমণলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰিলে দুয়োৰে কাৰ্যসূচী ।
Published : March 11, 2026 at 1:48 PM IST
গুৱাহাটী: সমাগত ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা-মন্ত্ৰীৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্য । ইয়াৰ মাজতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । প্ৰধানমন্ত্রী মোদী দুদিনীয়াকৈ আৰু অমিত শ্বাহে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব । প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰা অনুসৰি ১৩ মাৰ্চৰ দিনৰ ২ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী কোকৰাঝাৰত আহি উপস্থিত হ'ব ।
প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বি টি চি চুক্তি অনুসৰি বাশবাৰীত হ'বলগীয়া ৰে'লৱে কোচ ৰিপেয়াৰিং ফেক্টৰীৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । আনহাতে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ 'অসম মালা' প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বি টি চিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ছয়খন ডাঙৰ দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । আনহাতে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে সিদিনা তিনিখন নতুন ৰে'লসেৱা আৰম্ভ কৰিব । তদুপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ ৰে'লৱেৰ কেইবাটাও প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্রীয়ে উদ্বোধন কৰিব ।
কোৰকাৰাঝাৰৰ কাৰ্যসূচী সামৰি সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্রী গুৱাহাটীলৈ আহিব । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক পট্টা দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ১৫০ মেগাৱাটৰ কপিলী হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰকল্পটো প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ৰাইজৰ বাবে উছৰ্গা কৰিব । ১৪ মাৰ্চৰ পুৱা ১০:৩০ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী শিলচৰত উপস্থিত হ'ব । শিলচৰত ২২ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ হাইৱে প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ।
ইফালে ১৫ মাৰ্চত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । সেইদিনা পুৱা ১০ বজাত অমিত শ্বাহে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ পিছত ১১ বজাৰ পৰা বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা যুৱ সংকল্প সমাৰোহত ভাগ ল'ব ।