বি টি চিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে, এয়া শুভ লক্ষণ : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

বি টি চিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে, এয়া শুভ লক্ষণ : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
বি পি এফ দলে আৰম্ভ কৰিছে দিছপুৰ যাত্ৰা । মুছলপুৰত এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।
Published : March 6, 2026 at 7:11 PM IST
বাক্সা : অহা সপ্তাহত বড়োভূমিলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । যাক লৈ বি টি চি প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ আশাবাদী বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী । শুকুৰবাৰে মুছলপুৰত বি পি এফ দলৰ দিছপুৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বি টি চিলৈ আহি আছে । মই কৈছোঁ তেওঁ অহা মানে শুভ লক্ষণ । সৌভাগ্যৱান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ । কিবা এটাতো ভাল পেকেজ ঘোষণা কৰি যাবই । এনেই নাহে । যেতিয়া বিহাৰ, ছত্তীশগড়, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেজ ঘোষণা কৰি আহে । এইবাৰ বি টি চি আৰু অসমৰ কাৰণেও কিবা এটা ভাল পেকেজ দি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ।"
ইফালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু মিত্ৰতা সম্পৰ্কতো কেইবাটাও মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । তেওঁ কয় যে বি টি এ ডিত বিধানসভাৰ ১৫ খন আসন এন ডি এ হিচাপে জয়ী হ'ব ৷ অহা ৯ মাৰ্চত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰো ইংগিত দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলৰ সৈতে বি পি এফৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে বি টি চি প্ৰধানগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয় যে এন ডি এৰ সৈতে মিত্ৰতা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা চূড়ান্ত হোৱা নাই ৷"
ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ৰাজ্যসভালৈ যোৱা প্ৰসংগক লৈও মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ হাগ্ৰামাই কয়, "প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যসভাৰ এম পি হ'বহে লাগে । কোন এ আই ইউ ডি এফ, কোন কংগ্ৰেছ, কোন বিজেপি চিনি পাই নেকি ? কাৰ কাৰ পৰা কি কিমান কিনিছে প্ৰমোদ বড়োৱেহে জানে ৷"
বি পি এফ দলে ৰাজ্যসভালৈ কিয় প্ৰতিনিধি পঠোৱা নাই বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "আচল কথা কি মুছলপুৰ, বাক্সা আদিত কৃষি মহাবিদ্যালয় বনাব লাগে, মেডিকেল কলেজ বনাব লাগে এইবোৰ বি টি চিয়ে বনাব, ৰাজ্যসভাই বনাব নোৱাৰে ।"
উল্লেখ্য যে বি পি এফ দলে বি টি চি উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে দিছপুৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ অংশ হিচাপে মুছলপুৰ কনিষ্ঠ আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা দুৰ্গামন্দিৰ প্ৰাংগনলৈ প্ৰায় ২ কিঃমিঃ পদযাত্ৰাৰে দলীয় সভাত উপস্থিত হয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৷ এই পদযাত্ৰাত বি পি এফৰ ই এম, জি এমৰ লগতে দলীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে ৷
