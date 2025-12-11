আমাৰ মিত্ৰতা হৈ আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে: সংবাদমেলত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

আমাৰ মিত্ৰতা হৈ আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে: সংবাদমেলত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক ঘোষণা অখিল গগৈৰ । বুধবাৰে সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল ৷
Published : December 11, 2025 at 7:19 PM IST
শিৱসাগৰ : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী দলসমূহে একেলগ হৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিব । পুনৰবাৰ এই কথা উল্লেখ কৰি নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক ঘোষণা অখিল গগৈৰ । বুধবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বহু বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
শিৱসাগৰৰ নিজা বাসগৃহত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত গগৈয়ে কয়, ‘‘আমাৰ মিত্ৰতা হৈ আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে । কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই, চি পি আই(এম), চি পি আই এম এল বিৰোধী আদি আমি দলসমূহে ইতিমধ্যে একেলগে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ৷
কেৱল আমি এটাই কথা কৈ আছো যে যিমান সোনকালে পাৰি, সিমান সোনকালে যদি ছিট বিতৰণখিনি হৈ যায়, তেন্তে আমাৰ সকলোৰে বাবে সুবিধা হয় ৷ বেলেগ কথা একো নাই ৷ মানে আপোনালোকে খাটাং থাকিব পাৰে, ইতিমধ্যে আমি বিৰোধী দলবিলাকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছো বিৰোধী দলবিলাকে একেলগে নিৰ্বাচন খেলিম ৷ তাত কোনো সন্দেহ ৰখাৰ কোনো অৱকাশেই নাই ৷’’
গগৈয়ে পুনৰ কয়, ‘‘যিহেতু আমি বিৰোধী দল, বিৰোধী দল হিচাপে আমি বিচাৰো যে যদিহে আমাৰ ছিটখিনি কনফাৰ্ম হৈ যায় কোনে ক’ত খেলিব, তেতিয়াহ’লে আমি যুঁজিবৰ কাৰণে বেছি লাগিব পাৰো ৷ কাৰণ এতিয়াটো আমি বিভিন্ন সমষ্টিত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে ৷ কিন্তু আসনৰ কথা সোনকালে ঘোষণা হ'লে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সহজ হ'ব । যিহেতু এলায়েন্সৰ কথা চূড়ান্ত হৈ গৈছে, গতিকে কোনকেইটা ছিটত আমি খেলিম সেয়া আমাক ক’লে হ’ল ৷ সেইকাৰণে আমি বেলেগ একো কথা কোৱা নাই ৷ ছিটকেইটাৰ কথা জানিব পাৰিলে ২০২৬ ত আমি বিজেপিক হৰুৱাবলৈ বেছি সুবিধা হ’ব ৷’’
উল্লেখ্য যে, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেবব্ৰত শইকীয়াৰ কথাক সমৰ্থন কৰি সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে । আনহাতে, বুধবাৰে শিৱসাগৰত শ্বহীদ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰা ভণ্ড জাতীয়তাবাদীৰ প্ৰসংগতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।
তেওঁ কয় যে বিমল বড়াই অখিল গগৈক ভণ্ড বুলি কোৱাৰ অধিকাৰ নাই । মন্ত্ৰী বিমল বড়াক সমালোচনা কৰি গগৈয়ে কয়, ‘‘বিমল বড়া মোৰ সৈতে একেলগে পঢ়া । সি কিমান গাধা মই জানো । বিমল বড়া গ্ৰন্থমেলালৈ আহিবলগীয়া মানুহেই নহয় । সি বাণিজ্য মেলা আদিলৈ যাবলগীয়া মানুহহে । সি জীৱনত এখন মহৎ গ্ৰন্থ পঢ়ি পাইছেনে নাই তাত মোৰ সন্দেহ আছে ।’’
আনহাতে, সমষ্টিৰ ৰদ-বদল সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অখিল গগৈয়ে ৷ ২০২৬ ত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অৱৰ্তীৰ্ণ হ'ব অখিল গগৈ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অখিল গগৈক হিৰো বুলি কোৱা কথাৰো তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ বিধায়ক গগৈয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক উপলুঙা কৰিছে ৷ এইবাৰ বিধানসভা অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীক জাৰি পেলালো । তাৰ চোকটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাত এতিয়াও লাগিয়েই আছে ৷’’
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত এছ আই টিয়ে দাখিল কৰিবলগা চাৰ্জশ্বীট সন্দৰ্ভতো মন্তব্য অখিল গগৈৰ । অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ কথা ক’লেই জাপ মাৰি দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্যামকানু মহন্তহঁতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোতেই ন্যায় প্ৰদান কৰা বুলি কৈ দিলে । গতিকে তেওঁ কি চাৰ্জশ্বীট প্ৰদান কৰিব, সেইয়া সকলোৱে জানে ৷’’
