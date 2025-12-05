মোৰ ঘৰৰ কথাতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ কথাবোৰ অধিক মচলাৰে ভৰপূৰ: উভতি ধৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে

মোৰ ঘৰৰ কথাতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ কথাবোৰ অধিক মচলাৰে ভৰপূৰ: উভতি ধৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে
‘‘চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক অৱহেলা-অত্যাচাৰ কৰি চৰকাৰ-প্ৰশাসন চলাব পৰা নায়ায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনিলে পিতৃ তৰুণ গগৈৰ ‘এহ বাদ দিয়াহে’ কথাষাৰলৈ মনত পৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ৷
Published : December 5, 2025 at 11:38 PM IST
নতুন দিল্লী: ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সন্মান দিবলৈ নিবিচাৰে । চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ নিবিচাৰে । চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবী পূৰণ কৰাতকৈ ভাবুকি দিয়াটোহে নিজৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবে’’ - সংসদৰ চলিত শীতকালীন অধিৱেশনৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে নতুন দিল্লীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে কয় লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি, যোৰহাটৰ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষত নাই
‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মই ভাৰতবৰ্ষত কাকো দেখা নাই । ইচ্ছা কৰিয়েই ১০৮ এম্বুলেন্স সেৱাৰ ৫০০ কৰ্মচাৰীক একেদিনাই চাকৰিৰ পৰা খেদি দিছে । একে অৱস্থা এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰো হৈছে’’- সংবাদমেলত গগৈয়ে কয় ।
ক’ভিডৰ সময়ত এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীসকলক কামত খটুৱাই এতিয়া অসহায় অৱস্থাত এৰিবলৈকো কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই বুলিও কয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মনত পেলাই দি এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীসকলে পাবলগীয়া সুবিধাবোৰ দিবলৈ দাবী জনালে । গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে । কিন্তু তেওঁলোকৰ অসুবিধা আৰু দাবীসমূহৰ বুজ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দৰমহা কৰ্তন কৰাৰহে নিৰ্দেশ দিলে ।’’ চৰকাৰৰ এনে নীতিৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অৱস্থা আজি তথৈবচ হৈ পৰিছে বুলিও কয় গগৈয়ে ।
শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিয়া টিউটৰৰ লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলকো চৰকাৰে প্ৰাপ্যৰ পৰা দীৰ্ঘদিনে বঞ্চিত কৰি ৰখাৰ কথাও গগৈয়ে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে । ইটোৰ পিছত সিটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনৰ বাবে ধন খৰচ কৰিবলৈ কুণ্ঠবোধ নকৰা চৰকাৰখনে কৰ্মচাৰীসকলক সময়মতে দৰমহা প্ৰদান কৰা, দৰমহা বৃদ্ধি কৰা তথা অন্যান্য সা-সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ কিয় টান পাইছে বুলিও প্ৰশ্ন কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে ।
''জনসাধাৰণক সঠিকভাৱে সেৱা কৰিবলৈ হ’লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰাপ্য সা-সুবিধা আদায় দিব লাগিব । অহংকাৰী ৰজাৰ দৰে আচৰণ কৰিলে নহ’ব’’ - গগৈয়ে কয় ।
জলজীৱন আঁচনি ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত হৈছে
অসমত জলজীৱন মিছনৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা উল্লেখ কৰি ফ্লপ শ্ব’ত পৰিণত হোৱা বুলি কয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ কয়, ''অসমত জলজীৱন মিছন প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে । ইয়াৰ সৈতে জড়িত দুজন ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । এইখন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আঁচনি । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ঘৰে ঘৰে পানী পাব । এই বিভাগটোৰ মন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ । তথাপিও আজি ৪৫০০ কোটি টকা ঠিকাদাৰ বিল অনাদায় হৈ আছে ।’’
বিলৰ ধন অনাদায় হৈ থকা বিষয়টো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ প্ৰায় ৯০০০ ঠিকাদাৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি হিচাপে তেওঁলৈ অনুৰোধ পত্ৰ লিখাৰ কথাও সংবাদমেলত জানিবলৈ দিয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
বিজেপিৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰৰ বিলহে আদায়
গগৈয়ে লগতে কয় যে একাংশ ঠিকাদাৰে বিলৰ কিছু অংশ পাইছে যদিও তাতো অনিয়ম সংঘটিত হৈছে । ''বিজেপিৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰসকলৰ বিলহে আদায় দিয়া হৈছে । বিপৰীতে যিসকলে বেংকৰ ঋণ লৈ, কাৰোবাৰ টকা ধাৰলৈ লৈ কাম কৰিছিল সেইসকলৰ অৱস্থাই নাই । চৰকাৰৰ বাকীসকলৰ কথা ভাবিবলৈ আহৰিয়েই নাই’’ - এইবোৰ কথাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় নিমাত বুলি প্ৰশ্ন কৰে গগৈয়ে ৷ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামৰ পেটাৰ্ণলৈ চালে নিজৰ প্ৰশাসনিক তন্ত্ৰটোৱেই ভালকৈ চলাবলৈ সমৰ্থ নোহোৱাতো স্পষ্ট হৈ পৰে বুলিও কয় গৌৰৱ গগৈয়ে ।
অহংকাৰৰ বশৱৰ্তী হৈয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আহিছে
''পলিটেকনিকৰ যিসকল শিক্ষকক লৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু ইমানদিনে ধুনীয়াকৈ পলিটেকনিকবোৰ চলাই আহিছিল সেইসকলকে চৰকাৰে অৱহেলা কৰিছে । প্ৰতিবাদ কৰা কাৰণে ৬৪ গৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষকক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলে’’ - অহংকাৰৰ বশৱৰ্তী হৈয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে কাম কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় । তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক ঔদ্ধ্যতালি নকৰিবলৈকো সকীয়াই দিয়ে । চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক চিৰদিনৰ বাবে ঠিকাভিত্তিত কামত ৰাখি যেনেদৰে মন যায়, তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰাতো উচিত নহয় বুলিও কয় গগৈয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ আৰু কয়, ''জনসাধাৰণক আধুনিক সা-সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ হ’লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সুখ-দুখৰ খবৰ চৰকাৰে ৰাখিবই লাগিব । কৰ্মচাৰীসকলক অৱহেলা কৰি অন্যায়-অত্যাচাৰ কৰি কোনো চৰকাৰে ভালদৰে প্ৰশাসন চলাব নোৱাৰে ।’’
বিজেপি-এ আই ইউ ডি এফৰ গোপন বুজাবুজি ৰাজহুৱা হৈছে
ইফালে, এ আই ইউ ডি এফ বিজেপিৰ লগত আছে বুলি দলটোৰ এজন বিধায়কে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গগৈয়ে কয় যে পূৰ্বৰে পৰা আজমল বাহিনী আৰু বিজেপিৰ মাজত গোপন বুজাবুজি আছিল । ''দল দুটাৰ গোপন বুজাবুজি এতিয়া ৰাজহুৱা হৈ পৰিছে । এয়া একো নতুন কথা নহয়’’ - গগৈয়ে কয় ।
শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ভূূমিকাক লৈ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাতো গৌৰৱ গগৈয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । গগৈয়ে কয়, ''আজিৰ তাৰিখতনো মন্ত্ৰী কেইজন আছে ? এতিয়া সকলো বিভাগৰে এজনেই মন্ত্ৰী । সেইজনেই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী । কামবোৰ সেইজনেই কৰে । সংবাদমেলো এজনেই দিয়ে । মিটিং ৰিভিউ তেৱেই লয় । মন্ত্ৰীসকলৰো কিবা দায়িত্ব আছে নে নাই মই নাজানো । মন্ত্ৰীসকলে কিবা কৰিব বিচাৰিলেও, কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত বহিব বিচাৰিলেও অহংকাৰী আৰু নিষ্ঠুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক হয়তো বাধা দিয়ে । গতিকে মন্ত্ৰীৰ আজিৰ তাৰিখত কিবা ভূমিকা আছে বুলি মই নাভাবো ।’’
লাচিত দিৱসৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈ ঘৰতে সোমাই থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈও সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত কাৰ কি হৈ আছে সেয়া অসমৰ সাংবাদিকসকলে ভালকৈয়ে জানে ।
''মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত ক’ত কেনেকৈ কোনে কি আইন উলংঘা কৰিছে, কিমান ধন-সম্পত্তি আছে, হেলিকপ্টাৰ কিমান ঘূৰিছে মোতকৈ আপোনালোকে আৰু ভালকৈ জানে’’ - গগৈয়ে কয় ।
মোৰ ঘৰৰ কথাতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ কথাবোৰ অধিক মনোৰঞ্জনৰে ভৰপূৰ
আজিকালি লণ্ডনলৈ গৈয়ো অলপ-অচৰপ ভালপোৱা হৈছে যদিও ডুবাই-ছিংগাপুৰৰ প্ৰতিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যে মোহ বেছি, সেই কথা তেওঁ ভালকৈয়ে জানে বুলি সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈয়ে কয় । গগৈয়ে আৰু কয়, ''আমাক লৈ তেওঁ কি কয় কৈ থাকক । তেওঁৰ ঘৰত ক’ত কি চলিছে সেই লৈ পিছে অসমৰ ঘৰে ঘৰে চৰ্চা চলিয়েই থাকে । মোৰ ঘৰৰ কথাতকৈ তেওঁৰ ঘৰৰ কথাবোৰ অধিক মনোৰঞ্জনৰে ভৰপূৰ । তাত আৰু মচলা আছে ৷’’ দলৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অকলশৰীয়া হৈ পৰা বাবে অস্থিৰ হৈ পৰিছে বুলিও গগৈয়ে কয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনিলে ''এহ, বাদ, দিয়াহে’’ কথাষাৰ মনত পৰে গৌৰৱৰ
পৰিয়ালৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত কি ক’ব বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত হাঁহি মাৰি কয়, ''মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবোৰ কথা শুনিলে মোৰ পিতৃলৈ মনত পৰে । তেখেতে কৈ যোৱা কথাবোৰ মানুহৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল । কথাটো আছিল - এহ, বাদ দিয়াহে !’’
এনেধৰণৰ কথা ক’লে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কোৱা ''এহ, বাদ, দিয়াহে’’ কথাষাৰ কাণত প্ৰতিধ্বনিত হয় বুলি কয় গৌৰৱ গগৈয়ে । গগৈয়ে আৰু কয় যে অসমৰ ৰাইজেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেইধৰণৰ টুলুঙা কথাবোৰ শুনি 'এহ, বাদ দিয়াহে’’ বুলিয়েই কয় । মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ পৰা এইবোৰ কথা মানুহে শুনিব বিচাৰিছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰে গগৈয়ে । তেওঁ কয় যে এইধৰণৰ কথাৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ মানসিক অস্থিৰতা উদঙাই দিছে ।
''মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ কথা কৈ তেওঁ নিজে কিমান শংকিত সেয়া দেখুৱাই দিছে । এইধৰণৰ কথা কৈ তেওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে যোগ্য নহয় সেইটোৱে বাৰম্বাৰ প্ৰমাণ দি আছে ।’’ এনেকুৱা সময়ত তৰুণ গগৈৰ দৰে 'বাদ দিয়াহে’ ক’ব লাগে বুলি কটাক্ষ কৰি এইদৰে কয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাহুল গান্ধীৰ ৰূমত হ'ৰ্ডিঙৰ কথা আলোচনা হয়, তেনে মিটিঙলৈ যোৱা-নোযোৱা একে কথা: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ